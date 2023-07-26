Москва ушла под воду за час: показываем фото и видео очевидцев

— Стабильности в погоде не бывает — это нужно понимать. Если же говорить о Москве, то завтра [27 июля] будет преимущественно без осадков. 28 июля ожидается повышение температуры: от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых южных регионах столицы — до 32. Затем опять осадки, — поделился прогнозом Роман Вильфанд.

Что прямо сейчас происходит на улицах Москвы, вы можете увидеть в онлайн-трансляции на MSK1.RU.

