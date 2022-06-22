Прощай, урожай: эти ошибки в поливе уничтожат ваши помидоры

Полив томатов — целая наука. Польешь их плохо — они осыпятся. Перестараешься — растрескаются. И это еще полбеды. Что еще может произойти с помидорами, если неверно за ними ухаживать, и как правильно их поливать — рассказывают агрономы.



Какая влажность и температура воды нужны помидорам?

Режим полива для помидоров зависит от двух главных факторов: влажности и температуры почвы и воздуха. Считается, что для нормального роста и развития томатов, а также для защиты их от разных заболеваний влажность воздуха должна быть на уровне 50%, почвы — около 90%. Идеальная температура воздуха днем в теплице — 20–25 градусов тепла, ночью — 17–19. Если она поднимется до 28 градусов, помидоры начнут расти активнее, чем должны, из-за чего завязи на них выйдут ранними да уродливыми. А если столбик термометра перевалит за 30, томаты прекратят цвести, а завязи осыпятся. Ну а когда вы превратите теплицу в баню с температурой за 40, растения погибнут вовсе. И вот как раз полив, правильный и своевременный, и поможет нам поддерживать оптимальную температуру в теплице.

