На огонь и в воду: 6 способов заготовить грибы на зиму

Любые грибы в сыром виде займут слишком много места в морозилке, поэтому после сортировки их нужно подготовить к зиме — после тепловой обработки их объем существенно уменьшится, а нам только это и надо.



— Обязательно надо отварить сумчатые и пластинчатые грибы, — говорит садовод Лидия Шляпникова. — Трубчатые — по желанию. Их пористая шляпка при варке, как губка, впитает много жидкости, из-за чего грибы получатся водянистыми. Поэтому их лучше всего морозить в сыром виде. Для этого маленькие грибы оставьте целыми, а крупные нарежьте сегментами толщиной пару сантиметров. Выложите грибы на ровный поддон ровным слоем и уберите на пару часов в морозилку. Как только подмерзнут, расфасуйте их в пакеты либо в специальные контейнеры. Но если уж вы решили сварить и трубчатые грибы, не забудьте их как следует отжать после варки.

