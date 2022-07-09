Этот мусор вам еще пригодится! Как сделать пугало на дачу из подручных средств

Если у вас на даче, с одной стороны, скопилось море ветоши, а с другой, на участок повадились птицы, самое время всё это объединить. Да с толком, с чувством, с расстановкой. Потрошим закрома, разбираемся, как превратить хлам в пугало и избавиться от незваных пернатых гостей.



Как правильно выбрать место для пугала?

Вполне логично, что пугало должно находиться там, откуда вы собираетесь отпугивать непрошеных гостей. Поэтому ставить его в углу участка нет никакого смысла — несем сразу туда, где птицы обустроили столовую, и ставим или непосредственно в охраняемой зоне, или на ее границе. Чем больше у вас участок и чем больше территорий, которые пернатые спутали с кормушкой, тем чаще придется ставить пугал — одинокой фигурой в центре огорода не отделаешься.

