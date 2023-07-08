«Страх никуда не делся». Что с водой в Черном море и можно ли в нем купаться после взрыва на Каховской ГЭС

По данным Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, сейчас процент «нестандартных» проб воды стал гораздо меньше, чем в прошлогодний летний сезон, но это людей не успокаивает. Журналист MSK1.RU разбирается, можно ли сегодня купаться в Черном море после взрыва на Каховской ГЭС или это всё же опасно?
«Всё, не едем»
Сброс загрязненных вод после разрушения дамбы Каховской ГЭС в Черное море заставил туристов, планирующих отдых в Крыму, волноваться по новому поводу. К тревогам за безопасность из-за близости боевых действий прибавился страх «схватить» в воде опасную инфекцию. Тем более что в интернете видео с зелеными морскими водами, бревнами, погибшими животными у пляжей одесского побережья хватало. «Кто сейчас в Судаке, напишите, чистая ли вода? Есть мусор в море?», «Правда, что море в Крыму зеленого цвета? Видели кадры из Балаклавы», — подобными вопросами завалены туристические форумы. Ученые и сами крымчане уже месяц объясняют, что всё в порядке — вода чистая, купаться не просто не опасно, а очень полезно, но страхи утихают очень медленно.
— «Каховская дамба рухнула — всё, не едем», — с этим мы продолжаем сталкиваться, хотя уже месяц прошел, а страх никуда не делся, — рассказывает Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Крыма. — Я сейчас работаю управляющей отеля Grande del Mare в поселке Черноморское, а это — запад Крыма, который ближе всего к месту катастрофы. В этом сезоне каждому управляющему, владельцу отеля или специалисту по бронированию приходится ориентироваться не только в ценах, информации о средстве размещения, но и вспоминать географию. Что течение в Черном море идет по кругу против часовой стрелки и относит от нашего полуострова все грязные воды. А два глубоководных течения идут по кругу от Крыма и приносят к его берегам чистую воду из открытого моря. Информированность и умение обрисовать реальную картину напуганным клиентам — сегодня половина успеха для отеля.
На запрос корреспондента MSK1.RU в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю нам ответили, что никаких загрязнений после разрушения дамбы Каховской ГЭС в Крыму не зарегистрировано:
«В связи с ЧС, связанной с прорывом Каховской ГЭС, были определены дополнительные мониторинговые точки контроля за качеством морской воды у западного побережья полуострова. В указанных точках проведено более 1800 исследований морской воды на санитарно-химические, бактериологические, вирусологические показатели — нестандартных результатов не выявлено», — такой ответ мы получили из ведомства.
Проверка пляжа — ответственность его владельца
Так что же реально происходит с водой у крымского побережья? Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю ведет социально-гигиеническую проверку качества морской воды круглогодично. Для этого на полуострове выбраны мониторинговые точки в местах с наибольшими рисками. Например, там, где после очистных сооружений воду сбрасывают в море через глубоководный выпуск. В местах, где реки впадают в море. Или рядом с портовой инфраструктурой. Кстати, туристам стоит обращать внимание на подобное соседство и выбирать места дальше по побережью. В обязанности специалистов Роспотребнадзора входит проверка отобранной в этих точках воды на микробиологические, санитарно-гигиенические и даже радиологические загрязнения.
А вот проверка пляжей — это ответственность тех, кто взял их в аренду: санаториев, отелей, частных предпринимателей. Именно владельцы должны заключить договор с подведомственным Роспотребнадзору Центром гигиены и эпидемиологии или с любой другой лабораторией, уполномоченной на такие проверки. Содержатель пляжа должен получить экспертное заключение о состоянии воды, территории, благоустройства, персонала. А по результатам экспертизы Роспотребнадзор выдает заключение, что пляж соответствует всем требованиям и готов к эксплуатации.
— За истекший период 2023 года в рамках осуществления контроля за качеством морской воды у побережья полуострова отобрано и исследовано 2537 проб морской воды на бактериологические показатели, 2141 проба морской воды на санитарно-химические показатели, 1361 проба морской воды на паразитологические показатели, — сообщили корреспонденту MSK1.RU в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. — По результатам исследований в зонах водопользования 1,3% проб морской воды не соответствовали санитарным требованиям по бактериологическим показателям, что меньше, чем в аналогичный период прошлого года, в 1,6 раза. В местах выявления нестандартных проб купание было ограничено.
Пляжи есть, а очистных сооружений нет
В нынешнем сезоне Крым предоставляет туристам 414 официальных пляжей. И каждый из них уже получил или в процессе получения разрешения на эксплуатацию от Роспотребнадзора. Как правило, этот документ вывешивают на информационную доску при входе на пляж — это лучшая реклама тому, что загорать и купаться в этом месте безопасно.
А вот за дикие пляжи никто ответственность не несет: купаться на них — «крымская рулетка», ведь никто не знает, каким «подарком» может наградить загрязненная вода. Например, в Коктебеле до сих пор нет очистных сооружений, и их строительство начнется только после окончания нынешнего сезона. Ближайшее инфекционное отделение, которое находится в городской больнице Судака, каждый сезон заполняют купальщики с диких пляжей Коктебеля, особенно дети, которые наиболее восприимчивы ко всевозможным ротавирусным и другим инфекциям.
Нет очистных сооружений и в Балаклаве, хотя в Балаклавской бухте есть два городских пляжа. Но купаться на них запрещено из-за постоянных «нестандартных» проб воды — так специалисты называют пробы с повышенными показателями загрязнения. Влияет на качество воды в Балаклавской бухте и активное движение катеров, яхт и моторок в марине.
Зато положительно влияет на качество воды небольшое число туристов. Пока Крым заполнен на 30–40 процентов, хотя отельеры прогнозируют, что в середине июля и в августе загруженность средств размещения достигнет 50 процентов. Но это не пугающее число отдыхающих. Большинство туристов, которые хотели бы поехать в Крым, теперь оседают на «перехватывающей парковке», как в туриндустрии теперь в шутку называют Анапу, расположенную на трассе М-4 раньше Крыма. На ее курортах уже загорают стоя, а в Крыму, наоборот, можно легко найти место почти без туристов. Больше всего этому рады местные. Как грубовато, но емко выразился ялтинец Иван Степной на одном из туристических форумов: «Ура! Число тех, кто писает в наше море, уменьшилось почти втрое!»
В словах ялтинца есть большая доля правды, которую признают и специалисты. Именно уменьшение числа туристов и прохладный июнь они считают причиной повышенной чистоты морской воды в нынешнем сезоне:
— Такое снижение процента нестандартных проб связано с природными условиями (низкая температура воды до середины июня
Если выбирать официально проверенные и разрешенные для отдыха пляжи, то купаться в этом году в Крыму совершенно безопасно. С точки зрения чистоты.
До этого журналист MSК1.RU поговорил с ведущим научным сотрудником, руководителем отдела экологии бентоса ФИЦ «Институт биологии южных морей имени