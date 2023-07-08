«Страх никуда не делся». Что с водой в Черном море и можно ли в нем купаться после взрыва на Каховской ГЭС

— «Каховская дамба рухнула — всё, не едем», — с этим мы продолжаем сталкиваться, хотя уже месяц прошел, а страх никуда не делся, — рассказывает Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Крыма. — Я сейчас работаю управляющей отеля Grande del Mare в поселке Черноморское, а это — запад Крыма, который ближе всего к месту катастрофы. В этом сезоне каждому управляющему, владельцу отеля или специалисту по бронированию приходится ориентироваться не только в ценах, информации о средстве размещения, но и вспоминать географию. Что течение в Черном море идет по кругу против часовой стрелки и относит от нашего полуострова все грязные воды. А два глубоководных течения идут по кругу от Крыма и приносят к его берегам чистую воду из открытого моря. Информированность и умение обрисовать реальную картину напуганным клиентам — сегодня половина успеха для отеля.

