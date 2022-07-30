Сажайте редис и обрезайте ветки: лунный календарь садовода на август 2022 года

Кроме того, август — прекрасное время для посадки сидератов. Они повысят плодородие, помогут оздоровить грунт и улучшить его структуру, разрыхлить нижние слои и восстановить засоленную почву.



Садовые работы

Насчет уборки урожая лунному календарю тоже есть что сказать. Если верить ему, то в августе 2022 года для уборки лучше всего подходят 18, 23 и 24 августа. Возможно, одному только лунному календарю здесь доверять и не стоит.



— Многое зависит и от погодных условий, было лето жарким и засушливым или, наоборот, прохладным и дождливым, — говорит Евгений Щербаков. — Поэтому здесь надо учитывать и календарные сроки созревания, и ориентироваться на признаки, которые показывают, что урожай пора собирать. Взять тот же картофель. В августе — сентябре клубни уже взяли от ботвы всё, что могли, поэтому если вы видите, что ботва стала сохнуть и желтеть, будьте готовы через три недели выкапывать картофель. Для большей уверенности можно выкопать пару тестовых экземпляров. Если шкурка на всех клубнях плотная и не свисает, а большая часть картофелин отделилась от куста, можно приступать к уборке. Если же вам кажется, что какие-то кусты не дозрели, подождите еще неделю-другую.