«За телами отдыхающих не видно моря»: туристы рассказали о переполненных пляжах Черноморского побережья

В комментариях под видео из Анапы пользователи признаются, что никогда бы не поехали отдыхать на этот курорт после увиденного.

При этом власти Анапы опровергают сообщения о том, что городские пляжи переполнены. В администрации курорта отметили, что много отдыхающих скапливается на центральных пляжах, но есть и практически пустые. Об этом же заявляют некоторые туристы.





— Сейчас отдыхаем на Высоком берегу, полно мест, как и свободных лежаков. Это, видимо, городской пляж, где мелко и с детишками отдыхают. Чуть дальше пройти, где галька, вообще красота, — написала одна из читательниц телеграм-канала SHOT.

