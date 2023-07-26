Москва ушла под воду за час: показываем фото и видео очевидцев

Синоптики предупреждали Москву о ливнях днем 25 июля, и уже через несколько часов центр столицы затопило из-за непогоды. Но ночные проливные дожди оказались разминкой по сравнению с тем, что ожидало город 26 июля.
Сегодня днем дожди с грозой начались с новой силой — такой мощной, что в некоторых районах Москвы за час выпала месячная норма осадков. Дороги затопило настолько, что из воды торчат только крыши автомобилей.
Из-за сильного дождя залило станцию метро «Народное ополчение» и дорогу под Наро-Фоминском.
От мощного ливня пострадали и столичные торговые центры. Водой залило первые этажи в ТЦ «Румер», «Вэйпарк» и «Вегас».
— В Москве во время ливня в пределах МКАД выпало 20–25 мм осадков, максимум в районе проспекта Вернадского — 25 мм, — рассказали синоптики телеграм-каналу «Раньше всех. Ну почти».
Несмотря на то, что ливень уже практически закончился, с его последствиями разбираться придется еще очень долго.
Дожди в столице будут продолжаться до конца июля, однако погода всё же станет немного теплее. Об этом рассказал метеоролог Роман Вильфанд.
— Стабильности в погоде не бывает — это нужно понимать. Если же говорить о Москве, то завтра [27 июля] будет преимущественно без осадков. 28 июля ожидается повышение температуры: от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых южных регионах столицы — до 32. Затем опять осадки, — поделился прогнозом Роман Вильфанд.
Что прямо сейчас происходит на улицах Москвы, вы можете увидеть в онлайн-трансляции на MSK1.RU.