«Страшно, но едем». Желающих дешево отдохнуть в Крыму взрывы не остановили. Что сейчас творится на полуострове

Атаки на Крымский мост и склады боеприпасов на полуострове не остановили россиян, которые решили провести отдых на Черноморском побережье. Что сейчас происходит в Крыму и много ли еще желающих там отдохнуть, а главное по каким ценам, выяснила журналист MSK1.RU Александра Сотникова.
Родители с железными нервами
Уже на следующий день после атаки на Крымский мост в очереди на проезд к полуострову стояли сотни машин. Сейчас поток несколько схлынул, но не закончился. Хотя за это время в Крыму трижды взрывали склады боеприпасов, из соображений безопасности останавливали поезда и перекрывали трассу «Таврида», а проезд по мосту временно блокировали уже шесть раз. Несмотря на то что на Крымском мосту работает только одна полоса в режиме реверсивного движения, машины с отдыхающими послушно ждут своей очереди. Туристов не пугает, что министр обороны Украины называет Крымский мост «законной целью», не останавливает гибель семейной пары из Белгородской области. Долгожданный отдых не способны испортить никакие обстоятельства.
— Бронирование почти на нуле, только-только в начале июля курортник наконец поехал, и тут по мосту ударили. Мы думали, сезон пропал совсем, — говорит хозяйка мини-отеля на мысе Фиолент под Севастополем Оксана Климовская. — Но расстроились мы рано — в первые день-два были отмены, а потом люди снова поехали.
Слова хозяйки отеля подтверждает и статистика. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), отказы от бронирования в Крыму снизились с 10 до 5%.
На пустом пляже в поселке Заозерный вольготно расположились местные и горстка отдыхающих. Пляж много лет арендовал детский лагерь, но до середины июля тенистыми навесами пользовались все желающие. Какой в нынешнем сезоне детский отдых — разве родители отпустят своих «кровиночек» в Крым? Но с 21 июля пляж попросили освободить — 200 детей из Твери прибыли оздоравливаться на Западное побережье.
— У них родители с железными нервами, наверное, — удивлялись спасатели, устанавливающие ограничительные буйки. — Но раз уж приехали, будем следить за безопасностью купаний.
«Отели заполнятся на 40 процентов»
— Да, народ в Крым на отдых пока едет, хотя, по прогнозам, 30% из тех, кого ожидали в этом сезоне, не доедут из-за соображений безопасности и сложностей логистики, — говорит глава ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. — После атаки на Крымский мост, естественно, были возвраты бронирования — где-то 20%, но многие приняли решение не отказываться от отдыха, а добираться по сухопутному коридору.
По мнению Натальи Стамбульниковой, понять тех, кто отказался от крымского отдыха в сегодняшней ситуации проще, чем тех, кто решил не изменять полуострову:
— В Крым в этом сезоне едут те, кто принципиально настроен на полуостров, любит его, ценит, а также считает, что он серьезно защищен, ведь сейчас может быть небезопасно где угодно. Таких туристов оказалось немало — даже после атаки на мост мы планируем, что заполняемость малых отелей и гостевых домов достигнет 40%.
На популярных пляжах, особенно в районе Алушты и Ялты, нет ощущения, что туристов этим летом стало вдвое меньше, чем обычно. Лежаки заполнены, официанты в кафе не успевают разносить заказы, вечером на набережных — толпы нарядных туристов.
— Мы выехали в ту ночь, когда всё случилось на мосту, — рассказывает Алена Малышева из Москвы. — Пересидели в Сукко и через сутки двинулись в Алушту. Не пожалели ни капли. Тут чистое море, не переполненные пляжи, вкусное вино.
Ее соседка Галина тоже не жалеет, что выбрала Крым:
— Мы здесь будем до конца августа. Лето пролетает как мгновение, поэтому нам всё равно, где там что-то бахает, мы наслаждаемся жизнью, пока можем.
«У россиян альтернатив для отдыха не много»
Но у отдыхающих, выбравших в Крым для отдыха после атаки на мост и взрывов боеприпасов, есть и оппоненты, которые не могут понять мотив, который движет людьми.
— Люди хотят спокойно отдыхать, а не доказывать кому-то свою храбрость. Я бы не стала рисковать — «русская рулетка» не для моих детей, — пишет Мария в телеграм-канале «Крымский мост».
И думающих так же, как она, довольно много:
— У нас вон в Воронеже дом беспилотником повредили, Белгород обстреливают постоянно. А чтоб ехать в зону военных действий, это надо быть камикадзе. И не надо мне никаких пустых пляжей ни за какие деньги, — аргументирует Андрей в том же чате.
— Страшно, но едем. Один раз увидишь Крым, и любовь на всю жизнь, — пишет Яночка, подъезжая к Крымскому мосту.
— Отдых на море — это для жителя нашей страны некий фетиш, обязательная часть разрядки. Он необходим. А смерть — это то, что бывает с другими, но не со мной и моей семьей. Такой подход к жизни характерен, особенно для молодых людей. В этом возрасте люди бесстрашны, — считает семейный психолог и проректор Института консультативной психологии и консалтинга Наталья Панфилова. — Во вторую половину жизни, а сейчас ее рамки сдвинулись до 45–50 лет, россияне становятся более осторожными, они не хотят рисковать, получать новый опыт, предпочитая анализировать уже имеющийся.
А по мнению психолога и доктора культурологии Андрея Зберовского, логика выбора Крыма для отдыха не в смелости туристов, а в безальтернативности:
— Для россиян, особенно сейчас, количество мест для отдыха у моря достаточно ограничено. К тому же многие не готовы к сложностям зарубежного отдыха: нужно получить шенген, найти удобные маршруты перелетов, что сегодня тот еще квест, забронировать отели. Большинство россиян не знают иностранные языки, живут вдали от консульств и посольств, поэтому выбирают самый простой пусть: безвизовые страны — кто побогаче, и юг страны — кто стеснен в средствах.
Крым в нынешнем сезоне — самый бюджетный вариант для отдыха. Скидки, которые отельеры было отменили в июле из-за того, что турист поехал, после атак на полуостров снова вернули.
— Помню, как друзья скупали путевки в Тайланд, разрушенный цунами, потому что были невероятно низкие цены, — рассказывает Андрей Зберовский. — После нападения акулы на российского туриста цены в Египте упали, что стало стимулом для российских туристов. С Крымом, на мой взгляд, та же история — дешево. К тому же, бесплатная медицины выработала у нас уверенность в том, что, если что случится, нас спасут и вылечат.
Ранее мы показывали, что в этом году творится в курортных городах и на пляжах в Краснодарском крае. Если коротко — сервис нулевой, а цены ого-го. Есть проблемы у туристов и в Турции — там 50-градусная жара и землетрясения.