Прощай, урожай: эти ошибки в поливе уничтожат ваши помидоры
Разбираемся, как правильно поливать грядки, чтобы не лишиться томатов
Полив томатов — целая наука. Польешь их плохо — они осыпятся. Перестараешься — растрескаются. И это еще полбеды. Что еще может произойти с помидорами, если неверно за ними ухаживать, и как правильно их поливать — рассказывают агрономы.
Какая влажность и температура воды нужны помидорам?
Режим полива для помидоров зависит от двух главных факторов: влажности и температуры почвы и воздуха. Считается, что для нормального роста и развития томатов, а также для защиты их от разных заболеваний влажность воздуха должна быть на уровне 50%, почвы — около 90%. Идеальная температура воздуха днем в теплице — 20–25 градусов тепла, ночью — 17–19. Если она поднимется до 28 градусов, помидоры начнут расти активнее, чем должны, из-за чего завязи на них выйдут ранними да уродливыми. А если столбик термометра перевалит за 30, томаты прекратят цвести, а завязи осыпятся. Ну а когда вы превратите теплицу в баню с температурой за 40, растения погибнут вовсе. И вот как раз полив, правильный и своевременный, и поможет нам поддерживать оптимальную температуру в теплице.
— Также очень важна температура почвы. Если она вдруг упадет до десяти градусов тепла, томаты будут плохо усваивать влагу и, соответственно, растворенные в ней питательные вещества, начнется процесс комплексного голодания растений, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Николай Хромов. — Если температура почвы в теплице опустится до
Правильно подобранная температура воды позволит томатам лучше усваивать питательные вещества, предотвратит поражение грибком и уменьшит стресс. А лучшей температурой для ваших помидоров агрономы называют 23–24 градуса тепла — чуть выше комнатной.
Как часто нужно поливать помидоры?
Агрономы советуют поливать помидоры в среднем дважды в неделю. Но многое зависит от условий, которые вы создали в теплице.
— В теплицах из поликарбоната при ясной солнечной погоде с высокими температурами бывает особенно жарко, поэтому и поливов с проветриваниями может потребоваться больше, — говорит специалист по овощным культурам, декоративным и плодово-ягодным растениям Евгений Щербаков. — При пасмурной погоде и похолодании частоту поливов сокращают. Следите при этом за состоянием поверхности почвы и самих растений — они всегда подскажут правильное решение. При определении нормы и частоты полива томатов в теплице важно также учитывать особенности развития томатов на разных стадиях роста.
Как контролировать количество влаги?
О нехватке или переизбытке влаги растения сами вам расскажут. Если влаги будет слишком мало, помидоры сделают всё, чтобы сохранить то, что есть — начнут скручивать листья, сбрасывать завязь и избавляться от всего, на что требуется слишком много ресурсов. Если же влаги много, во-первых, растения начнут делать всё, чтобы от этого переизбытка избавиться, во-вторых, кусты начнут подгнивать.
Как правильно поливать помидоры?
Способов поливать помидоры немало, все они по-своему удобны, и у каждого есть свои особенности, достоинства и недостатки. Например, если соберетесь поливать помидоры из шланга, нужно помнить, что делать это нужно строго под корень. И совершенно точно не стоит брать воду из водопровода или скважины — она может оказаться слишком холодной. Лучше установить на участке бочку или окаренок и поутру наливать в них воду. За день вода прогреется, и вечером вы сможете полить свои посадки, уверенные, что вода у вас правильной температуры. Единственное, в случае с поливом из шланга вы вряд ли сможете контролировать объем воды, так что придется ориентироваться на глазомер.
— Еще один хороший способ — с помощью воронки, — рассказывает Николай Хромов. — Чтобы организовать такой полив, вкопайте в землю трубку и наденьте на нее пластиковую бутылку донышком вверх, в ее горлышке проделайте отверстия, а донышко полностью срежьте. Вот вам и вся воронка. Наполнять такие воронки легко, и они не забиваются почвой, потому что до земли еще несколько сантиметров полой трубки. Также в теплицах любой площади можно использовать капельный полив. Благодаря ему вода будет поступать прямо к корневой системе томатов, вода не будет испаряться. А главное, капли воды совершенно точно не будут попадать на листья томата, из-за чего вероятность возникновения грибковых заболеваний снизится до минимума.
Упрощенный вариант капельного полива — с помощью бутылки. Он особенно подойдет, если у вас небольшая теплица из пленки или поликарбоната. Для этого возьмите пластиковые пятилитровые бутылки (в идеале — из расчета одна бутылка на куст), проделайте в них отверстия, закопайте бутылки возле кустов вверх горлышками и наполните их водой комнатной температуры. Вода будет спокойно себе впитываться в почву через отверстия.
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