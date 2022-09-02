Смерчи, божьи коровки и голые туристы. Какие напасти и катаклизмы пережили российские курорты этим летом
На юге страны закончилось климатическое лето и вот-вот начнется бархатный сезон. Вспоминаем, чем побережье удивило туристов
Этим летом курорты Краснодарского края, наряду с крымским побережьем, стали основными центрами притяжения для россиян. Ограничения на перелеты, сложности с пересечением границ, рост цен на авиабилеты — всё это повлияло на выбор конечного потребителя. Благо на курорты пустили дополнительные поезда, самолеты. Как итог — заполненные пляжи, отели, гостиницы и радостные местные жители, которые занимаются сезонным бизнесом. Но не только теплое море (в этом году к августу местами оно прогрелось до 28 ℃) осталось в памяти отдыхающих.
Смерчи и потопы
Традиционно начало купального сезона в Краснодарском крае «шагает вместе» с экстренными предупреждениями (когда из-за ливней, когда из-за смерчей). Так, нынешний сезон начался с небольшой задержкой из-за дождей и нестабильной температуры моря. 7 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что благоприятное время для безопасного купания — середина месяца. Потому что на тот момент температура воды составляла 20 ℃.
Тем временем на Туапсинский район 14 июня обрушился сильный циклон. Из-за ливней там поднялся уровень воды в реках. Больше всего досталось селу Горскому, но, по данным спасателей, всё ограничилось затопленными участками. В дома вода не зашла.
Ближе к концу июня на побережье начали появляться смерчи. Один из них вышел на берег в Лазаревском районе и разрушил кафе, разбросал зонтики и шезлонги на глазах у отдыхающих. Но обошлось без пострадавших.
В конце июня в Лазаревском районе случилось настоящее природное бедствие. В горах Сочи из-за ливней сошли мощные сели, а в районе села Зубова Щель течением реки в море унесло две машины, в которых находились туристы из Ставропольского края — 7 человек (трое из которых — дети).
После случившегося спасатели нашли только одного выжившего. Тела двух женщин обнаружили позже. Остальные пассажиры до сих пор не найдены.
Хамство и медузы
На многих туристических направлениях июль считается пиком курортного сезона. Наиболее обсуждаемой новостью начала самого жаркого месяца стала драка с участием охранников сочинского пляжа «Фрегат» с чемпионом Минска по самбо. Мужчину били ногами, руками и железными прутьями. Причина конфликта выясняется до сих пор. Судебное разбирательство по этому случаю продолжается.
В целом отдыхающие после отпуска в Сочи жаловались не только на драки и хамство, но и на высокие цены, а также на некомпетентных спасателей на пляжах, среди которых, по словам туристов, часто попадаются «случайные люди».
Море людей
А еще в этом году было по-настоящему много отдыхающих. Читательница портала 93.RU Галина засняла, как выглядит берег. По ее словам, она еще никогда и нигде в жизни не видела такого количества людей.
А это кадры из Анапы. Людей примерно столько же, сколько и на других курортах. Местный житель, заснявший побережье, назвал это аншлагом.
Вместе с этим на других курортах Кубани некоторым приезжим тоже было не до веселья. В Новороссийске прибрежная зона наполнилась медузами и стала напоминать кисель.
Анапу в это время атаковали комары. Позже к комарам добавились еще и божьи коровки. А затем море там вообще покраснело из-за слишком быстрого размножения микроорганизмов в воде.
Правда потом цвет воды изменился на черный, вероятно, всему виной жизненный цикл тех самых микроорганизмов.
К слову, в Анапе море, например, еще и позеленело. Ежегодно в этом районе побережья в воде у пляжа начинает разрастаться водоросль кладофора бродячая, или камка. Обычно растение появляется в июле-августе, когда вода уже теплая, однако в этот раз море расцвело и позеленело уже в начале июня.
Затопленные дома и пробки
Во второй половине лета природа продолжила испытывать на прочность кубанские курорты: в Туапсе и под Геленджиком снова стали появляться смерчи, в Сочи опять досталось Лазаревскому району — там за ночь выпало 89 миллиметров осадков. Из-за этого там оказались затоплены дороги (на некоторых улицах буквально тонули машины) и дома.
В конце месяца отдыхающие жаловались на то, что дорога в Сочи стала настоящим испытанием из-за пробок. Альтернативные пути — поезд и самолет — тоже были доступны не всем. Первая причина — люди банально не могли купить билеты на электричку, их не было в продаже, вторая — дорогие авиаперелеты и отсутствие свободных бюджетных мест.
Но есть и хорошая новость. Полицейские начали бороться с пробками на трассах с помощью беспилотников, правда, к тому моменту позади оказалась уже большая часть лета.
Снова пробки, медузы и запреты на купание.
Август для отдыхающих на курортах Кубани прошел более-менее спокойно, не считая нескольких случаев появления медуз, но уже в Азовском море.
Туристы уже привычно стояли в пробке под Горячим Ключом, смотрели на штормящее море в Анапе с берега, так как там постоянно вводили запрет на купание из-за донного течения, и жаловались на дорогое жилье в Сочи. Да и высокая цена в некоторых случаях не давала стопроцентной вероятности, что люди, оплатившие квартиру, смогут в ней жить. Так, семья из Татарстана забронировала жилье за четыре тысячи в сутки, но когда приехала заселяться, оказалось, что в нем живут другие люди.
Ближе к концу августа на курортах появилась другая напасть — нудисты и парочки, занимающиеся сексом в людных местах. Дошло даже до того, что местные жительницы провели на курорте перформанс «Оденься», чтобы напомнить отдыхающим, что плавкам место на пляже, а не в городе. А городская полиция приравняла нудистов к хулиганам. Кроме штрафа, сумма которого не очень большая — от 500 до 2000 рублей, за прогулку голышом может грозить еще 15 суток ареста. Зато вода на побережье местами прогрелась до комфортных
Еще одна напасть, которая весь сезон появлялась на улицах курортных городов — аниматоры в ростовых куклах, которые сначала фотографируются с отдыхающими, а потом выставляют счет за свои услуги на тысячи рублей. Регулярно на них жалуются и приезжие, и местные, с таким же постоянством полицейские отчитываются об оштрафованных «зебрах», «конях» и «розовых единорогах».
Чего ждать туристам от бархатного сезона?
По словам специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, в начале сентября на юге России из-за смены воздушных масс ожидается похолодание — примерно на пять-шесть градусов. Однако никаких аномалий не предвидится, температура будет находиться в пределах климатической нормы.
На побережье небольшое похолодание придет в воскресенье, 4 сентября. До конца недели в Сочи будет до
В перспективном прогнозе жителей и гостей края ожидает длительный бархатный сезон. До конца сентября температура воздуха будет комфортной. Завершится курортный сезон, по словам метеорологов, ближе к концу первой декады октября.