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В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение: к нам идет ветер, град и гроза

Порывы ветра будут достигать 21 м/с

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Погода изменится уже завтра

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В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды на 18 июня.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, дождь, гроза и сильный ветер — сообщение с такой информацией ведомства разослало новосибирцам по СМС.

— Ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы и порывы ветра до 21 м/с, — пояснили в ведомстве.

Местами пройдут небольшие дожди

Местами пройдут небольшие дожди

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Как уточнили в Западно-Сибирском метеоцентре, 18 июня температура воздуха за окном в дневное время составит +21… +23 градуса, ночью ожидается +14… +16 градусов.

Ранее синоптики составили прогноз погоды на выходные в Новосибирске. По данным специалистов, на смену жаре придут дожди.

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