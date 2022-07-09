Этот мусор вам еще пригодится! Как сделать пугало на дачу из подручных средств
Есть варианты, которые могут и человеческих воришек разогнать
Если у вас на даче, с одной стороны, скопилось море ветоши, а с другой, на участок повадились птицы, самое время всё это объединить. Да с толком, с чувством, с расстановкой. Потрошим закрома, разбираемся, как превратить хлам в пугало и избавиться от незваных пернатых гостей.
Как правильно выбрать место для пугала?
Вполне логично, что пугало должно находиться там, откуда вы собираетесь отпугивать непрошеных гостей. Поэтому ставить его в углу участка нет никакого смысла — несем сразу туда, где птицы обустроили столовую, и ставим или непосредственно в охраняемой зоне, или на ее границе. Чем больше у вас участок и чем больше территорий, которые пернатые спутали с кормушкой, тем чаще придется ставить пугал — одинокой фигурой в центре огорода не отделаешься.
Каким должно быть пугало?
Точная имитация человеческой фигуры не работает — достаточно вспомнить понатыканные по всему городу памятники, на которых птицы с удовольствием отдыхают. Так что, если вы планируете поставить на участке что-нибудь милое, что и сад украсит, и в пернатых страх и ужас вселит — оставь надежду, всяк в сад входящий. Единственное, что в пугале должно быть человеческим, — габариты.
— Пугало не должно быть просто милой куклой, — рассказывает садовод Иван Агафонов. — В нём должны сочетаться черты живого и опасного человека, поэтому пригодятся и грозно раздвинутые руки, и звуковые сигналы (для этого можно повесить на пугало колокольчики), и раскачивающиеся элементы, и легкие ткани, которые будут имитировать движение даже при самом незначительно ветерке. Также стоит уделить внимание цвету тканей — они должны отличаться от окружения, желательно, чтобы это были насыщенные, монотонные и контрастные цвета.
Как сделать каркас для пугала?
Пугало должно твердо стоять на ногах, поэтому особое внимание уделяем каркасу. Самый элементарный и классический вариант — крест из досок или черенков лопаты. Скрепить их друг с другом можно веревкой, саморезами, гвоздями — как вам больше нравится, главное, чтобы было прочно.
Вариант посложнее — металлический каркас. Его можно сделать из арматуры и труб по тому же принципу, что и деревянный, вот только здесь гвоздями и веревками не обойдешься, и придется где-то искать автоген.
Но какой бы способ вы ни выбрали, помните, что дерево имеет неприятное свойство гнить, а металл — ржаветь. Так что покройте базу для своего страшилища лаками, красками и препаратами, которые продлят жизнь пугалу.
Как сделать голову и тело для пугала?
Пугало будет стоять на вашем участке круглосуточно и в любую погоду, поэтому надо заранее подготовить его к самым нечеловеческим условиям. Можно, конечно, и чулок ватой набить, но долго ли такая голова продержится на плечах?
— При использовании подушек в форме головы, сделанных из ткани, необходимо исключить быстрое загнивание, ведь чучелу придется мокнуть под дождем, — говорит Иван Агафонов. — Для чехла выбирается пористая ткань, для набивки — солома или опилки. Ими же можно набить полиэтиленовый пакет, поместив его в дополнительный декоративный чехол. Голову и туловище чучела можно сделать из большого мешка, завязав его на уровне шеи и набив с двух сторон соломой. Еще одна традиция — чучело из копны. Высушенный материал закрепляется на остове бечевками, формируя голову руки и туловище. Выбивающиеся из рукавов и макушки пучки дополнят образ одетого соломенного человека.
Ну и самый практичный метод — ведра, горшки и другие непромокашки, которые легко надеть на шест и даже крепить необязательно.
Как сделать пугалу руки и ноги?
Вопрос рук, если вы сделали крестообразный каркас, отпадает автоматически. Если же вы использовали для своего пугала обычный шест, закрепите на нём тряпичные цилиндры. Ноги пугалу совсем не обязательны — отпугивающего эффекта в них никакого. Но можно набить штаны (а заодно и рукава) пластиковыми бутылками, тогда «руки» и «ноги» начнут раскачиваться от дуновения ветра, из-за чего ваше Страшило станет более подвижным.
Какие аксессуары нужны пугалу?
