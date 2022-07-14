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Жителей Новосибирской области предупреждают о тумане утром 15 июля

Он затронет отдельные части региона

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Туман 15 июля ожидается не густой

Туман 15 июля ожидается не густой

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Ночью 14 июля и утром 15 июля в Новосибирской области ожидается туман. Он накроет восточную и северо-восточную части области.

— Туман ожидается несколько часов в утреннее время на востоке и северо-востоке, в отдельных районах останется прояснение. Сам Новосибирск туман не затронет, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

7 июля из-за густого тумана, который опустился на Новосибирск утром, резко ухудшилась видимость в городе, а в Толмачево не смогли приземлиться четыре самолета. При этом горожане начали выкладывать снимки этого природного явления в социальные сети.

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