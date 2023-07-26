freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 90.09
eur 99.69
СрочноСибиряк пропал во время командировки на Сахалине
Все новости
Все новости

Землетрясения, 50-градусная жара и лесные пожары. На Турцию обрушились природные катаклизмы: можно ли ехать туда на отдых

Узнали, каково приходится туристам и местным жителям

1 007
Дым от лесных пожаров виден издалека, туристы фотографируют его из автобусов

Дым от лесных пожаров виден издалека, туристы фотографируют его из автобусов

Поделиться

Турция в эти дни стала местом сосредоточения природных катаклизмов. Во второй декаде июля страну накрыла небывалая жара, которую принес африканский антициклон. После этого в Бодруме и Кемере начались сильные лесные пожары, а сегодня утром произошло сильное землетрясение. Узнали у туристов и живущих там россиян об обстановке на популярных курортах.

Москвичка Ольга Кузнецова улетела в долгожданный отпуск в Кемер. Сначала девушку поджидала небывалая жара — воздух прогрелся до +50 °С, и на улицу выйти днем было практически невозможно. Но теперь на западном и юго-западном побережье страны, где находятся популярные у россиян курорты Бодрум, Мармарис, Кемер и Анталья, бушуют лесные пожары.

— Горы Кемера заволокло дымом от пожаров, — уточнила Ольга. — Дымится в паре километров от отелей, где безмятежно отдыхают туристы. Многие даже не знают о пожарах, дым не доходит, а за новостями не следят. Но над головами сегодня летали пожарные вертолеты.

Из отеля туристка видит горы и кружащие пожарные вертолеты

Из отеля туристка видит горы и кружащие пожарные вертолеты

Поделиться

Елена несколько лет живет в Анталье и с тревогой следит за происходящим.

— Горит — капец! — сообщила девушка. — Я на улице еще не была, как раз вечером на пляж собралась. А так всё хорошо, слышала про землетрясение сегодня утром, но ничего не почувствовала.

Дым от пожаров и технику экстренных служб заметили местные жители и туристы, которые решили искупаться в море на пляже Коньяалты в Анталье.

Отдыхающие из моря наблюдают за работой пожарной авиации

Отдыхающие из моря наблюдают за работой пожарной авиации

Поделиться

Правительство Турции уже обратилось за помощью к российским властям с просьбой выслать пожарную авиацию. Сейчас на месте работают 20 самолетов и 13 вертолетов, задействованы 1050 пожарных. Справиться с огнем мешает установившаяся в стране экстремальная жара — температура воздуха поднялась до 45 °С, также пожарным мешает и сильный ветер.

Пожары подбираются к жилым домам и отелям

Пожары подбираются к жилым домам и отелям

Поделиться

Генконсульство РФ в Анталье предупредило туристов и рекомендовало не уходить за территорию отелей, а также воздержаться от прогулок в горной и лесной местности.

Вдобавок вчерашнее утро выдалось довольно неспокойным для жителей провинции Мерсин, где постоянно проживает немало россиян, а также в провинции Адана, пострадавшей от сильного землетрясения 6 февраля. В 08:44 по местному времени они ощутили подземные толчки, позже сейсмологи рассказали, что произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Жительница Аданы Katherine Ozsoy рассказала о пережитом:

— Примерно в 08:45 утра я проснулась от того, что трясло. Спросонья думала, что долго прям было, но муж сказал, что секунд 10 всего. Не сравнить, конечно, с февралем, но тем не менее.

В Мерсине кто-то почувствовал подземные толчки и испугался, многие наблюдали за раскачиванием люстр и слышали дребезжание посуды, а для кого-то дрожь земли оказалась незаметной.

— Страшновато было на 9-м этаже, аж голова кружилась, а родители были на пляже и не почувствовали, — рассказала Nela.

— Ничего не почувствовал, даже не заметил, — поделился с MSK1.RU Александр. — Во время февральского землетрясения мы жили в Анталье, да, почувствовали. Ночью кровать шаталась, люстры качались, не паниковал, лег спать дальше. Мерсин — не сейсмоопасная зона, если посмотреть на карту Турции, в зеленой зоне. Так что мы не переживаем.

Очевидцы рассказывают, что отдыху туристов на берегу Средиземного моря никакие природные катаклизмы не мешают.

— Землетрясение вообще не почувствовали. В отеле мало кто и в курсе, что что-то вообще происходит, — сообщила Ольга Кузнецова. — Если не смотреть новости, и не поймешь. Там все безмятежно отдыхают.

В Адане не обошлось и без разрушений

В Адане не обошлось и без разрушений

Поделиться

Эпицентр землетрясения был в районе деревни Козан провинции Адана, на глубине 11,27 километра. Также подземную вибрацию ощутили в соседних провинциях Османие, Кахраманмараш, Хатай и Нигде. По сообщениям турецких властей, после первого было 17 афтершоков, самый мощный из которых был магнитудой 4,4 в 10:57 по местному времени. У многих жителей была паника — двое людей выпрыгнули с балконов. Есть сведения, что в больницы обратились 55 человек, 8 из них были направлены на стационарное лечение. Ученые говорят, что это землетрясение было ожидаемым.

— После землетрясений 6 февраля 2023 года происходит изменение мест напряжений в зонах тектонических разломов в этом регионе, — объяснил турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр.

Впрочем, несколько дней назад сейсмологи заявляли о том, что в ближайшие годы в Стамбуле произойдет разрушительное землетрясение. Пока же туристы приезжают посмотреть достопримечательности города на двух континентах и говорят, что сделать это можно довольно бюджетно.

Напомним, сильные пожары помешали отдыху россиян два года назад — туристов даже эвакуировали из отелей. Люди рассказывали, как шли на море купаться, а в воду падал пепел.

Однако этим летом пожары и сильная, как в пустыне, жара смущают немногих — туристы фотографируют отметки термометров +53 на пляжах Антальи, а в центре Стамбула местный житель поджарил яичницу на пышущем жаром асфальте — и съел ее с хлебом.

По теме

ЗемлетрясениеПожарОтелиТуристыТурцияЗемлетрясение в ТурцииЛесные пожары
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter