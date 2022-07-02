Неправильно вы за ними ухаживаете:
10 причин, из-за которых вянут огурцы
Просто вовремя поливать огурцы недостаточно
Растишь их, поливаешь, подкармливаешь, а они — раз! — и вянут. И чего только не хватает этим огурцам? Оказывается, вянуть они могут не только из-за недостатка влаги или заболеваний. Мы выяснили, что есть как минимум десять причин, из-за которых вянут листья огурцов, и узнали, как с этим бороться.
1
Недостаток влаги
Как правило, когда огурцам недостаточно влаги, у куста начинает вянуть верхушка, а остальные листья держатся молодцом. Так что когда увидели, что с верхними листьями что-то не то, а земля под кустом кажется вам суховатой, просто берите и поливайте огурцы. Но в меру. Переливать тоже не стоит. Оптимально — через день, в жару — каждый день вечером. Если почва будет не успевать просыхать, это в результате приведет к грибковым инфекциям, и тогда пиши пропало.
— Когда огурцу недостаточно влаги, почва очень быстро пересыхает, он начинает свешивать свои листья, тем самым демонстрируя, что ему не хватает влаги, — говорит биолог и селекционер Иван Русских. — При этом у огурцов очень уязвимая поверхностная корневая система, поэтому они очень не любят, когда влаги слишком много, когда они подтоплены. Полейте, замульчируйте как следует, и с этой проблемой вы вполне справитесь.
Причем поливать огурцы тоже надо уметь. По словам агрономов, влага должна оставаться у основания стебля, а никак не расползаться по грядке. Так что поливаем огурцы исключительно под корень и избегаем попадания воды на листья.
И помните, что если на каком-то кусте от плохого полива у вас завяли листья, с него вы гарантированно соберете урожай горьких огурцов: из-за недостатка влаги они испытали дикий стресс, а плоды этого стресса пожинать вам.
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2
Прямые солнечные лучи
Огурец, конечно, растение теплолюбивое, но прямые солнечные лучи ему только вредят — от них листья скручиваются в трубочку или вянут. Решается этот вопрос проще простого: достаточно полить огурцы и притенить их любыми подручными материалами.
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3
Неправильная температура
В какой попало температуре огурцы расти не станут. Их требования: 22–28 градусов тепла днем и 17–19 — ночью. Будет слишком жарко, растение завянет, слишком холодно — затормозится в развитии, перестанет плодоносить и погибнет.
Понизить температуру в теплице можно с помощью всё того же притенения, также не лишним будет проветривать теплицу и опрыскивать ее стены раствором мела. А вот чтобы огурцы не загнулись от холода, лучше, конечно, сразу выращивать их на теплой грядке. Но если грядка у вас самая обычная, придется поддать тепла. Для этого сгодятся камни или пластиковые бутылки с водой — они будут так называемыми аккумуляторами тепла. Разложите их на грядке, чтобы они накапливали тепло в течение дня. А вечером и ночью, по законам физики, они это самое тепло начнут отдавать.
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4
Высокая влажность в теплице
— Дело в том, что листья испаряют влагу, и именно процесс испарения влаги из листьев помогает корням натягивать новую влагу, — говорит Иван Русских. — Если влажность в воздухе будет слишком большая, листья не смогут испарять влагу. Из-за этого они и поникают. Воздух уже насыщен паром. Листья не могут испарять, а корни не могут подтягивать влагу. В этом случае вы можете увидеть увядание листьев как наверху, так и в средней части растения. Нижние листья, как правило, остаются в порядке. Выход из этой ситуации — хорошее качественное проветривание, особенно в течение дня. Днем влага должна улетать из теплицы для того, чтобы воздух был максимально сухой, чтобы растения могли нормально функционировать. Но при этом не допускать сквозняков и резких перепадов температуры.
Если почва в вашей теплице влажная, проветривание вы обеспечили порядочное, но верхние листья всё равно мягкие — ничего страшного в этом нет, это нормальная ситуация. Сумерки расставят все по своим местам — верхушка к вечеру должна восстановиться сама собой. Если у вас такая ситуация, паниковать абсолютно не стоит.
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5
Загущенная посадка
Естественно, никакому растению не понравится, если соседи растут слишком близко к нему. Огурцы — не исключение. Стоит им начать разрастаться, как грядка превратится в хаотичный клубок из стеблей и листьев. Неудивительно, что в таком бардаке каким-то растениям будет недостаточно света, каким-то — питательных веществ. Вот листья и начнут желтеть и вянуть.
