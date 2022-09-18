Толпы людей и отсутствие туалетов: чем остались недовольны туристы, отдыхавшие этим летом на Байкале

Также собеседник агентства указал на еще одну любопытную тенденцию: в этом году выросло число неорганизованных туристов. Поэтому итоговые цифры, которые соберут туроператоры после завершения сезона, могут быть не вполне точными. Самостоятельные путешественники не попадут в общую статистику, а их в этом году было немало.



— Многие приезжали на Байкал своим ходом. В первую очередь это связано с подорожанием туров, которое произошло еще весной этого года. Местами оно было очень существенным. Плюс общая ситуация: народ сейчас в меньшей степени готов тратить деньги на пакетные туры. Поэтому туристы сами себе организуют отдых по своим средствам, — добавил эксперт.

