Стихия выгнала туристов из Сочи? Отдыхающие из затопленных курортов Кубани массово рванули в Крым. Что происходит там

Исходя из опыта Сергея Ромашкина, большинство отдыхающих не только заранее бронируют отели, но и чаще всего оплачивают 50–100% стоимости всех дней проживания.



— Вернуть свои деньги, даже ссылаясь на природные катаклизмы, очень непросто, да и сразу это сделать не получится, — объясняет Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Наверняка, есть такие туристы, для которых найти средства на новый отдых, не получив уже уплаченные, — не проблема. Но процент их тоже не высок. Большинство же остается на месте, несмотря на разгул стихии: пережидают непогоду в отелях и продолжают, насколько возможно, отдыхать. На мой взгляд, на увеличение потока туристов в Крым погодные катаклизмы в Краснодарском крае повлияли несильно. Вспомните, что первая масштабная пробка на Крымском мосту случилась 4 июля — тогда еще в Сочи про ливни, град и потопы никто не подозревал.

