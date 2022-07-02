Неправильно вы за ними ухаживаете: 10 причин, из-за которых вянут огурцы

Как правило, когда огурцам недостаточно влаги, у куста начинает вянуть верхушка, а остальные листья держатся молодцом. Так что когда увидели, что с верхними листьями что-то не то, а земля под кустом кажется вам суховатой, просто берите и поливайте огурцы. Но в меру. Переливать тоже не стоит. Оптимально — через день, в жару — каждый день вечером. Если почва будет не успевать просыхать, это в результате приведет к грибковым инфекциям, и тогда пиши пропало.



— Когда огурцу недостаточно влаги, почва очень быстро пересыхает, он начинает свешивать свои листья, тем самым демонстрируя, что ему не хватает влаги, — говорит биолог и селекционер Иван Русских. — При этом у огурцов очень уязвимая поверхностная корневая система, поэтому они очень не любят, когда влаги слишком много, когда они подтоплены. Полейте, замульчируйте как следует, и с этой проблемой вы вполне справитесь.



Причем поливать огурцы тоже надо уметь. По словам агрономов, влага должна оставаться у основания стебля, а никак не расползаться по грядке. Так что поливаем огурцы исключительно под корень и избегаем попадания воды на листья.



И помните, что если на каком-то кусте от плохого полива у вас завяли листья, с него вы гарантированно соберете урожай горьких огурцов: из-за недостатка влаги они испытали дикий стресс, а плоды этого стресса пожинать вам.

