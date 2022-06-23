Истребляем гнус и делаем удобрения
из бананов: 4 лайфхака от садоводов для садоводов
Выходим в народ и узнаём, как сделать жизнь на огороде проще
В нашей рубрике «Обустраиваем дачу» мы регулярно рассказываем вам о том, как облегчить садово-огородную жизнь. Теперь предлагаем вам немного поменяться местами: вы с нами будете делиться лайфхаками (в комментариях), а мы расскажем о них всей стране. А пока вы размышляете, чем бы таким полезным поделиться с миром, мы опубликуем четыре истории, что нашли на наших форумах.
Лайфхак #1. Банановые удобрения
Читательница под ником kafnetka.nnov рассказывает про очень простой рецепт удобрения. Особенно актуальным, как можно понять из названия, для больших любителей бананов. Если нам банановые шкурки ни к чему, то для растений они чрезвычайно полезны, так как дают им питание. Кроме собственно шкурок, вам понадобятся пустые пятилитровки из-под воды. Чем больше — тем лучше.
— В бутылку натолкать (хотя бы половину объема) банановые шкурки без наклеек. Залить водой, чтоб покрывала шкурки хотя бы на 2–4 сантиметра, и оставить на неделю-две перегнивать в теплом месте, — рассказывает девушка. — Я еще крышечкой закрываю, а раз в день выпускаю образовывающиеся газы. Когда шкурки превратятся в кашицу — это верный признак того, что удобрение готово.
Готовый субстрат участница конкурса разбавляет любым жидким удобрением или замоченными хлебными корками в пропорциях один к одному или один к двум.
— Еще у меня остается закваска от хлеба, туда же добавляю. Золы досыпаю. В общем, кладем всё, что может подпитать наши растения, — говорит читательница. — Потом готовым раствором можно подкармливать огурцы в теплице. Им очень нравится такая подкормка. И всё, что растет на огороде, так же можно подкармливать в том числе деревья и кустарники, которым особенно важно хорошо питаться в период плодоношения.
Лайфхак #2. Контейнеры для огурцов
Читательнице с ником Irina NN досталась дача с песчаным грунтом, поэтому создать более-менее подходящие условия для огурцов ей не просто. И она нашла вот такой выход.
— В супермаркетах выбрасывают пенопластовые упаковки из-под замороженной рыбы, — начинает Ирина. — Я собирала эти ящики, расставила их в теплице, заполнила перегноем, навозом, компостом, и уже не один год мои огурчики растут в этих контейнерах. Но это еще не всё. Ранней весной, когда до огуречного сезона еще ждать и ждать, я использую эти контейнеры для ранней редиски.
Лайфхак #3. Боремся с гадюками
Читатель под ником Nautilus вспоминает мамин способ борьбы с гадюками в саду — для этого у нее был яд, называемый «горошком медведок». Чтобы воспользоваться этим советом, вам понадобятся:
- гадюки;
- медведки;
- «горошек медведок».
— Одна медведка сожрала этот яд, ее в норе сожрала гадюка, сама же отравилась, на последнем издыхании наполовину вылезла из той медвежьей норы и сдохла, — рассказывает участник конкурса. — Я ее сегодня заметил среди картофельных борозд, когда окучивал, перевернул ее мотыгой, желтых пятнышек не было, на спине характерный узор, выкопал вторую половину, а в брюхе — утолщение: та самая медведка внутри. Материн совет: когда приходите на огород, постучите чем-нибудь, чтобы гадюк пошугать, пусть уползают.
Лайфхак #4. Массовое истребление гнуса
СЮЖЕТ
Пользователя с ником alejandro52, как, наверное, и всех садоводов, одолели комары. Припомнив, что «комары ведутся на тепло, свет и углекислый газ», читатель нашел собственный способ избавиться от гнуса. Для этого ему понадобились:
- баллон из-под охлаждающего реагента для автокондиционеров;
- вентилятор;
- лампа накаливания с патроном;
- шланг;
- выключатель;
- провод с вилкой;
- картонный тубус от бутила;
- пластиковый цилиндр с отверстиями для всасывания гнуса.
— Всё это собрано в единую конструкцию, в баллон закачан углекислый газ, — рассказывает мужчина. — Аппарат успешно работает на даче, привлекая и утилизируя прилетающий гнус. Периодически емкость очищается и процесс повторяется. Комары привлекаются и уничтожаются на площади примерно 50 квадратных метров. Аналогичный девайс заводского исполнения стоит от 25 тысяч рублей. В моем случае затраты составили 550 рублей за заправку баллона газом.
Если вам тоже есть чем поделиться с читателями и соседями по дачному участку, рассказывайте о своих лайфхаках в комментариях и узнавайте полезные советы от других.