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Сажайте редис и обрезайте ветки: лунный календарь садовода на август 2022 года

Оказывается, даже для сбора урожая есть свои подходящие дни

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В августе у садоводов опять назревает много хлопот

В августе у садоводов опять назревает много хлопот

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Кажется, в августе знай себе собирай урожай да вспоминай рецепты консерваций, чтобы сохранить его до следующего сезона. Но не тут-то было! Луна диктует садоводам свои правила, и самые неугомонные могут не просто прибирать грядки и обрезать ветки с побегами, но и посадить кое-что полезное. Какими садовыми работами можно заняться в саду, сверившись с лунным календарем, мы сейчас и расскажем.

Благоприятные дни для садовых работ в августе 2022 года


Неблагоприятных дней для садоводов в августе немного: 15 числа лунный календарь рекомендует ничем не заниматься, а 26 и 27, когда Луна будет в знаке Льва (неплодородный знак Зодиака), прямо кричит о том, чтобы вы ничего не делали. Зато на остальные дни можете смело переносить все свои хлопоты.

Лунный календарь садовода на август 2022 года

Лунный календарь садовода на август 2022 года

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Посевные и посадочные работы


Те, кто планирует осенью насладиться свежей зеленью, в августе могут посадить лук, огурцы, капусту, спаржу, редис и многое другое. Жители южных широт могут отложить посадки и до сентября, но в средней полосе — самое время.

Если осень ожидается ранней, сажать зелень можно в теплицу или в парник, а не в открытый грунт.

Что и когда лучше сажать в августе 2022 года

Что и когда лучше сажать в августе 2022 года

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Также в августе можно подготовиться к посадке плодовых деревьев и ягодных кустарников и за пару недель до наступления осени подготовить посадочные ямы, чтобы следующей весной не пришлось ничего пересаживать.

Деревья и кустарники, которые можно посадить осенью

Деревья и кустарники, которые можно посадить осенью

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Безусловно, осенние посадки деревьев и кустарников — предприятие рискованное. Из-за сильных морозов неокрепшие растения могут погибнуть, снегопады и сильные ветры могут поломать саженцы, а осенью и зимой молодые растения могут повредить грызуны. Но есть у таких посадок и несомненные плюсы.

— Если посадить деревья и кустарники осенью, у вас автоматически будет меньше забот: можно ограничиться одним-двумя поливами, а всю остальную необходимую влагу дадут дожди, — говорит специалист по овощным культурам, декоративным и плодово-ягодным растениям Евгений Щербаков. — Корни продолжают рост, пока температура почвы не опустится до четырех градусов тепла, так что к наступлению заморозков ваши деревья и кустарники отрастят достаточное количество впитывающих корешков и в новом сезоне начнут расти на пару недель быстрее весенних саженцев. К тому же весной у вас освободится достаточно времени, которое можно потратить на другие заботы, которых в начале сезона хватает с головой.

Этим деревьям и кустарникам лучше дождаться весны

Этим деревьям и кустарникам лучше дождаться весны

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Кроме того, август — прекрасное время для посадки сидератов. Они повысят плодородие, помогут оздоровить грунт и улучшить его структуру, разрыхлить нижние слои и восстановить засоленную почву.

Садовые работы


Насчет уборки урожая лунному календарю тоже есть что сказать. Если верить ему, то в августе 2022 года для уборки лучше всего подходят 18, 23 и 24 августа. Возможно, одному только лунному календарю здесь доверять и не стоит.

— Многое зависит и от погодных условий, было лето жарким и засушливым или, наоборот, прохладным и дождливым, — говорит Евгений Щербаков. — Поэтому здесь надо учитывать и календарные сроки созревания, и ориентироваться на признаки, которые показывают, что урожай пора собирать. Взять тот же картофель. В августе — сентябре клубни уже взяли от ботвы всё, что могли, поэтому если вы видите, что ботва стала сохнуть и желтеть, будьте готовы через три недели выкапывать картофель. Для большей уверенности можно выкопать пару тестовых экземпляров. Если шкурка на всех клубнях плотная и не свисает, а большая часть картофелин отделилась от куста, можно приступать к уборке. Если же вам кажется, что какие-то кусты не дозрели, подождите еще неделю-другую.

Какими садовыми работами можно заняться в августе

Какими садовыми работами можно заняться в августе

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Также в августе не стоит забывать о том, чтобы поддержать плодовые деревья и кустарники и уберечь их от разломов — обильный урожай может навредить даже взрослым деревьям, а о юных саженцах и говорить не приходится. Так что, чтобы у вас ничего не поломалось, обеспечьте растениям подпорки и подвязки.

Обрежьте ветки, побеги и увядающие соцветия, чтобы растения не тратили ресурсы почем зря. Также взрыхлите, окучьте и перекопайте землю возле корней. И не забудьте об удобрениях — больше всего они нужны растениям и цветам, особенно требовательным к зимовке.

Начинайте заготовки


Здесь, конечно, никакой Лунный календарь вам не советчик. Делать заготовки можно в любое удобное время и в зависимости от того, что вы успели собрать. Например, не так давно мы делились советами и рецептами от садоводов о том, как хранить ягоды, чтобы они дожили до зимы (и дольше).

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