Для большей схожести с человеком пугалу, конечно, принято намалевывать лицо, можно надеть на него человеческую одежду, сделать стилизованные имитации из кусков ткани с завязками на концах креста. Головные уборы, растрепанная прическа, яркие шарфы, пояса — отличительная особенность чучел. К ним можно привязать гирлянды из консервных банок для создания шума. Делая пугала из старых вещей и упаковочного материала, важно не потерять эстетическую изюминку, иначе ваше творение будет выглядеть как гора мусора. И если симпатичное чучело на огороде стало излюбленным аэродромом для пернатых, не отчаивайтесь. Перенесите его на безобидное расстояние или поменяйте декор.
Как сделать самое страшное пугало?
Если вы хотите избавиться не только от птиц, но и от соседей, вам в помощь — пугало в стиле «Крик». Правда, по сравнению с его деревянными и соломенными собратьями, с этим чудовищем вам придется как следует повозиться. Во-первых, надо найти кучу материалов. Возможно, придется отправиться даже в пункт приема металлолома. Как минимум — за рулем от велосипеда.
— Для начала необходимо изготовить скелет, за основу для которого я взял стальную проволоку и пластиковые бутылки, — говорит садовод Виктор Лисин. — Потребуются четыре пятилитровки и четыре полторашки. Размер скелета зависит от того, какой плащ вы будете использовать — что-то из своей старой одежды или шить. Прожигаем отверстия в бутылках, в дне и в крышке, таким образом, чтобы бутылки налезали внатяг и не сползали с проволоки. Две полторашки как раз обеспечивают нужную длину руки. Голова крепится на двух проволоках, которые можно заменить пружиной, если есть. Плечевой сустав загибаем по форме руки, чтобы руки свободно вращались. Руки с торсом нужно расположить на достаточном расстоянии, чтобы полторашки не упирались в пятилитровки — подвижность рук необходима. Голова держится на двух проволоках. Сверху я сделал на голове проточки и закрепил. Можно зафиксировать гвоздем или проволокой, чтобы штыри не проваливались внутрь бутылки.
Дальше необходимо просверлить в руле отверстия под проволоку, чтобы закрепить наше чучело, прикрепить его к рулю и надеть плащ. После этого делаем кисти. Для этого нам понадобятся тканевые перчатки и шланг, из которого мы будем делать пальцы. В будущих пальцах нужно сделать надрезы, которые станут местами сгиба фаланг, чтобы пальцы сгибались. Засовываем эти пальцы в перчатки и с помощью медной проволоки пришиваем к рулю, придав им форму кисти.
Для украшения (и пущего устрашения) можно взять пару черных пакетов для мусора. Из одного делаем капюшон, из второго — юбку. Если эту самую юбку еще и порезать на ленточки, то ваш голем будет выглядеть куда более угрожающим.
Как сделать пугало-птицу?
Более простой в исполнении, но не менее угрожающий (для пернатых) во внешности вариант — хищная птица. Орел, коршун, ястреб — как хотите, так и называйте, это не основное. А основное — снова пластиковая бутылка. Двухлитровая, если хотите сделать крупное пугало. Но при желании можно и стаю поллитровых голубей смастерить.
Из инвентаря вам пригодятся: двухлитровая пластиковая бутылка, шило, пассатижи, кусачки, алюминиевая проволока и черная ткань, из которой вы сделаете крылья и хвост.
— Шилом в бутылке протыкаем два отверстия по размеру будущих крыльев, продергиваем через бутылку проволоку и прокалываем ей ткань, чтобы получились расправленные крылья, — рассказывает Виктор Лисин. — Кончики проволоки нужно загнуть, чтобы крылья в процессе использования не слетели. Ближе к дну бутылки, сантиметрах в десяти, делаем еще два прокола — для хвоста. В центре бутылки делаем еще один прокол и вставляем туда еще один кусок проволоки, который загибаем, чтобы получился крючок. К этому крючку привязываем нитку. Дальше нам нужен длинный шест, к которому мы прикрепим своего орла. Важно, чтобы пугало висело высоко над деревом или кустарником. Привязываем пугало к верхушке этого шеста и прочно закрепляем.
Для пущего эффекта можно и динамик с криками хищных птиц установить, но поедатели ягод и от немого хищника разлетаться будут.