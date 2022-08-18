Только не вздумайте их мыть: как правильно хранить кабачки
И какие болезни могут их настичь во время зимовки
Шутка про то, что один кабачок за месяц может сменить до восьми хозяев — не такая уж и шутка. Они действительно разрастаются так активно, что к концу сезона некоторые садоводы всерьез задаются вопросами устройства кабачков. Но если раздавать их уже некому, а овощей осталось еще гора, самое время узнать, как хранить кабачки в квартире так, чтобы они оставались свежими не один месяц. И здесь, как оказалось, есть много нюансов.
Когда собирать кабачки на хранение
Молодые недозревшие кабачки с мягкой кожицей и мелкими семенами для длительного хранения не подойдут — их лучше сразу пускать в оборот: готовить и тут же съедать. Слишком перезревшие и подмерзшие (если вы по необъяснимым причинам вдруг убрали их поздней осенью) — тоже не вариант, они хранятся недолго (если вы понимаете, что не сможете собрать их в положенное время — срежьте заранее). Поврежденные — тем более. Идеальные кабачки для длительного хранения — зрелые, с толстой кожицей. Проверенный способ узнать, готовы ли ваши кабачки к домашней зимовке — слегка постучать по ним. Если в ответ вы услышите глухой звук — такие кабачки вам и нужны. Нашли подходящие — аккуратно срезайте, оставляя не меньше пяти сантиметров плодоножки. Если выкручивать, рвать и отламывать кабачки от куста, плодоножка начнет расслаиваться, а это прямая дорога к загниванию.
Где и как хранить кабачки
Кстати, о плодоножке. Мало того, что отрезать ее надо аккуратно, так для лучшего хранения кабачка агрономы советуют еще и опустить ее в расплавленный парафин на несколько секунд. Если рыба гниет с головы, то кабачок — с хвостика. Да и сам овощ немного подготовьте: очистите от земли, протрите сухой тряпкой и отправьте на день сушиться под солнцем. Теперь можно и на хранение отправлять
— Чтобы кабачки как можно дольше оставались свежими, их надо хранить в сухом, темном, проветриваемом и прохладном помещении, — говорит агроном Мария Тихонова. — Любые овощи и фрукты хранятся тем дольше, чем прохладнее воздух в помещении. Осенью свежие овощи можно хранить на балконе в пластиковых ящиках или картонных коробках. При этом желательно, чтобы кабачки не прикасались друг к другу. Дно ящика можно выстлать соломой, а сверху — укрыть. Так кабачки на балконе у вас могут храниться до первых серьезных заморозков.
Когда приближаются заморозки, для кабачков можно присмотреть специальную камеру для хранения или сделать ее своими руками. Для этого берите картонную коробку и утепляйте ее. Любым утеплителем, какой вам только нравится. Да не стесняйтесь: чем толще стенки импровизированного домашнего овощехранилища, тем лучше сохранятся в нем овощи. Рекомендуемая толщина — не меньше 15 сантиметров.
— Рекомендуемая температура внутри такого балконного овощехранилища — два-пять градусов выше нуля, — говорит Мария Тихонова. — Если вы все сделали правильно, такая температура будет поддерживаться в ящике до зимних морозов. Когда на улице станет холоднее двадцати градусов, ящик с кабачками лучше занести в квартиру.
Если у вас нет балкона, кабачки можно хранить на подоконнике, а с наступлением холодов переложить в темное место.
Как хранить кабачки в квартире
Для хранения кабачков в квартире выберите самое прохладное, темное и сухое место. В идеале, конечно, если у вас есть неиспользуемая комната, которую можно использовать в качестве хранилища, открыв окна. Но если такой роскоши у вас нет, хранить кабачки можно в кладовке, около балконной двери или под кроватью. Главное, чтобы поблизости не было никаких батарей и обогревателей.
— Лучше всего упаковать каждый кабачок в бумагу и положить в один слой в деревянный ящик или картонную коробку, — говорит Мария Тихонова. — Если же кабачков у вас уродилось слишком много, можно сделать между ними картонные перегородки, чтобы кабачки не прикасались друг к другу. Кабачки поздних сортов могут храниться до пяти месяцев, но, конечно, с хранением лучше долго не затягивать — с течением времени кабачки могут стать рыхлыми и горьковатыми, а до весны доживут разве что замороженные овощи.
Как хранить кабачки в холодильнике и в морозилке
Немного кабачков можно ненадолго закинуть в холодильник — если у вас есть на них планы в ближайшее время. Для этого достаточно положить чистые и сухие овощи в полиэтиленовые пакеты, завязать и сделать несколько дырочек для вентиляции. А в морозилку кабачки стоит отправлять в том виде, в котором вы их потом будете готовить — кубиками или кружочками. И небольшими порциями: достал — приготовил — съел. У нас даже
Как хранить кабачки в погребе
Полки в овощной яме, где вы собираетесь хранить кабачки, лучше всего застелить соломой, а сами овощи уложить опять же таким образом, чтобы они не касались друг друга. Кроме того, для хранения кабачков в погребе важно поддерживать температуру от 4 до 10 градусов тепла и влажность около 80%. Если будет слишком сыро, в овощах начнут размножаться гнилостные бактерии. Нашли поврежденные кабачки — без сожаления расставайтесь с ними, пока инфекция не перекинулась на здоровые овощи.
Какие болезни могут появиться у кабачков при хранении
Белая гниль (ее еще называют склеротинией) — один из главных, но далеко не единственный враг зимующих кабачков. Узнать ее можно по плотному налету белого цвета, на котором со временем появятся белые или черные точки. В запущенной стадии ткани кабачка начнут размягчаться, и он загниет. Чтобы этого не произошло, поддерживайте подходящую влажность воздуха в хранилище.
Еще один кабачковый враг — оливковая плесень или кладоспориоз. Его опознавательные признаки — бархатистый налет оливково-черного цвета. Чтобы этого избежать, агрономы советуют закладывать на хранение здоровые и неповрежденные плоды средних размеров с твердыми и сухими плодоножками. Еще один важный нюанс (впрочем, он касается не только кабачков) — продезинфицируйте хранилище перед тем, как заложить в него новый урожай.
И третий популярный антипод кабачков — сухая пятнистость, более известная как альтернариоз. Проявляется он в виде коричневых и белых пятен, на более поздних стадиях — бархатистым черным налетом.
— Чтобы этого не допустить, надо соблюдать простые правила подготовки кабачков к зимовке: не мыть и оставлять плодоножку не меньше пяти сантиметров, под корень срезать ее не нужно, — говорит Мария Тихонова. — Если вы только заметили крохотные пятнышки на кабачках, их можно вырезать, а кабачки оперативно приготовить.
Если же вы перепробовали все рецепты и пытаетесь придумать, что бы такого приготовить из кабачков, дарим вам 9 вкусных заготовок из кабачков на зиму.