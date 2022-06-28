«Не досчитаетесь 80% урожая»: как формировать огурцы и помидоры, чтобы было что собирать

Но более популярны томаты все-таки среднеплодные, так что на них остановимся немного подробнее. Здесь, кроме удаления первых трех листьев, нужно удалять и пасынки, но не все подряд, а примерно до высоты 35 сантиметров, оставляя полусантиметровый пенек.



Пенек надо оставлять обязательно, чтобы не провоцировать заболевания.



А вот тот пасынок, что вырастет на высоте 35 сантиметров, можно и оставить — это будет ваш второй стебель. Теперь только и делай, что прищипывай пасынки, пока растение не вырастет до 2–2,5 метра. Выше ему расти всё равно уже незачем, да и вам тянуться будет неудобно, так что на высоте 2–2,5 метра индетерминантные (тепличные) томаты прищипывают для остановки роста. Если ваша теплица ниже, ориентируйтесь по ее высоте.

