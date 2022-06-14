Крым для удаленщика: какой город выбрать, сколько стоит жилье и интернет, где арендовать машину
А также сколько берут крымские риелторы и где закупаются и едят местные
«Там тепло и яблоки» — этой цитатой из старого фильма можно обобщить основные критерии, по которым полуостров выбирают для дистанционной работы.
По итогам исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Крым в 2021 году стал наиболее привлекательным местом для дистанционной работы. А в общем рейтинге городов победила Ялта — российская столица «удаленки».
Жизнь на удаленке — еще не эмиграция, но уже не отпуск. Перед переездом на несколько месяцев стоит продумать и оценить все аспекты длительного пребывания на незнакомой территории. Мы собрали ответы на вопросы, которые непременно встанут перед удаленщиком, который думает перебраться в Крым.
Какой город выбрать?
Симферополь
Цена на двухкомнатную квартиру в центре — 25–40 тысяч рублей.
В городе много продуктовых супермаркетов, пять крупных рынков, мелкие рынки в каждом районе, более десяти крупных торговых центров с магазинами одежды и обуви.
Моря нет, пляжей нет, ближайший — в 30 километрах, в поселке Николаевка.
Кафе и рестораны разнообразные — от этнографических до гастрономических.
Перебои с водой редки, в основном на окраинах.
Алушта
Цена на двухкомнатную квартиру в центре — 40–60 тысяч рублей.
Более десяти крупных супермаркетов, один продуктовый рынок, мелкие рынки в центре, магазины одежды и обуви в центре города, торговые ряды с одеждой на рынке.
Самая длинная среди крымских городов набережная вдоль линии пляжей. Пляжи галечные, море глубокое.
Туристов много, особенно в сезон.
Разнообразные кафе и рестораны сосредоточены вдоль набережной.
Перебои с водой бывают редко.
Ялта
Цена на двухкомнатную квартиру в центре — 40–80 тысяч рублей.
Около 20 крупных супермаркетов, большой продуктовый рынок в центре, большой вещевой рынок в центре, магазины с дорогими брендами вдоль набережной.
Длинная линия пляжей, пляжи галечные, море глубокое.
Туристов много даже не в сезон.
Множество кафе и ресторанов в центре города, на набережной и вдоль пляжей.
Перебои с водой бывают в районах у Южнобережного шоссе.
Евпатория
Цена за двухкомнатную квартиру в центре — 25–45 тысяч рублей.
Много крупных супермаркетов, несколько торгово-развлекательных центров, два рынка с продуктами и товарами.
Длинная линия песчаных пляжей. Море мелкое и теплое.
Туристов в сезон много.
Много кафе и ресторанов в центре города, в историческом центре, на набережной.
Перебои с водой случаются в новых районах, Старом городе.
Феодосия
Цена на двухкомнатную квартиру в центре — 30–50 тысяч рублей.
Много крупных сетевых супермаркетов, нет больших торгово-развлекательных центров. Два рынка с продуктами и товарами.
Длинная линия «золотых» песчаных пляжей, море становится глубже плавно.
Туристы в сезон.
Перебои с водой редки.
Керчь
Цена двухкомнатной квартиры в центре — 15–40 тысяч рублей.
Много сетевых супермаркетов, несколько торгово-развлекательных центров, магазины в центре города, два рынка с товарами и продуктами.
Длинная линия песчаных и ракушечных пляжей вдоль Черного и Азовского морей. Вход в Черное море плавный — от мелкого к глубине, Азовское море — более мелкое.
Туристы в сезон.
Перебои с водой случаются, но редко.
Каршеринг
На территории Крыма есть единственная компания «ЧайкаКар», которая предоставляет услуги каршеринга в привычном для россиян виде. Чтобы ими воспользоваться, нужно скачать приложение, заключить договор в электронном виде, загрузить фото паспорта и прав. Тогда появится доступ к свободным машинам и зонам парковок, в которых можно оставить автомобиль.
Цена: 1 минута — от 9 рублей.
Действует в Севастополе, Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии.
Остальные компании, хоть и называют себя каршерингом, просто предлагают автомобили в аренду посуточно или на длительный срок.
Цена на аренду машины эконом-класса с автоматической коробкой — от 1,3 до 3 тысяч рублей в сутки. Залог — 12–14 тысяч рублей.
Цена на аренду кроссовера с автоматической коробкой — от 1,9 до 4 в сутки. Залог — от 15–18 тысяч рублей.
Где искать квартиру
Если для аренды курортного жилья создано довольно много сервисов, то квартиры и дома на длительный срок лучше всего искать на «Авито». В основном это предложения от хозяев, реже — от риелторов или фирм-посредников.
