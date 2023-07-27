«Страшно, но едем». Желающих дешево отдохнуть в Крыму взрывы не остановили. Что сейчас творится на полуострове

Слова хозяйки отеля подтверждает и статистика. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), отказы от бронирования в Крыму снизились с 10 до 5%.



На пустом пляже в поселке Заозерный вольготно расположились местные и горстка отдыхающих. Пляж много лет арендовал детский лагерь, но до середины июля тенистыми навесами пользовались все желающие. Какой в нынешнем сезоне детский отдых — разве родители отпустят своих «кровиночек» в Крым? Но с 21 июля пляж попросили освободить — 200 детей из Твери прибыли оздоравливаться на Западное побережье.

