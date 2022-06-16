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Как вырастить арбузы и дыни на даче: подробный гид от садоводов

Еще недавно это казалось экзотикой, но такими темпами мы и кокосы в саду выращивать начнем

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Оказывается, вырастить арбуз даже в средней полосе России — не такая уж сложная задача

Оказывается, вырастить арбуз даже в средней полосе России — не такая уж сложная задача

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Арбузы с дынями на садовом участке вырастить не так просто, как те же кабачки или огурцы, но удовольствия (когда всё взойдет) вы получите куда больше. Так что можно и рискнуть. Тем более что вам понадобится одна теплица, а советами опытных садоводов мы вас сейчас обеспечим.

Теплица или открытый грунт?


В этом вопросе садоводы единодушны: лучше всего выращивать арбузы в теплице. Хотя находятся мастера, у которых и в открытом грунте получается отличный урожай, поначалу лучше быть уверенными в том, что всё запланированное у вас взойдет.

— Чтобы арбуз точно порадовал вас хорошим урожаем, лучше выращивать его под пленочным укрытием, в теплице или в парнике, — говорит специалист по овощным культурам, декоративным и плодово-ягодным растениям Евгений Щербаков. — А чтобы продлить вегетационный период и получить гарантированный результат, я бы рекомендовал выращивать арбузы рассадным способом.

Кроме того, важно учитывать, что арбузы любят тепло и свет, прекрасно переносят жару и засуху. Поэтому желательно, чтобы участок для них был солнечным, защищенным от холодных ветров. Лучше всего растение себя чувствует на легкой супесчаной и песчаной почве, поэтому в грядки при посадке необходимо добавить песок.

Как высаживать рассаду арбузов?


Рассаду в открытый грунт высаживают после 10–12 июня, в возрасте 20–25 дней, предварительно внеся удобрения.

Эти удобрения очень пригодятся вашим арбузам

Эти удобрения очень пригодятся вашим арбузам

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— Арбуз формирует серьезную вегетативную массу, сажают обычно одно растение на квадратный метр, поэтому выращивать арбузы всё чаще предпочитают по типу огурца, — говорит садовод Лидия Шляпникова. — Сажаем одно растение на квадратный метр, подвязываем его. Как только арбуз становится размером с крупное яблоко, мы надеваем на него сеточку и подвязываем к шпалере. Так как арбуз растет очень быстро, главную плеть нужно регулярно подкручивать, а как только арбуз дотянется до шпалеры, главную плеть необходимо прищипнуть. Боковые плети можно прищипнуть над четвертым-шестым листом. Остальные завязи можно удалить.

Как ухаживать за арбузом?


Когда посадите арбуз, присыпьте почву вокруг растений речным песком — тогда почва вокруг корня будет хорошо прогреваться, а арбуз вырастет сладким. Обеспечьте на первое время тень и ежедневный полив. После того как растения приживутся, поливы можно сократить.

— Очень часто поливать арбузы не нужно — достаточно одного раза в десять дней. Еще лучше — капельный полив, — говорит Евгений Щербаков. — Достаточно включать его на два часа. Если лето стоит жаркое и засушливое — можно чаще, раз в неделю на два часа капельного полива будет достаточно. А когда арбуз начнет созревать, полив нужно и вовсе прекратить, иначе из-за обильной влаги ягоды станут не такими сладкими, как могли бы.

Подкармливать арбузы нужно три раза за сезон

Подкармливать арбузы нужно три раза за сезон

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Какие сорта выбрать?


Если ваша дача находится не на родине арбузов, выбирайте скороспелые сорта — они успеют вызреть до похолодания. И не нужно гнаться за сортами с крупными плодами. Обещанного результата из них в средней полосе всё равно не получить, а плоды более скромных размеров будут куда вкуснее и сочнее гигантских собратьев. Если это будут ваши первые арбузы, много семян брать не нужно — достаточно парочки пакетов, но с проверенными сортами.

Популярные и проверенные сорта арбузов

Популярные и проверенные сорта арбузов

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Как вырастить дыню в саду?


По сравнению с арбузами, дыни более скороспелые и более холодостойкие. Но в плане выращивания они мало чем отличаются от арбузов. Их так же лучше выращивать в теплице, в те же сроки и с такой же густотой посадки. Вот только внимания дыне нужно немного больше: стоит ей переспеть, как у нее лопнет верхушка и семена выйдут наружу.

— Для дыни важно продолжительное тепло в пределах 22–25 градусов, а вот жару выше 30 градусов она не любит, — говорит Лидия Шляпникова. — Когда температура опускается ниже 15 градусов, дыня просто перестает расти. К влажности дыня не требовательна: сухое лето при своевременных поливах подходит для культуры больше, чем сырая погода. Почва дыне нужна плодородная, легкая, рыхлая и нейтральная. Уровень pH в пределах 6–6,8, как и для арбуза. Не стоит сажать растение рядом с другими тыквенными.

Девять сортов дыни, которые вы можете без проблем вырастить у себя в теплице

Девять сортов дыни, которые вы можете без проблем вырастить у себя в теплице

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Формируют дыню, как и арбуз, чаще всего на шпалере. Два нижних междоузлия удаляют, а начиная с третьей плети оставляют по паре плодов. Пасынки и лишние завязи удаляют, оставляя не больше восьми плодов, которые подвешивают в сетки.

У сортовых дынь плоды завязываются на боковых плетях, у гибридов — на основном стебле. С учетом этого и формируют растения. У сортовых основной стебель прищипывают над третьим листом, две-три боковые плети прищипывают над пятым листом. Когда появляются боковые побеги, оставляют два самых развитых. Затем их прищипывают над четвертым-шестым листом. Следующую прищипку проводят, когда образуется завязь. Удаляют точку роста над третьим-четвертым листом выше завязи, вырезают слаборазвитые побеги и те, на которых завязи не появились. Всего на растении должно остаться пять-шесть плодов, на каждом побеге — не более двух. Лишние дыни и цветы удаляют.

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