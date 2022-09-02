Смерчи, божьи коровки и голые туристы. Какие напасти и катаклизмы пережили российские курорты этим летом

Смерчи и потопы

Традиционно начало купального сезона в Краснодарском крае «шагает вместе» с экстренными предупреждениями (когда из-за ливней, когда из-за смерчей). Так, нынешний сезон начался с небольшой задержкой из-за дождей и нестабильной температуры моря. 7 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что благоприятное время для безопасного купания — середина месяца. Потому что на тот момент температура воды составляла 20 ℃.

Тем временем на Туапсинский район 14 июня обрушился сильный циклон. Из-за ливней там поднялся уровень воды в реках. Больше всего досталось селу Горскому, но, по данным спасателей, всё ограничилось затопленными участками. В дома вода не зашла.