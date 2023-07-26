Землетрясения, 50-градусная жара и лесные пожары. На Турцию обрушились природные катаклизмы: можно ли ехать туда на отдых

Елена несколько лет живет в Анталье и с тревогой следит за происходящим.

— Горит — капец! — сообщила девушка. — Я на улице еще не была, как раз вечером на пляж собралась. А так всё хорошо, слышала про землетрясение сегодня утром, но ничего не почувствовала.