Как избавиться от горечи в огурцах (дело не только в попке)
Исчерпывающий гид от садоводов
Вот так выращиваешь огурцы, а потом оказывается, что весь твой урожай горчит. В салат такое не положишь — разве что на лицо, в качестве омолаживающей маски. И ведь на вид не скажешь, какие огурцы у тебя вырастут. Всё, что нам остается, — это следить и ухаживать за посадками. Но если вы все-таки собрали горький урожай, даже его вкусовые качества можно исправить. Вот, что для этого нужно.
Почему огурцы горчат?
Начнем с общих правил. Горечь для огурцов — это защита. Не от человека, который собирается их съесть, но от насекомых, которые планируют им навредить. А отвечает за горький привкус химическое соединение под названием «кукурбитацин». Как правило, больше всего этого вещества содержится в стеблях, листьях и корнях растения, но стоит огурцу испытать стресс, как кукурбитацин начнет усиленно вырабатываться в его кожуре и мякоти. Это такая защитная реакция. Соответственно, в двух словах задача каждого садовода — обеспечить своим огурцам подходящие условия.
К слову, кукурбитацин — штука полезная. Он обладает противовоспалительными, антимикробными и противоопухолевыми свойствами. Кукурбитацин также повышает иммунитет и подавляет рост атипичных клеток в организме. Кроме того, горькие огурцы благодаря всё тому же кукурбитацину помогают бороться со злокачественными новообразованиями, улучшают работу печени, поджелудочной железы и кишечника.
Какие условия нужны для огурцов?
Всё начинается с семян. Если вы собираете их самостоятельно, запомните всего одно правило: не берите семена, которые находятся у основания плода — они с большей долей вероятности передадут горечь следующему поколению. Теперь — к правилам выращивания.
Свет. Сажать огурцы под палящим солнцем — худшая идея из всех, что могут прийти в голову при выращивании огурцов. Им больше по душе небольшая тень и рассеянный свет.
Полив. Огурцам нужен регулярный и достаточный полив.
— Огурцы — влаголюбивые растения, и поливать их нужно по мере подсыхания грунта, обильно и только теплой водой, температура которой составляет 23–25 градусов, — говорит фермер Екатерина Горбаченок. — Если мы будем использовать для полива холодную воду, растения испытают стресс и в ответ будут вырабатывать больше кукурбитацинов. Важно, чтобы грунт во время полива увлажнялся на глубину около 20 сантиметров. Если мы будем поливать огурцы по чуть-чуть и грунт будет пропитываться на небольшую глубину, корневая система растений будет располагаться поверхностно и во время пересыхания грунта мелкие всасывающие корешки будут отмирать, что, естественно, плохо скажется на состоянии растения и на вкусовых качествах плодов.
Правильная температура. Жара и сухой воздух станут для огурца лишним стрессом, и если всходам и молодым растениям не обеспечить привычные условия, огурец включает антистрессовый механизм и начинает вырабатывать кукурбитацин.
— В условиях средней полосы он хорошо растет в парниках и теплицах, но при выращивании огурцов в открытом грунте нужно создать такие условия, чтобы перепады между ночной и дневной температурой были бы не слишком большими, — говорит Екатерина Горбаченок. — Поэтому над посадками желательно устанавливать каркас из дуг, и в начале сезона, когда ночи еще достаточно холодные, укрывать грядку спанбондом или другим укрывным материалом. Можно также раскладывать бутылки с теплой водой.
Полноценное питание. На бедных почвах огурцы развиваются плохо. Они могут быть не только горькими, но и такими кривыми, что и на стол положить стыдно.
— Поэтому посадки можно удобрять перегноем, биогумусом, вносить на грядку компост, поливать уже растущие огурцы настоем крапивы, одуванчика, золы, — объясняет фермер Татьяна Гаврилина. — Но для того, чтобы быть уверенными, что наши растения получат все необходимые элементы питания, я рекомендую вносить не только органические удобрения, но и минеральные — с азотом, фосфором, калием, магнием, марганцем, цинком, бором и другими элементами питания. Такие удобрения достаточно просто рассыпать вокруг растений и подрыхлить, то есть заделать в почву, затем обильно полить грядку теплой водой и замульчировать.