Единственный выход из такой ситуации — прореживание: удаляйте лишние листья и побеги, прищипывайте точки роста, удаляйте слабые побеги и плохие листья, чтобы они не забирали питательные вещества и не создавали лишнюю тень — выживает сильнейший.
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6
Неправильное питание
Недостаток питательных веществ случается не только в том случае, если вы посадили огурцы слишком часто. Причиной может стать отсутствие подкормки. Шанс этот у рачительного садовода мизерный, примерно один к пяти миллиардам, но он есть. Так что если вы забыли, когда в последний раз подкармливали огурцы удобрениями, еще не поздно всё исправить. Но перекармливать огурцы тоже не стоит.
— Огурцам необходимы азот, фосфор, калий и другие элементы, но если вносить удобрения в неправильном количестве, это может привести к тому, что существующие листья полностью высохнут, а новые так и не появятся, — говорит агроном Елена Филатова. — Если огурцам будет недостаточно фосфора, листья начнут загибаться вверх, при его переизбытке листья начнут желтеть, появятся пятна некроза. Если будет переизбыток калия, растение побледнеет и покроется пятнами, при его дефиците края листьев сначала покроются ожогами, а в дальнейшем листья и вовсе сморщатся. Если по внешнему виду растений вы понимаете, что внесли слишком много удобрения, исправить ситуацию можно хорошим проливом почвы — полтора ведра воды на квадратный метр будет достаточно, чтобы вымыть активные вещества из верхнего слоя почвы.
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7
Воздействие гербицидов
Химические средства огурцам не по душе. Они чувствительны к гербицидам, даже если вы обрабатывали химией соседние грядки. Из-за этого огуречные листья могут завянуть в считаные дни. Так что единственный выход из этой ситуации — держать гербициды подальше от огурцов.
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8
Неподходящее соседство
Котлеты отдельно, мухи — отдельно. Разным растениям нужна разная влажность воздуха, поэтому к огурцам агрономы советуют никого не подсаживать. Пусть в отдельной теплице растут одни только огурцы.
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9
Вредители
Главные огуречные вредители — тля и паутинный клещ. Единственная хорошая новость здесь заключается в том, что паразитов легко заметить — достаточно перевернуть лист. Если обнаружили под ним вредительское общежитие, принимайтесь за обработку. Зараженные листья можно обмыть инсектицидами (биологические — «Актофит», «Битоксибациллин», «Стрела», «Фитоверм»; химические — «Интавир», «Искра», «Кинмикс») или мыльным раствором. Против паутинного клеща также поможет настой луковой шелухи.
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10
Заболевания
Самые распространенные огуречные заболевания — фузариоз, белая и корневая гнили.
— Причина фузариоза — зараженная почва или семена, — говорит Елена Филатова. — О том, что растение заражено фузариозом, расскажут увядающая верхушка и гниющий стебель. Можно, конечно, обработать зараженные кустарники, но в плодах пораженных фузариозом растений содержатся вредные для человека микотоксины, так что с увядших растений их лучше не собирать. Поэтому самый верный способ борьбы с фузариозом — удалить и сжечь пораженные растения, чтобы предотвратить распространение заболевания.
Удаленные растения лучше даже в компост не использовать, чтобы не разнести заразу. Так что собрали и сожгли. Или вынесли с участка в мусорные баки. Кроме того, чтобы не лишиться солидной части урожая из-за фузариоза, огурцы советуют опрыскивать противогрибковыми препаратами — для профилактики.
Корневую гниль можно опознать по высыханию нижних листьев, тонкому и подсохшему стеблю. Как только заподозрили, не теряйте времени (чтобы совсем не лишиться растения) и вперед за фунгицидами. Разводите 20 мл препарата на ведро воды и поливайте кусты таким раствором. Через пять дней не помешает еще раз обработать куст антибактериальным средством (например, «Фитолавином» из расчета 20 мл на ведро воды) и восстановить пострадавшую от фунгицидов микрофлору почвы (для этого подойдут универсальные биологические удобрения) согласно инструкции.
Если же на ваши огурцы напала белая гниль, вы узнаете ее по мягким листьям и бурым пятнам на стебле. Чаще всего белая гниль поражает тепличные огурцы во время активного плодоношения. При лечении этого заболевания хорошо себя зарекомендовали «Абига-Пик», «Ордан» и бордоская смесь. Препаратов для борьбы с белой гнилью множество, главное — не забывать их чередовать, чтобы грибок не привык к одному и тому же действующему веществу.
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