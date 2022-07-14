Срочно в укрытие: как спасти посадки от летней жары
8 главных правил для защиты вашего урожая
Если уж люди порой с трудом переносят летнюю жару, то растениям от нее и подавно ничего хорошего. Конечно, если это не какие-то экзотические колючки. Но покажите нам человека, который целенаправленно выращивает сухостой, а пока ищете такого уникального садовода, мы расскажем вам, как спасти урожай от слишком хорошего лета. Недаром же вы вот этими самыми руками ухаживали за посадками, чтобы их в один момент уничтожило палящее солнце.
1
Не удобряйте
Удобрять землю в жаркие дни — не лучшая идея. Любые подкормки стимулируют процессы роста, а это отнимает у растений способность поддерживать себя. Лучше приберегите силы для полива и затенения.
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2
Обеспечьте полив и тень
В этом вопросе растения похожи на людей. Во время жары им так же необходимы влага и тень. При высоких температурах у растений включается своеобразный режим охлаждения, и они начинают выделять больше влаги. Для затенения можно использовать любые подручные материалы. Прекрасно подойдут картон или светлые ткани. Достаточно уложить их над грядками на веревку или проволоку, натянутую на небольшие деревянные колышки, и укрытие готово. А вот с поливом есть несколько нюансов. Одно из важных правил — не перестарайтесь.
— Главное правило — не поливать грядки в дневные часы, когда солнце находится в активной фазе, — говорит специалист по овощным культурам, декоративным и плодово-ягодным растениям Евгений Щербаков. — Вода будет быстро испаряться и даже может обжечь листья. Лучшее всего выделить для полива утренние и вечерние часы — условно говоря, до восьми утра и после восьми вечера.
— Все огородные культуры нужно поливать под корень. Помидоры, баклажаны, тыквы, кабачки — всё это нельзя поливать сверху, потому что быстро горят листья. Сверху хорошо обливать только хвойные, — добавляет инженер-дендролог Татьяна Русанова.
Еще одно исключение из правил — белокочанная капуста. Ее листья активно поглощают влагу, поэтому их полезно орошать сверху.
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3
Каждому растению — свой полив
Огурцы от летнего солнца страдают больше всего: у них очень уязвимые листья. Чтобы они не «горели», не желтели и не сохли, их нужно прятать от жары.
— Огурцы будут хорошо расти, несмотря на жару, только если они хорошо прикрыты. Можно сделать навес из нетканого материала или хорошо проветриваемую теплицу, — советует Татьяна Русанова.
Кроме того, в жару огурцы следует поливать дважды в день — один-два литра на куст утром и вечером. Кстати, это правило касается и других тыквенных.
А вот томаты эксперты советуют поливать обильнее, но реже: в среднем четыре-пять литров воды на один куст каждые два-три дня. Такие же правила полива подходят и перцам с баклажанами, только воды им нужно еще меньше — хватит двух-трех литров. Морковь и свеклу — хотя они и считаются засухоустойчивыми — по жаре нужно поливать каждые два-три дня, укроп, петрушку и прочую зелень — каждый вечер.
Если овощи растут в теплицах, частоту поливов можно сократить: тыквенные — до одного раза в день, а томатам будет достаточно и одного раза в четыре-пять дней. И не забывайте проветривать теплицы — в сильный зной это нужно делать круглосуточно. Ночью температура всё равно не упадет так низко, чтобы ваши посадки насмерть перемерзли, а в закрытых теплицах может быть чересчур влажно, что приведет к вспышкам болезней.
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4
Не поливайте фруктовые
Если вы бросились с лейкой или шлангом к яблоням и грушам — остановитесь! Полив в самую жару не сделает урожай более сочным.
— Фруктовые деревья сейчас вообще поливать не нужно, только рыхлить под ними. Их очень обильно поливают осенью: обкапывают, такие «блюдца» большие под деревьями делают, кладут туда шланг и очень хорошо заливают. Потом это всё закрывают, и влажные растения уходят в зиму, — объясняет Татьяна Русанова.
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5
Не заморозьте
Из-за слишком холодной воды корни, находящиеся в прогретом грунте, получат сильный стресс, и растениям это точно не понравится. Но и перегревать воду тоже не стоит. Наиболее оптимальная температура воды для полива — 18–20 градусов.
— Из скважины напрямую поливать нельзя — там температура воды может быть 7–9 градусов, это не пойдет на пользу растениям, — говорит Татьяна Русанова. — Можно набрать ее в бочки и дать отстояться, прогреться на солнышке. Как правило, те, у кого есть скважины, об этом знают.
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6
Будьте внимательнее к цветам
— Некоторые цветы от природы не выносят солнца, а уже тем более палящий зной, — говорит агроном Татьяна Хлопикова. — Эту особенность нужно учитывать при посадке клумб. К числу светолюбивых относятся астры, нивянники, тысячелистники, флоксы, петунии, тагетесы — их можно сажать на открытых участках. А вот хосты, астильбы, гейхеры лучше посадить в тени.
При сильной жаре цветы нужно обильно поливать утром и вечером. При этом не стоит замачивать листья и побеги, а тем более — соцветия. Особенно аккуратными нужно быть с растениями с плотной кроной и опушенными листьями. Желательно проводить полив не с одной стороны, а по контуру растения, чтобы влага равномерно распределялась по всему корневищу.
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7
Мульчируйте грядки
На жаре земля способна прогреться до 80 градусов. Кроме того, в сильный зной с поверхности почвы очень быстро испаряется влага. Чтобы удержать ее, можно замульчировать грядки, то есть укрыть защитным слоем.
— Лучше всего для мульчирования подойдут опилки или солома — они светлые, такая защита поможет уменьшить испарение и отразить солнечные лучи, а значит, почва будет прогреваться не так сильно, — говорит Евгений Щербаков. — В качестве мульчи также можно использовать свежескошенную траву, только не забудьте ее как следует подсушить, прежде чем положить на грядки. Вообще, обычно мульчу укладывают в начале дачного сезона, а убирают уже осенью, чтобы она всё лето защищала грядки — от перегрева, засухи, сорняков.
Укладывать мульчу специалисты советуют толстым слоем в 5–10 сантиметров. Но важно, чтобы она не прилегала к растениям слишком плотно. В противном случае можно спровоцировать даже процессы гниения.
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8
Обратите внимание на почву
На потребность растений во влаге существенно влияет состав почвы. В легких суглинистых, супесчаных и песчаных грунтах вода испаряется быстрее, поэтому в жаркую сухую погоду такие грядки нужно поливать чаще. А глинистые, тяжелые суглинки, склонные к сырости или заболачиванию почвы, поливать надо реже. Кроме того, на тяжелых почвах может образоваться плотная корка, что ухудшает качество полива и аэрацию земли, а это негативно сказывается на развитии корневой системы растений. Вода либо стоит на поверхности, либо просачивается сквозь трещины, неравномерно увлажняя почву. В таких случаях после подсыхания верхнего слоя нужно обязательно рыхлить грунт и мульчировать грядки.
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