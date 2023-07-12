Не рвите их зелеными: что сделать, чтобы помидоры быстрее покраснели и были вкусными

Пожалуй, все знают, что помидорам лучше дозревать не в теплице на кусте, а зелеными в коробке. А вот и нет. Оказывается, рвать томаты совсем зелеными не стоит. А еще есть хитрости полива, удобрения и создания в теплице специальных условий. Рассказываем, что сделать, чтобы помидоры быстрее созрели и при этом были вкусными и крупными.
Когда снимать помидоры
— Помидоры в теплице надо собирать не красными, не зелеными, а в бланжевой спелости. Вообще созревание томата начинается с того, когда он начинает блестеть. Вначале, когда томат только завязался, он матовый. А когда начинает созревать — блестит, — говорит Михаил Карпухин, проректор по научной работе и инновациям Уральского аграрного университета. — После этого он начинает потихоньку приобретать коричнево-оранжевый цвет. Вот на этой стадии и нужно сорвать томат, именно это состояние и есть бланжевая спелость.
По словам Михаила Карпухина, если дождаться, пока томат покраснеет в теплице, он может растрескаться. Чем быстрее он зреет, тем меньше его клетки растягиваются. Если мы срываем помидор в бланжевой спелости, то при дозревании он не теряет свои вкусовые свойства. А если сорвать матовый, то вкус будет посредственный.
Как дать помидорам дозреть
— Томаты в бланжевой спелости надо сложить в картонную коробку, и, если вы хотите, чтобы томаты быстро и дружно созрели, положите в эту же коробку яблоки или бананы. Когда яблоки лежат в этой коробке, они выделяют этилен, как и бананы. И у вас буквально в течение недели все томаты созреют и будут иметь прекрасный вкус, — объяснил Михаил Карпухин.
Как удобрять помидоры
Сейчас как раз подходящее время для удобрения томатов.
— Можно развести 15–20 граммов аммиачной селитры на 10 литров воды. И прямо по листьям пройтись, опрыскать их раствором, — отметил он.
Какие условия создать в теплице
— Томаты очень любят углекислый газ. Чтобы повысить его концентрацию, надо всю скошенную на газоне траву собрать и замульчировать ею все томаты. Будет идти перегревание почвы — и концентрация углекислого газа будет повышаться, — посоветовал Михаил Карпухин.
Есть еще секрет — при температуре выше 30 градусов в теплице помидоры не завязываются, поэтому теплицу надо обязательно проветривать.
— Для налива томатов их надо встряхивать, убирать новые побеги. В теплице необходимо поднимать влажность воздуха: закрыли теплицу — и влажность поднялась. Так быстрее вырастает пыльца в рыльце пестика. И если вы видите, что тычинки длиннее, чем пестик, то нужно просто кисти соседних томатов прислонить друг к другу и провести опыление, — рассказал он.
Вкус и размер томатов напрямую зависит от обильного полива. Поливать надо теплой водой не ниже 18 градусов.
— Надо поливать, рыхлить, можно делать проколы вилами — воткнули вилы между рядами, покачали. А можно просто рыхлить почву между рядами после полива, — сказал Михаил Карпухин. — Еще очень важно, чтобы плоды томатов зрели на солнце, если их закрывает листочек, его надо повернуть или обрезать.
И вот еще важный момент, на который агроном советует обращать внимание. Нужно периодически удалять пасынки — новые побеги, которые вырастают в пазухах листьев, иначе туда уйдут все питательные вещества.
Как прогнать вредителей
— Из вредителей самый частый сейчас — это бабочка белокрылка. Раньше она питалась на сорняках, а теперь летит в теплицы. Надо сделать мелкую сетку, и второе — повесить в теплице липкую желтую ленту. Бабочка — модница и летит на все красивое. Прилипнет и не сможет отложить яйца, — рассказал агроном. — А от тли и паутинного клеща эффективен препарат «Фитоверм».