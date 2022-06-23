Истребляем гнус и делаем удобрения из бананов: 4 лайфхака от садоводов для садоводов

Готовый субстрат участница конкурса разбавляет любым жидким удобрением или замоченными хлебными корками в пропорциях один к одному или один к двум.



— Еще у меня остается закваска от хлеба, туда же добавляю. Золы досыпаю. В общем, кладем всё, что может подпитать наши растения, — говорит читательница. — Потом готовым раствором можно подкармливать огурцы в теплице. Им очень нравится такая подкормка. И всё, что растет на огороде, так же можно подкармливать в том числе деревья и кустарники, которым особенно важно хорошо питаться в период плодоношения.

