В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение: к нам идет ветер, град и гроза

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды на 18 июня.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, дождь, гроза и сильный ветер — сообщение с такой информацией ведомства разослало новосибирцам по СМС.
— Ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы и порывы ветра до
Как уточнили в Западно-Сибирском метеоцентре, 18 июня температура воздуха за окном в дневное время составит
Ранее синоптики составили прогноз погоды на выходные в Новосибирске. По данным специалистов, на смену жаре придут дожди.