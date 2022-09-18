Толпы людей и отсутствие туалетов: чем остались недовольны туристы, отдыхавшие этим летом на Байкале
Эксперты также отметили подорожание летних пакетных туров на 15–20%
Летний сезон на Байкале практически завершился: теплых дней впереди будет всё меньше, ночи станут более длинными и промозглыми, потому и число туристов ожидаемо снизится. Туроператоры готовятся к неспешному межсезонью и подводят предварительные итоги жаркого времени года. Расскажем, как прошло байкальское лето, откуда приезжали туристы, как изменились цены и чем были недовольны путешественники.
Самостоятельные путешественники и «палаточники»
Этот сезон на Байкале все опрошенные ИА «ИрСити» эксперты называют «ровненьким» и стабильным: турпоток был значительным и даже показал небольшую положительную динамику в сравнении с летом 2021 года. При этом чуть скорректировалась интенсивность посещаемости.
— Раньше разгар сезона приходился на конец июля — начало августа. В этот период мы видели всплеск активности. В остальное время туристы приезжали неравномерно. В этом же году путешественники ехали более-менее стабильно в течение всего лета, так что всё сгладилось. Не было ярко выраженных подъемов и спадов, — рассказал корреспонденту «ИрСити» член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма, директор туркомпании «Гринэкспресс» Вадим Копылов.
Также собеседник агентства указал на еще одну любопытную тенденцию: в этом году выросло число неорганизованных туристов. Поэтому итоговые цифры, которые соберут туроператоры после завершения сезона, могут быть не вполне точными. Самостоятельные путешественники не попадут в общую статистику, а их в этом году было немало.
— Многие приезжали на Байкал своим ходом. В первую очередь это связано с подорожанием туров, которое произошло еще весной этого года. Местами оно было очень существенным. Плюс общая ситуация: народ сейчас в меньшей степени готов тратить деньги на пакетные туры. Поэтому туристы сами себе организуют отдых по своим средствам, — добавил эксперт.
Вторая причина — возросшая популярность и известность Приангарья. Многие путешественники уже знают достаточно о регионе в целом, о его достопримечательностях и особенностях, поэтому сами выбирают, куда им поехать и что посмотреть. А еще могут самостоятельно решить все логистические вопросы.
— Еще в этом году было много именно «палаточников». Возможно, другие со мной не согласятся, но мне это бросилось в глаза. Произошло смещение в эту сторону. Люди приезжают на Байкал с палатками, отказываясь от гостиниц. Отчасти, возможно, это связано с уходом из России сервиса Booking.com, стало сложнее искать и бронировать туробъекты, — предположил Копылов.
Другое вероятное объяснение — рост цен и на туры в целом, и на аренду номеров в частности.
— Всё, конечно, зависит от локации. На Ольхоне, например, произошел максимальный рост цен, процентов на 20 поднялась стоимость на номера. В других местах поменьше: на юге Байкала и в заливах Малого моря всё подорожало где-то на 10%. В Иркутске цены остались в пределах 2021 года. А вот питание подорожало повсеместно. Сначала весной стоимость увеличилась на 10%, потом еще ценник подрос. В целом рост находится на уровне примерно 15%, — отметил собеседник.
Транспортные услуги также с весны стали дороже примерно на 10%. Но пока, по словам Копылова, стоимость «стоит на месте», дальнейшего увеличения не было.
— Из всех этих составляющих складывается общее подорожание пакетных туров: с весны они прибавили в цене около 10–15% в среднем. Сейчас главный вопрос: продолжится ли эта тенденция осенью и зимой, — задается вопросом Вадим Копылов.
Уже сейчас многие байкальские гостиницы заявляют о том, что не будут снижать стоимость номеров на осеннее межсезонье, как бывало раньше. Это значит, что изменится общая статистика: предстоящая осень станет более «дорогой», чем в прошлом году, когда туробъекты для привлечения клиентов делали скидки в период низкой загруженности.
«Туристы не могут найти, чем себя занять в Хужире»
Организатор авторских туров по Байкалу, руководитель Baikaltravelers Михаил Яхненко поделился наблюдением, что у местных путешественников — жителей Иркутской области и Бурятии — растет интерес к своему краю, при этом туристы всё чаще делают выбор в пользу однодневных поездок.