Также огурцы будут гораздо больше горчить на тяжелом глинистом или малоплодородном песчаном грунте, чем на легком нейтральном с высоким содержанием органики.
Как избавиться от горечи в огурцах?
Предположим, вы просмотрели тот момент, когда огурцы можно было оперативно спасти, и они уже горчат. На помощь вам придут калий, бор и нашатырный спирт.
— Понадобится два грамма борной кислоты — это примерно половина чайной ложки, — говорит Татьяна Гаврилина. — Почему так мало? Обработки за сезон я делаю неоднократно, а бор — это не самое безобидное вещество, которое помимо пользы может принести и вред здоровью человека. Поэтому борной кислоты я всегда беру по минимуму. Два грамма борной кислоты нужно растворить в небольшом количестве теплой воды, потому что в холодной воде она растворяется плохо. Набираем 10 литров воды в опрыскиватель (вода должна быть нехлорированная) и наливаем раствор борной кислоты. Теперь нам понадобится две (но можно и три) столовые ложки нашатырного спирта 10%. Размешиваем. Рабочий раствор готов. Опрыскиваем из самого мелкого пульверизатора по листу. Обработки лучше проводить в пасмурный день или вечером, чтобы не вызвать ожоги листьев.
Что делать с горьким урожаем огурцов?
Если вы собрали горькие огурцы, которые даже есть не хочется, не спешите их выбрасывать. Существует несколько способов, как их «реанимировать» и сделать вполне съедобными.
— Кукурбитацин разрушается при нагревании и при замачивании, — говорит Екатерина Горбаченок. — Если у вас горькие огурцы, нужно их замочить в воде не менее чем на 12 часов. Хотя при этом качество огурца, конечно, снизится. Что касается тепловой обработки, можно консервировать огурцы горячим способом — либо заливая их кипящим раствором, либо стерилизуя их. Законсервированные огурцы, прошедшие тепловую обработку, эту горечь теряют.
Есть и другие проверенные способы избавить огурцы от горечи:
- проткните очищенный огурец вилкой, сделав как можно больше отверстий с обеих сторон — так, чтобы из него начал выходить сок, после этого промойте огурец в чистой воде;
- на несколько часов замочите огурцы в сладкой воде с добавлением листьев хрена, мяты, душицы или укропа — травы и сахар замаскируют горчинку, а вам только того и надо;
- раз больше всего кукурбитацина содержится в основании огурца, срезайте кончик, отступив от края не меньше трех сантиметров, снимите ножом тонкий слой кожицы, как следует промойте огурец и нож в холодной проточной воде, удалите остатки кожуры до белого цвета (обязательно двигаться от вершины огурца к его основанию), еще раз промойте нож, разрежьте огурец напополам, удалите семена — огурец готов к употреблению;
- промойте нечищеный огурец в чистой воде, отрежьте края овоща с обеих сторон (сантиметра будет достаточно), круговыми движениями потрите свежий срез огуречной «шапочкой». Должна появиться белая пена — это хороший знак. Продолжайте теперь еще пару минут, после чего промойте огурец в проточной воде. После всех этих обрядов огурец должен перестать горчить;
- если огурец горчит совсем немного, разрежьте его вдоль на две части, посыпьте солью и потрите половинки друг о друга до появления пенящегося сока, после чего промойте огурец водой и повторите процедуру.
Бывают ли огурцы без горечи?
Отличные новости для тех, кто хочет подстелить соломку и свести огуречную горечь к минимуму — есть такие гибриды и сорта, в которых изначально нет так называемого гена горечи, и об этом производители пишут на упаковке.
Конечно, если вы на радостях бросите ухаживать за огурцами, они в любом случае не обрадуют вас своим вкусом. И производители семян тут точно будут не виноваты.