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Москва ушла под воду за час: показываем фото и видео очевидцев

Затоплены жилые дома, торговые центры и метро

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Самый удобный способ передвижения в Москве сейчас именно такой

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Синоптики предупреждали Москву о ливнях днем 25 июля, и уже через несколько часов центр столицы затопило из-за непогоды. Но ночные проливные дожди оказались разминкой по сравнению с тем, что ожидало город 26 июля.

Сегодня днем дожди с грозой начались с новой силой — такой мощной, что в некоторых районах Москвы за час выпала месячная норма осадков. Дороги затопило настолько, что из воды торчат только крыши автомобилей.

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Ехать куда-то уже бесполезно

Видео: Новости Москвы / T.me

Из-за сильного дождя залило станцию метро «Народное ополчение» и дорогу под Наро-Фоминском.

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Вода на станции не только снаружи, но и внутри

Видео: Москва с огоньком / T.me

Так сейчас выглядит дорога под Наро-Фоминском

Так сейчас выглядит дорога под Наро-Фоминском

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Дворы превращаются если не в океаны, то как минимум в озера и реки

Видео: Осторожно, Москва / T.me

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Даже автобусы на городских улицах постепенно превращаются в водный транспорт

Видео: Осторожно, Москва / T.me

От мощного ливня пострадали и столичные торговые центры. Водой залило первые этажи в ТЦ «Румер», «Вэйпарк» и «Вегас».

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Похоже на кадры из «Титаника»

Видео: Осторожно, Москва / T.me

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Парень-уборщик не унывает и готов помыть пол, несмотря ни на что

Видео: Осторожно, Москва / T.me

— В Москве во время ливня в пределах МКАД выпало 20–25 мм осадков, максимум в районе проспекта Вернадского — 25 мм, — рассказали синоптики телеграм-каналу «Раньше всех. Ну почти».

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На юго-западе Москвы у церкви Михаила Архангела образовался настоящий водопад

Видео: Москва с огоньком / T.me

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Не спастись даже в подъездах — там тоже вода

Видео: Москва с огоньком / T.me

Несмотря на то, что ливень уже практически закончился, с его последствиями разбираться придется еще очень долго.

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Парковки тоже превратились в озера

Видео: Новости Москвы / T.me

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Кто-то спасается на крыше машины, а кто-то принял свою судьбу и идет по воде

Видео: МК: срочные новости / T.me

Дожди в столице будут продолжаться до конца июля, однако погода всё же станет немного теплее. Об этом рассказал метеоролог Роман Вильфанд.

— Стабильности в погоде не бывает — это нужно понимать. Если же говорить о Москве, то завтра [27 июля] будет преимущественно без осадков. 28 июля ожидается повышение температуры: от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых южных регионах столицы — до 32. Затем опять осадки, — поделился прогнозом Роман Вильфанд.

Что прямо сейчас происходит на улицах Москвы, вы можете увидеть в онлайн-трансляции на MSK1.RU.

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