Только не вздумайте их мыть: как правильно хранить кабачки

Где и как хранить кабачки

Кстати, о плодоножке. Мало того, что отрезать ее надо аккуратно, так для лучшего хранения кабачка агрономы советуют еще и опустить ее в расплавленный парафин на несколько секунд. Если рыба гниет с головы, то кабачок — с хвостика. Да и сам овощ немного подготовьте: очистите от земли, протрите сухой тряпкой и отправьте на день сушиться под солнцем. Теперь можно и на хранение отправлять



— Чтобы кабачки как можно дольше оставались свежими, их надо хранить в сухом, темном, проветриваемом и прохладном помещении, — говорит агроном Мария Тихонова. — Любые овощи и фрукты хранятся тем дольше, чем прохладнее воздух в помещении. Осенью свежие овощи можно хранить на балконе в пластиковых ящиках или картонных коробках. При этом желательно, чтобы кабачки не прикасались друг к другу. Дно ящика можно выстлать соломой, а сверху — укрыть. Так кабачки на балконе у вас могут храниться до первых серьезных заморозков.

