Как собрать большой урожай? Опытный агроном поделился рецептом копеечного удобрения для огорода
Валерий Гладчук избавляется от капустной белянки без химии и знает, как из крапивы сделать эффективное удобрение
— 10 дней тому назад я положил сюда крапиву, — показывает сибирский агроном Валерий Гладчук на небольшую бочку. — И на литр этого раствора добавил 10 литров воды. Получилось органическое удобрение, которое заменяет навоз.
Валерий Гладчук — приверженец органического земледелия. Он никогда не использует дорогостоящие прикормки и удобряет грядки по собственному рецепту — настоем из подручных трав: крапивы, чистотела и одуванчиков.
— В крапиве 192 полезнейших микроэлемента, в том числе фосфор, азот, калий. Таким настоем можно смело поливать землянику, клубнику, да в общем-то все культуры, кроме луковичных. Это очень питательная подкормка. Кстати, сами кусты крапивы из раствора можно вынуть и положить под смородину, малину, яблоню, — делится хитростью садовод.
И это не единственный лайфхак опытного агронома. Зачем он ставит в теплицы бутылки с водой (не для полива!), как борется с огородными вредителями при помощи пасынков томатов и по какой особенной технологии поливает плодовые деревья — смотрите в нашем небольшом видеосюжете, который опубликован выше.