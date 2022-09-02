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Смерчи, божьи коровки и голые туристы. Какие напасти и катаклизмы пережили российские курорты этим летом

На юге страны закончилось климатическое лето и вот-вот начнется бархатный сезон. Вспоминаем, чем побережье удивило туристов

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Цветущее море в Анапе

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Этим летом курорты Краснодарского края, наряду с крымским побережьем, стали основными центрами притяжения для россиян. Ограничения на перелеты, сложности с пересечением границ, рост цен на авиабилеты — всё это повлияло на выбор конечного потребителя. Благо на курорты пустили дополнительные поезда, самолеты. Как итог — заполненные пляжи, отели, гостиницы и радостные местные жители, которые занимаются сезонным бизнесом. Но не только теплое море (в этом году к августу местами оно прогрелось до 28 ℃) осталось в памяти отдыхающих.

Смерчи и потопы

Традиционно начало купального сезона в Краснодарском крае «шагает вместе» с экстренными предупреждениями (когда из-за ливней, когда из-за смерчей). Так, нынешний сезон начался с небольшой задержкой из-за дождей и нестабильной температуры моря. 7 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что благоприятное время для безопасного купания — середина месяца. Потому что на тот момент температура воды составляла 20 ℃.

Тем временем на Туапсинский район 14 июня обрушился сильный циклон. Из-за ливней там поднялся уровень воды в реках. Больше всего досталось селу Горскому, но, по данным спасателей, всё ограничилось затопленными участками. В дома вода не зашла.

Ближе к концу июня на побережье начали появляться смерчи. Один из них вышел на берег в Лазаревском районе и разрушил кафе, разбросал зонтики и шезлонги на глазах у отдыхающих. Но обошлось без пострадавших.

В конце июня в Лазаревском районе случилось настоящее природное бедствие. В горах Сочи из-за ливней сошли мощные сели, а в районе села Зубова Щель течением реки в море унесло две машины, в которых находились туристы из Ставропольского края — 7 человек (трое из которых — дети).

Река Чемитоквадже смыла несколько десятков автомобилей в море, в двух из них были люди

Река Чемитоквадже смыла несколько десятков автомобилей в море, в двух из них были люди

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После случившегося спасатели нашли только одного выжившего. Тела двух женщин обнаружили позже. Остальные пассажиры до сих пор не найдены.

Хамство и медузы

На многих туристических направлениях июль считается пиком курортного сезона. Наиболее обсуждаемой новостью начала самого жаркого месяца стала драка с участием охранников сочинского пляжа «Фрегат» с чемпионом Минска по самбо. Мужчину били ногами, руками и железными прутьями. Причина конфликта выясняется до сих пор. Судебное разбирательство по этому случаю продолжается.

В целом отдыхающие после отпуска в Сочи жаловались не только на драки и хамство, но и на высокие цены, а также на некомпетентных спасателей на пляжах, среди которых, по словам туристов, часто попадаются «случайные люди».

Море людей

А еще в этом году было по-настоящему много отдыхающих. Читательница портала 93.RU Галина засняла, как выглядит берег. По ее словам, она еще никогда и нигде в жизни не видела такого количества людей.

А это кадры из Анапы. Людей примерно столько же, сколько и на других курортах. Местный житель, заснявший побережье, назвал это аншлагом.

Вместе с этим на других курортах Кубани некоторым приезжим тоже было не до веселья. В Новороссийске прибрежная зона наполнилась медузами и стала напоминать кисель.

Сотни медуз у берега. Отдыхающие говорят, что на глубине ситуация не лучше

Сотни медуз у берега. Отдыхающие говорят, что на глубине ситуация не лучше

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Анапу в это время атаковали комары. Позже к комарам добавились еще и божьи коровки. А затем море там вообще покраснело из-за слишком быстрого размножения микроорганизмов в воде.

В начале июля тысячи жуков облепили на курорте скалы, растения и постройки

В начале июля тысячи жуков облепили на курорте скалы, растения и постройки

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Правда потом цвет воды изменился на черный, вероятно, всему виной жизненный цикл тех самых микроорганизмов.

