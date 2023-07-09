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«За телами отдыхающих не видно моря»: туристы рассказали о переполненных пляжах Черноморского побережья

В Анапе на берегу в черте города невозможно даже расстелить полотенце

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Места на лежаках отдыхающие занимают за сутки

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На днях Сеть облетели видео с побережья Черного моря. «Вся Россия в Анапе!» — сообщают местные жители и отдыхающие. Туристы делятся кадрами заполненных людьми пляжей. Все лежачие места заняты, и людям приходится стоять на песке или даже в воде, чтобы отдохнуть и позагорать.

MSK1.RU выяснил, какая обстановка сейчас в Анапе и на других курортах Краснодарского края, а также сколько стоит отдых на Черном море этим летом. Надеемся, этот материал поможет вам определиться, куда всё же стоит отправиться в отпуск.

Анапа

Кажется, самые загруженные пляжи сейчас именно здесь. К середине дня расстелить полотенце у воды в черте города уже невозможно, сообщают отдыхающие.

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Такая обстановка сейчас на городском пляже Анапы

Видео: Краснодарский Край / YouTube.com

В комментариях под видео из Анапы пользователи признаются, что никогда бы не поехали отдыхать на этот курорт после увиденного.

При этом власти Анапы опровергают сообщения о том, что городские пляжи переполнены. В администрации курорта отметили, что много отдыхающих скапливается на центральных пляжах, но есть и практически пустые. Об этом же заявляют некоторые туристы.


— Сейчас отдыхаем на Высоком берегу, полно мест, как и свободных лежаков. Это, видимо, городской пляж, где мелко и с детишками отдыхают. Чуть дальше пройти, где галька, вообще красота, — написала одна из читательниц телеграм-канала SHOT.

— Это не так, — спорит с ней другой комментатор. — Не только городские пляжи забиты, вы вообще были в Витязево?

Действительно, пляж села Витязево в пригороде Анапы сейчас также заполнен отдыхающими. На снимках оттуда можно увидеть сотни туристов, занявших прибрежную полосу. Этот пляж особенно привлекателен для семейного отдыха: вода здесь теплая, глубина небольшая, а вместо гальки — песок.

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Читательница SOCHI1.RU высказалась также о качестве контингента на пляжах Витязево.

— Пьют безбожно, несмотря на детей, кругом мат, бесконтрольно бесящиеся и орущие дети, народу очень много, с учетом уровня его культуры — везде мусор, пакеты, бычки и бутылки.

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Сколько стоит отдых в Анапе

Аэропорт Анапы уже больше года закрыт, поэтому самолетом можно долететь только до Сочи. Рейс из Москвы обойдется в 10 тысяч рублей. Удобнее и дешевле доехать до курорта на поезде. Однако на ближайшие полторы недели билеты приобрести вряд ли удастся. Предложения в середине июля стартуют от 4500 рублей.

Отель в 500–700 метрах от моря обойдется в 3–5 тысяч рублей за двухместный номер.

Геленджик

Еще одно популярное направление для отдыха среди россиян — Геленджик. На прошлой неделе в туристическом телеграм-канале появились кадры с городского пляжа, по которым понятно: на этом курорте обстановка не лучше, чем в Анапе.

— Места на лежаках удастся занять разве что рано утром, — пишет одна из туристок в группе, посвященной отдыху на Черном море. — Мне приходится вставать часов в 7, чтобы прийти на пляж до волны отдыхающих, чтобы занять для семьи место под зонтиком.

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— Лучше останавливаться не в городе, а в одном из поселков на побережье, — советуют отдыхающие. — В самом Геленджике ловить нечего, если вы хотите купаться и загорать, а не торчать в толпе потных тел. В город можно выбраться вечером, по набережной погулять, в кафе сходить. Но жить и купаться лучше подальше.

Сколько стоит отдых в Геленджике

Аэропорт Геленджика также закрыт, рейсы в Сочи, как мы уже упоминали — около 10 тысяч рублей из Москвы. До города можно добраться поездом, следующим в Новороссийск. Цены — в районе 4–5 тысяч.

Сутки в одном из отелей Геленджика обойдутся вам в среднем в 3–4 тысячи рублей.

Сочи

Многие россияне из всех курортов Краснодарского края выбирают именно Сочи за развитую инфраструктуру и большой выбор развлекательных заведений. Поэтому на городских пляжах здесь также людно.

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Видео: sochinow / Т.me

Сейчас морская вода в Сочи прогрелась до 25,3 градуса, пляжи полны отдыхающих, а цены на проживание как никогда высоки.

— За телами отдыхающих не видно моря, — сетуют в соцсетях. — На пляжах продавцы мороженого буквально ходят по людям.

— А мы с мужем выбрали Сочи осознанно: мы не планируем много купаться, нам интереснее сам город, шопинг, кафешки, курортная атмосфера, — рассказывает в одном из городских телеграм-каналов туристка. — Если бы мы планировали проводить целые дни на пляже, конечно, отправились бы в город поспокойнее или вообще сняли бы домик в частном секторе на побережье.

Сколько стоит отдых в Сочи

Самолетом до города добраться можно дороже, но с комфортом. Рейс из Москвы с багажом обойдется в 10–11 тысяч. Поезда также ходят регулярно, но билеты быстро разбирают. Если планировать отпуск заранее, можно найти предложения за 4 тысячи рублей.

Отель в городе найти легко на любой вкус и кошелек. Цены стартуют от 2,7 тысячи за неприметный номер вдали от моря и до десятков тысяч за проживание в элитных курортных комплексах с бассейнами и спа.

Ранее мы рассказывали, как отдыхающие застряли в пробке на подъезде к Крымскому мосту. В разгар летнего сезона туристы на своем авто проводят в заторе десятки часов на жаре. Мы также подробно анализировали цены на отдых, чтобы рассказать, сколько стоит отдохнуть на Черном море во второй половине лета.

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