— Турпоток на Байкал состоит из двух основных частей — местные (жители Иркутской области и Бурятии) и приезжие путешественники из других городов России. Поток местных туристов можно назвать стабильным и очень интенсивным. Растет спрос на однодневные туры с бюджетом от 5,5 тысячи рублей в день. Это касается и западного, и восточного берегов озера, — сообщил собеседник.
Он также добавил, что у местных жителей растет интерес к событийному туризму: когда на Ольхоне или Малом море проходят большие мероприятия и фестивали, билеты на рейсовые автобусы в том направлении практически невозможно достать. При этом в целом на Байкале недостаточно развита событийная составляющая туризма.
— Яркий пример — мамы с детьми, приезжающие в Хужир на длительный срок. Они просто не могут найти, чем занять себя и своего ребенка. Кроме как лежать на пляже и съездить на пару экскурсий, больше ничего там особо и не придумаешь, — добавляет Михаил Яхненко.
Цены на летние сборные туры на Байкале поднялись в среднем на 20%, отмечает Яхненко. Эксперт объясняет это удорожанием технического обслуживания транспорта, на котором путешествуют гости.
— Экспедиционные туры у нашей компании подорожали примерно на 50%. Это также связано с расходами на техобслуживание. Теперь гораздо дешевле обслуживаться во время экспедиций за границей, так что мы попутно увеличили количество туров в Монголию, — делится руководитель Baikaltravelers.
При этом нижняя граница расходов на комфортный летний отдых на Байкале начинается, по мнению Михаила, с 10 тысяч рублей в сутки на человека. Низкобюджетные поездки могут обходиться путешественникам в 2,5–5 тысяч рублей в сутки на персону.
На вопрос о том, чем чаще всего недовольны отдыхающие на Байкале, Михаил Яхненко называет несколько факторов.
— Первый — это туалеты. Отсутствие чистых опрятных туалетов по всему маршруту дневных экскурсий — огромная проблема. Думаю, что этот огромный и сложный вопрос нужно в первую очередь задавать Прибайкальскому нацпарку. Ещё один фактор раздражения — большое количество людей на локациях. Хотя, надо сказать, что по сравнению с зимними толпами, то, что происходит летом — еще цветочки, — сообщает собеседник.
Еще один нюанс, который не радует туристов — это холодная вода в Байкале. Но тут уже ничего сделать нельзя.
— Мы мониторим температуру озера Байкал и корректируем маршрут, если нужно, находим места для купания с температурой от 18 градусов и выше. И такая температура на Байкале летом 2022 года действительно была, — резюмировал Михаил Яхненко.
Без отмен и сбоев, но с дождями
Руководитель агентства авторских экскурсионных туров на Байкал Татьяна Жданова рассказала корреспонденту «ИрСити», что у нее поток туристов в 2022 году остался на том же уровне, что и в прошлом году.
— Группы все были полные, все поездки и экскурсии состоялись, без отмен и сбоев. Все довольны и рады. Даже несмотря на то, что погода на Ольхоне в этом году была, конечно, аномальной — слишком много дождей. Хотя, у меня программа составлена так, что можно на ходу что-то менять, переставлять и подстраиваться под погодные условия, не теряя в увлекательности и интересности тура, — сообщает Татьяна.
Она отмечает, что в этом году ее гости были особенно приветливые и дружелюбные, что, конечно, радует любого гида. Путешественники в основном приезжали из европейской части России — из Москвы, Санкт-Петербурга и соседних с ними городов. Также попадались гости из других регионов. А вот жителей Дальнего Востока летом на Байкале почти не бывает.
— У дальневосточных туристов летом низкая активность. Но это и понятно — там есть свое море. Жители Дальнего Востока предпочитают приезжать на Байкал зимой, когда можно полюбоваться уникальным байкальским льдом, — добавляет собеседница агентства.
Кстати, в этом материале мы собрали информацию о зимних турах на Байкал: сколько денег нужно приготовить путешественникам, которые захотят увидеть байкальский лед в феврале или марте, на сколько могут в перспективе подорожать путевки, а также рассказали, во сколько обойдется празднование Нового года на берегу великого озера.