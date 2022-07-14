Срочно в укрытие: как спасти посадки от летней жары

В этом вопросе растения похожи на людей. Во время жары им так же необходимы влага и тень. При высоких температурах у растений включается своеобразный режим охлаждения, и они начинают выделять больше влаги. Для затенения можно использовать любые подручные материалы. Прекрасно подойдут картон или светлые ткани. Достаточно уложить их над грядками на веревку или проволоку, натянутую на небольшие деревянные колышки, и укрытие готово. А вот с поливом есть несколько нюансов. Одно из важных правил — не перестарайтесь.



— Главное правило — не поливать грядки в дневные часы, когда солнце находится в активной фазе, — говорит специалист по овощным культурам, декоративным и плодово-ягодным растениям Евгений Щербаков. — Вода будет быстро испаряться и даже может обжечь листья. Лучшее всего выделить для полива утренние и вечерние часы — условно говоря, до восьми утра и после восьми вечера.



— Все огородные культуры нужно поливать под корень. Помидоры, баклажаны, тыквы, кабачки — всё это нельзя поливать сверху, потому что быстро горят листья. Сверху хорошо обливать только хвойные, — добавляет инженер-дендролог Татьяна Русанова.



Еще одно исключение из правил — белокочанная капуста. Ее листья активно поглощают влагу, поэтому их полезно орошать сверху.

