Жителей Новосибирской области предупреждают о тумане утром 15 июля

Ночью 14 июля и утром 15 июля в Новосибирской области ожидается туман. Он накроет восточную и северо-восточную части области.



— Туман ожидается несколько часов в утреннее время на востоке и северо-востоке, в отдельных районах останется прояснение. Сам Новосибирск туман не затронет, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

7 июля из-за густого тумана, который опустился на Новосибирск утром, резко ухудшилась видимость в городе, а в Толмачево не смогли приземлиться четыре самолета. При этом горожане начали выкладывать снимки этого природного явления в социальные сети.