К слову, в Анапе море, например, еще и позеленело. Ежегодно в этом районе побережья в воде у пляжа начинает разрастаться водоросль кладофора бродячая, или камка. Обычно растение появляется в июле-августе, когда вода уже теплая, однако в этот раз море расцвело и позеленело уже в начале июня.

Некоторые считают, что водоросли полезны и ими можно обертываться

Некоторые считают, что водоросли полезны и ими можно обертываться

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Затопленные дома и пробки


Во второй половине лета природа продолжила испытывать на прочность кубанские курорты: в Туапсе и под Геленджиком снова стали появляться смерчи, в Сочи опять досталось Лазаревскому району — там за ночь выпало 89 миллиметров осадков. Из-за этого там оказались затоплены дороги (на некоторых улицах буквально тонули машины) и дома.

В конце месяца отдыхающие жаловались на то, что дорога в Сочи стала настоящим испытанием из-за пробок. Альтернативные пути — поезд и самолет — тоже были доступны не всем. Первая причина — люди банально не могли купить билеты на электричку, их не было в продаже, вторая — дорогие авиаперелеты и отсутствие свободных бюджетных мест.

Но есть и хорошая новость. Полицейские начали бороться с пробками на трассах с помощью беспилотников, правда, к тому моменту позади оказалась уже большая часть лета.

Снова пробки, медузы и запреты на купание

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Август для отдыхающих на курортах Кубани прошел более-менее спокойно, не считая нескольких случаев появления медуз, но уже в Азовском море.

Туристы уже привычно стояли в пробке под Горячим Ключом, смотрели на штормящее море в Анапе с берега, так как там постоянно вводили запрет на купание из-за донного течения, и жаловались на дорогое жилье в Сочи. Да и высокая цена в некоторых случаях не давала стопроцентной вероятности, что люди, оплатившие квартиру, смогут в ней жить. Так, семья из Татарстана забронировала жилье за четыре тысячи в сутки, но когда приехала заселяться, оказалось, что в нем живут другие люди.

Ближе к концу августа на курортах появилась другая напасть — нудисты и парочки, занимающиеся сексом в людных местах. Дошло даже до того, что местные жительницы провели на курорте перформанс «Оденься», чтобы напомнить отдыхающим, что плавкам место на пляже, а не в городе. А городская полиция приравняла нудистов к хулиганам. Кроме штрафа, сумма которого не очень большая — от 500 до 2000 рублей, за прогулку голышом может грозить еще 15 суток ареста. Зато вода на побережье местами прогрелась до комфортных 28 ℃.

Чтобы привлечь внимание к проблеме полуголых отдыхающих, девушки прошли по центру Сочи в купальниках

Чтобы привлечь внимание к проблеме полуголых отдыхающих, девушки прошли по центру Сочи в купальниках

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Еще одна напасть, которая весь сезон появлялась на улицах курортных городов — аниматоры в ростовых куклах, которые сначала фотографируются с отдыхающими, а потом выставляют счет за свои услуги на тысячи рублей. Регулярно на них жалуются и приезжие, и местные, с таким же постоянством полицейские отчитываются об оштрафованных «зебрах», «конях» и «розовых единорогах».

На аниматора составили административный протокол. В костюме была девушка из Челябинской области

На аниматора составили административный протокол. В костюме была девушка из Челябинской области

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Чего ждать туристам от бархатного сезона?


По словам специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, в начале сентября на юге России из-за смены воздушных масс ожидается похолодание — примерно на пять-шесть градусов. Однако никаких аномалий не предвидится, температура будет находиться в пределах климатической нормы.

На побережье небольшое похолодание придет в воскресенье, 4 сентября. До конца недели в Сочи будет до +32 ℃. Дождей при этом не ожидается. Затем температура воздуха понизится до +25... 27 ℃. В воскресенье на побережье начнутся дожди.

В перспективном прогнозе жителей и гостей края ожидает длительный бархатный сезон. До конца сентября температура воздуха будет комфортной. Завершится курортный сезон, по словам метеорологов, ближе к концу первой декады октября.

АнапаКраснодарский крайСочиТуапсеБархатный сезонКурортыЛетоМореОтпускСмерчиЧерное море
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