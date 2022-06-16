Как вырастить арбузы и дыни на даче: подробный гид от садоводов

Кроме того, важно учитывать, что арбузы любят тепло и свет, прекрасно переносят жару и засуху. Поэтому желательно, чтобы участок для них был солнечным, защищенным от холодных ветров. Лучше всего растение себя чувствует на легкой супесчаной и песчаной почве, поэтому в грядки при посадке необходимо добавить песок.



Как высаживать рассаду арбузов?

Рассаду в открытый грунт высаживают после 10–12 июня, в возрасте 20–25 дней, предварительно внеся удобрения.

