«Не досчитаетесь 80% урожая»: как формировать огурцы и помидоры, чтобы было что собирать
Это не сложно, но требует пристального внимания
Результат на грядках, бывает, не совпадает с тем, что обещают производители, и совсем не факт, что это производители ввели вас в заблуждение. Стоит допустить несколько неловких ошибок, выращивая огурцы и помидоры, и вот у вас большой, густой, красивый куст. И без плодов. И вот как раз для того, чтобы было что положить в корзину, и надо учитывать эти простые правила формирования огурцов и помидоров.
Как формировать помидоры
Начнем с помидоров, потому что их формирование просто кажется нам проще. Первое правило для всех томатов — удалять первые три листа с основного стебля. Потому что они касаются земли, а земля — место обитания всех грибных и бактериальных заболеваний. Поэтому, если листья не удалить, появляется большая вероятность того, что растение подхватит какую-нибудь болячку.
Теперь непосредственно о гибридах. Если вы хотите собирать полукилограммовые крупноплодные помидоры, выращивайте такие растения в один стебель и знайте себе постоянно подрезайте пасынки. Всё. Больше от вас ничего не требуется. Подрезай и властвуй.
Но более популярны томаты все-таки среднеплодные, так что на них остановимся немного подробнее. Здесь, кроме удаления первых трех листьев, нужно удалять и пасынки, но не все подряд, а примерно до высоты 35 сантиметров, оставляя полусантиметровый пенек.
Пенек надо оставлять обязательно, чтобы не провоцировать заболевания.
А вот тот пасынок, что вырастет на высоте 35 сантиметров, можно и оставить — это будет ваш второй стебель. Теперь только и делай, что прищипывай пасынки, пока растение не вырастет до 2–2,5 метра. Выше ему расти всё равно уже незачем, да и вам тянуться будет неудобно, так что на высоте 2–2,5 метра индетерминантные (тепличные) томаты прищипывают для остановки роста. Если ваша теплица ниже, ориентируйтесь по ее высоте.
— Кроме того, мелкоплодный томат рекомендуется прищипнуть за месяц до предполагаемого последнего сбора урожая, а крупноплодный — за 40 дней, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Николай Фурсов. — Чтобы плоды, которые завяжутся в верхней зоне, успели вызреть. Оставляем два листа над последней кистью, и всё, рост прекращается, плоды наливаются, мы получаем хороший урожай.
Если же вы пропустили появление какого-то пасынка и на нём уже образовались цветы, специалист советует этот пасынок всё же оставить, особенно если у вас маловато завязей.
— А вот продолжение пасынка после цветов уже надо будет убирать, оставив лист или два, — говорит специалист. — То есть на пасынке оставляем два листа и цветы, остальное всё убираем. Удаляйте пасынки инструментами и обязательно дезинфицируйте их после обработки каждого растения.
Можно сформировать томаты и в три стебля. Особенно такой вариант подойдет, если у вас низкий парник и вы выращиваете черри. Главное, чтобы посадка не получилась загущенной и ей хватало тепла и света.
— Для формирования томата в три стебля постарайтесь организовать их как можно ближе друг к другу. В этом случае от раздвоения поднимаемся по стеблю до следующего пасынка и оставляем его. Более трех стеблей уже не рекомендуется, поэтому на третьем стебле мы так же оставляем лист и убираем пасынок, — говорит Николай Фурсов.
Как формировать огурцы
Если вы выращиваете огурцы на открытом поле, на грядке, то, безусловно, выбираете короткоплетистые сорта или гибриды, и они лежат у вас на земле, вы их так и соберете без всякой формировки. Но если огурцы растут в теплице, их нужно формировать. Иначе вы рискуете с ними не справиться и пропустить много огурцов.
— Если не собрать вовремя огурцы, они будут отбирать у растения лишние силы, а если какой-то огурец окажется семенным, то вы вообще не досчитаетесь 70–80% урожая. Именно из-за этого их и нужно формировать, — говорит специалист по овощным культурам, декоративным и плодово-ягодным растениям Евгений Щербаков. — Вот у нас вырастает огурец. Обязательно нужны подвязка и опора, потому что в теплице мы сажаем длинные сорта. Если будут просыпаться все боковые пасынки, какие только могут, то растение займет такую огромную площадь, что света и влаги будет не хватать, вам придется поливать каждый день и несколько раз в неделю вносить удобрение. Чтобы растение развивалось органично, давало нормальные, красивые плоды, надо формировать.
Когда растения вырастают высотой примерно 40 сантиметров, в пазухах нижних листьев появляются пасынки. Их нужно удалить, оставляя крохотные пеньки. Таким образом соки направляются не на развитие пасынков, а вверх, и растения растут. После того как удалили все пасынки, дайте верхней части отрасти еще на 30–40 сантиметров. К тому времени, как верхняя часть начнет цвести, надо удалить нижние листья. Они уже не нужны, потому что питание растению обеспечивают верхние листья. К тому же, обрезая листы, вы даете растению больше дышать.
СЮЖЕТ
После того как оголили нижний ствол на высоте 30–40 сантиметров, оставляйте на основном побеге листок и выходящие из его пазухи листья. Всё остальное удаляйте, буквально в пяти-семи миллиметрах от ствола. Дальше опять дожидайтесь отрастания пасынков, и на этом этапе можно оставить один-два листа. Все пасынки, пробуждающиеся выше примерно 1,2 метра, пусть растут как хотят. Там-то у вас и появится самый большой урожай. А внизу будут самые длинные и ровные огурцы.