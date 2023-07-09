«За телами отдыхающих не видно моря»: туристы рассказали о переполненных пляжах Черноморского побережья

На днях Сеть облетели видео с побережья Черного моря. «Вся Россия в Анапе!» — сообщают местные жители и отдыхающие. Туристы делятся кадрами заполненных людьми пляжей. Все лежачие места заняты, и людям приходится стоять на песке или даже в воде, чтобы отдохнуть и позагорать.
MSK1.RU выяснил, какая обстановка сейчас в Анапе и на других курортах Краснодарского края, а также сколько стоит отдых на Черном море этим летом. Надеемся, этот материал поможет вам определиться, куда всё же стоит отправиться в отпуск.
Анапа
Кажется, самые загруженные пляжи сейчас именно здесь. К середине дня расстелить полотенце у воды в черте города уже невозможно, сообщают отдыхающие.
В комментариях под видео из Анапы пользователи признаются, что никогда бы не поехали отдыхать на этот курорт после увиденного.
При этом власти Анапы опровергают сообщения о том, что городские пляжи переполнены. В администрации курорта отметили, что много отдыхающих скапливается на центральных пляжах, но есть и практически пустые. Об этом же заявляют некоторые туристы.
— Сейчас отдыхаем на Высоком берегу, полно мест, как и свободных лежаков. Это, видимо, городской пляж, где мелко и с детишками отдыхают. Чуть дальше пройти, где галька, вообще красота, — написала одна из читательниц телеграм-канала SHOT.
— Это не так, — спорит с ней другой комментатор. — Не только городские пляжи забиты, вы вообще были в Витязево?
Действительно, пляж села Витязево в пригороде Анапы сейчас также заполнен отдыхающими. На снимках оттуда можно увидеть сотни туристов, занявших прибрежную полосу. Этот пляж особенно привлекателен для семейного отдыха: вода здесь теплая, глубина небольшая, а вместо гальки — песок.
Читательница SOCHI1.RU высказалась также о качестве контингента на пляжах Витязево.
— Пьют безбожно, несмотря на детей, кругом мат, бесконтрольно бесящиеся и орущие дети, народу очень много, с учетом уровня его культуры — везде мусор, пакеты, бычки и бутылки.
Сколько стоит отдых в Анапе
Аэропорт Анапы уже больше года закрыт, поэтому самолетом можно долететь только до Сочи. Рейс из Москвы обойдется в
Отель в 500–700 метрах от моря обойдется в 3–5 тысяч рублей за двухместный номер.
Геленджик
Еще одно популярное направление для отдыха среди россиян — Геленджик. На прошлой неделе в туристическом телеграм-канале появились кадры с городского пляжа, по которым понятно: на этом курорте обстановка не лучше, чем в Анапе.
— Места на лежаках удастся занять разве что рано утром, — пишет одна из туристок в группе, посвященной отдыху на Черном море. — Мне приходится вставать часов в 7, чтобы прийти на пляж до волны отдыхающих, чтобы занять для семьи место под зонтиком.
— Лучше останавливаться не в городе, а в одном из поселков на побережье, — советуют отдыхающие. — В самом Геленджике ловить нечего, если вы хотите купаться и загорать, а не торчать в толпе потных тел. В город можно выбраться вечером, по набережной погулять, в кафе сходить. Но жить и купаться лучше подальше.
Сколько стоит отдых в Геленджике
Аэропорт Геленджика также закрыт, рейсы в Сочи, как мы уже упоминали — около
Сутки в одном из отелей Геленджика обойдутся вам в среднем в
Сочи
Многие россияне из всех курортов Краснодарского края выбирают именно Сочи за развитую инфраструктуру и большой выбор развлекательных заведений. Поэтому на городских пляжах здесь также людно.
Сейчас морская вода в Сочи прогрелась до 25,3 градуса, пляжи полны отдыхающих, а цены на проживание как никогда высоки.
— За телами отдыхающих не видно моря, — сетуют в соцсетях. — На пляжах продавцы мороженого буквально ходят по людям.
— А мы с мужем выбрали Сочи осознанно: мы не планируем много купаться, нам интереснее сам город, шопинг, кафешки, курортная атмосфера, — рассказывает в одном из городских телеграм-каналов туристка. — Если бы мы планировали проводить целые дни на пляже, конечно, отправились бы в город поспокойнее или вообще сняли бы домик в частном секторе на побережье.
Сколько стоит отдых в Сочи
Самолетом до города добраться можно дороже, но с комфортом. Рейс из Москвы с багажом обойдется в
Отель в городе найти легко на любой вкус и кошелек. Цены стартуют от
Ранее мы рассказывали, как отдыхающие застряли в пробке на подъезде к Крымскому мосту. В разгар летнего сезона туристы на своем авто проводят в заторе десятки часов на жаре. Мы также подробно анализировали цены на отдых, чтобы рассказать, сколько стоит отдохнуть на Черном море во второй половине лета.