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Точно не прокиснут: как хранить ягоды, чтобы они дожили до зимы (и дольше)

Пять проверенных способов от садоводов

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Лучше, конечно, сразу слопать все ягоды, но мы никогда не выращиваем на один раз

Лучше, конечно, сразу слопать все ягоды, но мы никогда не выращиваем на один раз

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После того как мы собрали урожай ягод и не успели его съесть (а российский садовод чаще всего запаслив и выращивает всё впрок), возникает резонный вопрос: как всё это сохранить? Вот так, чтобы открываешь зимой контейнер, а малина в нем — свежая, как будто только с куста. Идеальный вариант, конечно, если у вас в дачном домике установлен промышленный холодильник, где можно тут же предать ягоды шоковой заморозке, но это уже роскошь. Можно понаделать консервов, компотов, морсов, конфитюров, варений и всего такого, но тогда теряется сам смысл затеи — мы же как-никак за свежесть боремся. После отсеивания подобных вариантов у нас остается не так много способов. Зато какие!

Заморозка


Замораживание — один из самых удобных способов заготовки ягод. Главное — правильно подготовить ягоды к хранению и ни при каких обстоятельствах не замораживать их повторно.

— Первым делом ягоды, которые вы собрались замораживать, нужно тщательно вымыть и обсушить, так как перед приготовлением их уже не размораживают, — говорит агроном Ирина Белозерова. — Для хранения используют специальные пакеты для заморозки или пластиковые контейнеры с крышками, в них хранят нежные ягоды: малину, ежевику, землянику, вишню без косточек.

Как долго сохранятся ваши ягоды при разных температурах

Как долго сохранятся ваши ягоды при разных температурах

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Если совсем не хотите переживать о том, что ягоды помнутся или потекут, их можно перетереть с сахаром и заморозить в небольших емкостях — таких, чтобы достали ягоды и сразу съели.

— Смородину, крыжовник, облепиху, вишню, сливу и другие ягоды с плотной кожицей замораживают сухим способом, — говорит Ирина Белозерова. — Для испарения лишней влаги ягоды сначала раскладывают порциями на доске или плоской тарелке и ставят на некоторое время в морозильную камеру. Затем ссыпают в пакеты и, удалив лишний воздух, замораживают.

— Также нужно учитывать способ разморозки, — добавляет диетолог Татьяна Мажаева. — Если вы начнете размораживать ягоды и овощи в микроволновке, недосчитаетесь полезных витаминов. Микроволны разрушат витамин С в клубнике, вишне и клюкве.

Замораживаем во льду


Вариант для людей, которые одну половину года носят костюм садовода, а в остальное время устраивают коктейльные вечеринки. Самая прелесть такого способа в том, что он не отнимет у вас слишком много времени. Просто положите свежие ягоды в формы для льда, залейте их водой и отправляйте в морозилку. Когда к вам в следующий раз придут гости, сможете удивить их чем-нибудь игристым с добавлением почти свежих ягод.

Сушим и вялим


Раз уж мы выяснили, что холодильника для шоковой заморозки у нас нет, давайте пользоваться тем, что нам дает природа. А она дает нам жаркое летнее солнце. Так что раскладываем ягоды на подносе и выставляем их прямиком под солнечные лучи. (Сушилка для ягод, кстати, тоже подойдет.) Через считаные часы наши ягоды засохнут, так что останется только сложить их в плотный тканевый мешок и убрать на хранение. Но это только один из способов. Для каждой ягоды он может быть разным.

Например, чтобы засушить малину, ее нужно перебрать (не мыть!), выложить на сетчатый поддон сушилки и сушить при температуре +50 ºC до полного высушивания ягод. Время сушки малины зависит от размера ягод.

— Чтобы засушить смородину, ее нужно первым делом помыть, перебрать, разложить на сетчатом листе и сушить при температуре +60 ºC до полного высушивания ягод, — говорит садовод Ирина Комарова. — У ягод черной смородины толстая кожица, поэтому она сушится долго. Я сушила почти 3 дня по 12 часов с перерывом.

Когда ягода будет достаточно высушена, пересыпьте ее в стеклянную банку и храните в сухом темном месте.

А чтобы завялить вишню, садоводы советуют брать на один килограмм вишни 350 граммов сахара.

Один из способов вялить вишню

Один из способов вялить вишню

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Сушить вишню можно в специальной сушилке или на открытом воздухе на солнце, предварительно укрыв сеткой. Если на улице нет особой жары, можно подержать на медленном огне в духовке.

Ягоды «на веточке»


Пока мы не ушли слишком далеко от сушки, расскажем еще об одном способе сохранения ягод. Правда, подойдет он не для каждой ягоды. Вот для смородины — милое дело.

— Для этого способа можно сварить густой сахарный сироп или сделать его ягодным для контраста и обмакнуть в него смородину, не снимая с ветки, — черную, красную или белую, — говорит Ирина Комарова. — После этого ягоды нужно немного подсушить в духовке — и можно складывать в банку или тканевый мешок, где они у вас спокойно проживут несколько месяцев.

В собственном соку


При этом способе заготовки у вас получатся, конечно, не самые свежие ягоды, но и не компот с вареньем. В собственном соку можно законсервировать до зимы, например, вишню. Для этого понадобится совсем немного: килограмм вишни, килограмм сахара и тара, куда вы всё это добро будете убирать.

— Банки и крышки нужно заранее простерилизовать, вишню перебрать и хорошо промыть в холодной воде, обсушить, аккуратно удалить косточки и выложить в стеклянную или керамическую посуду, — говорит Ирина Комарова. — Засыпаем ягоды сахаром, затягиваем посуду пищевой пленкой и ставим в теплое место на пару часов.

После всех этих процедур выкладывайте ягоды с соком в банки до «плечиков» и ставьте в кастрюлю с водой. Доводите до кипения, закатывайте стерилизованными крышками, переворачивайте, укутывайте, дайте полностью остыть и убирайте на хранение в прохладное место.

А самое главное — пишите в комментариях, какие способы заготовки используете вы. Возможно, именно из ваших советов мы соберем еще одну полезную инструкцию.

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