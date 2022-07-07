Как избавиться от горечи в огурцах (дело не только в попке)

К слову, кукурбитацин — штука полезная. Он обладает противовоспалительными, антимикробными и противоопухолевыми свойствами. Кукурбитацин также повышает иммунитет и подавляет рост атипичных клеток в организме. Кроме того, горькие огурцы благодаря всё тому же кукурбитацину помогают бороться со злокачественными новообразованиями, улучшают работу печени, поджелудочной железы и кишечника.



Какие условия нужны для огурцов?

Всё начинается с семян. Если вы собираете их самостоятельно, запомните всего одно правило: не берите семена, которые находятся у основания плода — они с большей долей вероятности передадут горечь следующему поколению. Теперь — к правилам выращивания.

