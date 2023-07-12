Не рвите их зелеными: что сделать, чтобы помидоры быстрее покраснели и были вкусными

По словам Михаила Карпухина, если дождаться, пока томат покраснеет в теплице, он может растрескаться. Чем быстрее он зреет, тем меньше его клетки растягиваются. Если мы срываем помидор в бланжевой спелости, то при дозревании он не теряет свои вкусовые свойства. А если сорвать матовый, то вкус будет посредственный.



Как дать помидорам дозреть

— Томаты в бланжевой спелости надо сложить в картонную коробку, и, если вы хотите, чтобы томаты быстро и дружно созрели, положите в эту же коробку яблоки или бананы. Когда яблоки лежат в этой коробке, они выделяют этилен, как и бананы. И у вас буквально в течение недели все томаты созреют и будут иметь прекрасный вкус, — объяснил Михаил Карпухин.