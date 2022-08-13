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Самые модные — кофейные и лиловые: секреты выращивания роз от хозяйки крупного домашнего розария

Розовед из Красноярска Оксана Емельянова в одном видео делится опытом, накопленным за 8 лет

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Красноярский розовед Оксана Емельянова, которая создала один из самых крупных домашних розариев в Сибири, рассказала о главных тенденциях сезона в цветоводстве.

По словам цветочного эксперта, самая модная форма розового бутона сейчас — плоская. Это результат тренда на экологичность. Плоские розы удобны для опыления медоносными пчелами. Таким образом цветоводы вносят свой вклад в борьбу с синдромом разрушения пчелиных семей.

Синдром разрушения пчелиных колоний — явление, заключающееся в том, что рабочие особи медоносных пчел навсегда покидают ульи, оставляя там маток, запасы еды и пчел-кормилиц. Синдром разрушения пчелиных семей привлек внимание экологов и общественности. Часто под ним понимаются более общие проблемы, наносящие урон здоровью пчел. Среди них — заражение пестицидами и потеря среды обитания из-за того, что фермеры выращивают только один вид сельскохозяйственных культур на определенном поле.

Самые модные оттенки роз в этом сезоне тоже не броские — кофейные и лиловые.

Подробную статью, в которой Оксана делится секретами разведения роз в резко континентальном климате, можно прочитать здесь.

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