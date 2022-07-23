На огонь и в воду:
6 способов заготовить грибы на зиму
Ими с нами поделились читатели и садоводы
Однажды мы разобрались, как правильно всё-таки собирать грибы — срезать или выкручивать. И если ваши полки и холодильники уже полны грибов (или вы только планируете их заполнить), этот текст специально для вас. В нем мы собрали рецепты для тех, кто не хочет отказывать себе в грибном удовольствии даже зимой. А помогли нам в этом наши любимые читатели и грибники-любители.
Как заморозить грибы на зиму
Итак, вы вернулись из леса и собираетесь заготовить грибы на зиму. Первым делом надо их отсортировать (здесь ориентируемся на строение шляпки), помыть и почистить.
Любые грибы в сыром виде займут слишком много места в морозилке, поэтому после сортировки их нужно подготовить к зиме — после тепловой обработки их объем существенно уменьшится, а нам только это и надо.
— Обязательно надо отварить сумчатые и пластинчатые грибы, — говорит садовод Лидия Шляпникова. — Трубчатые — по желанию. Их пористая шляпка при варке, как губка, впитает много жидкости, из-за чего грибы получатся водянистыми. Поэтому их лучше всего морозить в сыром виде. Для этого маленькие грибы оставьте целыми, а крупные нарежьте сегментами толщиной пару сантиметров. Выложите грибы на ровный поддон ровным слоем и уберите на пару часов в морозилку. Как только подмерзнут, расфасуйте их в пакеты либо в специальные контейнеры. Но если уж вы решили сварить и трубчатые грибы, не забудьте их как следует отжать после варки.
Замораживать можно практически все грибы, единственное исключение — белый гриб. Его всё-таки рекомендуют сушить, чтобы аромат полностью сохранился.
Грибы, предназначенные для варки, можно оставить целыми (если они небольшие) или нарезать (если вы собрали великанов). Опустите их в кипяток и варите 15–20 минут, после чего откиньте на дуршлаг, остудите и заморозьте порциями, чтобы можно было использовать за один раз.
Овощная солянка с грибами
Одними грибами для этой заготовки не ограничишься. Здесь вам пригодятся и капуста, и лук, и морковь с помидорами, и соленые огурцы. А поделился этим рецептом наш читатель под ником medoviknn.
Режем лук полукольцами, трем морковь на крупной терке, разогреваем масло, всыпаем в него лук и готовим на медленном огне пять минут. После чего добавляем морковь и тушим еще пять минут. Добавляем шинкованную капусту и снова тушим. Через 10 минут добавляем огурцы с помидорами и продолжаем тушить 10 минут. После этого отправляем в кастрюлю грибы, соль, сахар и уксус и тушим еще 20 минут. Поколдовав над плитой чуть меньше часа, вы получите почти готовую солянку — осталось только разложить ее по банкам, закатать, укутать и оставить до полного остывания.
Грибы в скороварке
— Если у вас нет времени, но есть скороварка, то приготовление конкретного блюда можно отложить до зимы. В скороварку умещается до трех банок емкостью 0,65 литра. Конечно, это немного, зато почти без затрат, — говорит наш читатель Алексей Костров. — Закладываем грибы в банки, заливаем водой, добавляем соль или сахар, хотя можно и совсем ничего не добавлять. Затем закрываем банки завинчивающимися крышками, ставим в скороварку с решеткой на дне. Наливаем воду до уровня крышек и ставим на огонь. Как закипит, огонь убавить — час на варку, на «истребление ботулизма». Лучше — два. После варки скороварку не открывать, подождать пока остынет.
Правда, Алексей предупреждает: когда зимой будете открывать банку, обратите внимание, чтобы крышка обязательно щелкнула — как обычно или чуть громче. Если не щелкнет, это означает, что ваша заготовка «пропала», и лучшее ей применение — выбросить в помойку.
Скоростная засолка грибов
Еще одним быстрым методом поделилась наша читательница Марина Трофимова. Для скоростной засолки гpибов даже ингредиентов понадобится минимум: литр грибов (любых), столовая ложка соли и столовая ложка уксуса 9%.
— Опускаем грибы в кипящую воду и слегка отвариваем, снимая пену, — делится рецептом Марина. — Сливаем лишнюю воду, оставив ее вровень с грибами, добавляем соль и уксус по вкусу и кипятим грибы 20 минут. Как только грибы остынут, их можно сразу есть. А если хотите сохранить соленые грибы для зимнего употребления, то в горячем виде разлейте содержимое по банкам, закатайте крышками и медленно остудите под одеялом.
Хранить такие грибы Марина Трофимова советует в холодильнике, а при подаче на стол заправить растительным маслом или сметаной и добавить петрушку и лук.
Грибы с лимонной кислотой
Для еще одного несложного (и довольно быстрого) способа заготовить грибы на зиму вам понадобятся пара килограммов крепких грибов, литр воды, столовая ложка соли и немного лимонной кислоты.
— Промываем, чистим и нарезаем грибы и сразу опускаем их в подкисленную лимонной кислотой воду из расчета два грамма на литр воды, — говорит Марина Трофимова. — Ставим на огонь, добавляем еще три грамма лимонной кислоты, столовую ложку соли и варим, не забывая снимать пенку. Как только грибы опустятся на дно, их нужно снять с огня, разложить по банкам, залить получившимся раствором, закатать, остудить под одеялом и хранить в холодильнике. В дальнейшем их можно будет использовать как свежие.
Грибы по-украински
Логично было бы предположить, что в грибах по-украински должен быть борщ, но нет. Наш читатель под ником night-73 говорит, что это очень вкусная закуска, и делится следующим рецептом.
Наверное, над приготовлением лука по-украински вам придется плакать больше всего. Потому что первым делом надо будет нарезать полтора килограмма лука кольцами толщиной по 0,5 сантиметра. Покончив с самой слезоточивой частью готовки, разводим томатную пасту (все 380 граммов) водой до двух литров. Перемешиваем грибы с луком, сахаром и солью, добавляем специи, масло и заливаем всё получившимся из пасты и воды томатным соком. Ставим на плиту. А как закипит — варим полчаса. За пять минут до окончания варки вливаем уксус. Еще кипящий салат раскладываем по банкам и закрываем металлическими крышками.
Если у вас тоже есть рецепты, которыми вы могли бы поделиться с другими читателями, пишите их в комментариях, и в следующий раз мы поделимся со всей страной вашими советами.