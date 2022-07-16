Точно не прокиснут: как хранить ягоды, чтобы они дожили до зимы (и дольше)

Заморозка

Замораживание — один из самых удобных способов заготовки ягод. Главное — правильно подготовить ягоды к хранению и ни при каких обстоятельствах не замораживать их повторно.



— Первым делом ягоды, которые вы собрались замораживать, нужно тщательно вымыть и обсушить, так как перед приготовлением их уже не размораживают, — говорит агроном Ирина Белозерова. — Для хранения используют специальные пакеты для заморозки или пластиковые контейнеры с крышками, в них хранят нежные ягоды: малину, ежевику, землянику, вишню без косточек.