Для аренды жилья услугами риелторов пользоваться необязательно, можно проконсультироваться на местных форумах: что за район, в каком состоянии дом, есть ли проблемы с горячей водой, отоплением, узнать другие подробности. А договор аренды можно легко скачать в Сети. С таким же договором ваши интересы будет представлять и риелтор.
Если вы считаете, что сделка по аренде с участием риелтора надежней, приготовьте половину месячной стоимости жилья — столько берут крымские риелторы за услуги.
Залог в размере месячной аренды берут все владельцы. А вот по оплате коммунальных услуг нужно уточнять — некоторые хозяева желают, чтобы жильцы оплачивали все платежи, другие согласны только на оплату по счетчикам.
Домик у моря
Если вы хотите жить не в квартире, а в доме с садиком, то найти такое жилье в центре крупных городов будет сложнее. Зато в пригородах или небольших курортных поселках предлагают разнообразные виды жилья «на земле» — от садовых домиков до капитальных особняков.
Цена на домик площадью 60–70 квадратных метров с 2–4 сотками земли на Южном берегу Крыма и в Севастополе стартует от 50–70 рублей в месяц.
На Западном и Восточном берегу — от 40–60 тысяч рублей.
Своя еда
Из-за региональных особенностей и длительной жизни под санкциями в Крыму сложился свой продуктовый ассортимент, в котором приезжим придется разбираться.
В регионе практически нет общероссийских сетей супермаркетов, их систем скидок и акций, почти нет привычных марок продуктов. Единственные знакомые магазины на полуострове — супермаркеты низких цен «Доброцен», по одному магазину есть во всех крупных городах. В Севастополе и Симферополе есть по одному супермаркету «Ашан» и по одному «Метро».
Все остальные сети местные. Самые распространенные на полуострове: «Яблоко», «Пуд», «Корзина», «Клевер», «ПродТорг», «Фреш». В каждом городе присутствуют небольшие районные гастрономы сети «МагазинЧИК» с самым необходимым набором продуктов. Вообще крымские супермаркеты отличаются от магазинов больших российских городов тем, что продукты представлены в них в среднем и низком ценовом сегменте.
Что касается ассортимента, то в основном это продукты юга России: крымские, краснодарские, ростовские. Молочные продукты, мучные, мясо и рыбу, овощи-фрукты, по словам местных, лучше брать крымскую, консервацию — краснодарскую или ростовскую.
Где закупаются местные?
Мы попросили местных жителей назвать магазины с хорошим выбором и ценами, где они сами часто делают покупки. Нам назвали такие адреса:
Феодосия — супермаркет «Клевер», ул. Федько: хороший ассортимент товаров и цены, свежие продукты, можно найти деликатесы.
Ялта — супермаркет «Кормилец», ул. Боткинская: хороший выбор качественных и свежих продуктов, разумные цены. И супермаркет «Вкуснотэль», ул. Свердлова: деликатесы, веганские продукты, большой выбор алкоголя, доставка продуктов на дом, но за ассортимент и качество придется платить дороже, чем в других магазинах города.
Севастополь — супермаркет «Меркурий», ул. Адмирала Фадеева: очень широкий ассортимент, свежие и качественные продукты, собственная выпечка, большой выбор алкоголя, цены выше, но есть продукты, которые в городе больше нигде не найти.
Симферополь — супермаркет «МегаЯблоко», Евпаторийское шоссе: самый большой выбор продуктов в городе, свежие и качественные, цены ниже, чем в других магазинах сети.
Алушта — супермаркет «Соседи», пер. Иванова: много местных производителей, много продуктов на развес, всё свежее, доступные цены.
Евпатория — супермаркет «Фреш», ул. Интернациональная: самый разнообразный выбор продуктов в городе, много местных производителей, огромный отдел собственной выпечки и кондитерских изделий.
Керчь — супермаркет «Заря», ул. Горького — толковый ассортимент, всё свежее, без просрочки, собственная пекарня, доступные цены.
На рынок за местным колоритом
В каждом крупном городе Крыма есть два, а то и три рынка, которые обслуживают разные городские районы. На тех, что ближе к центру, цены, как правило, немного выше, но торговаться никто не запрещает.
Крымскую рыбу — свежую, соленую и копченую, морепродукты, молочные продукты, домашние сыры, свежее мясо, сезонные овощи и фрукты лучше покупать на рынке. Здесь же можно найти местные варенья из розы, айвы, инжира и других фруктов, местный мёд, например акациевый, чаи из трав и другие специалитеты, причем дешевле, чем в магазинах или в туристических лавочках.
Где поесть?
Летом курортные города и поселки обрастают сезонными кафе и столовыми, как скалы мидиями. Рассчитаны подобные заведения на курортников и предлагают привычный российский общепит по доступным ценам.
Обед: порция супа или борща — 200 рублей, второе — мясо или рыба с гарниром и салатом — 300–350 рублей, выпечка — 50–80 рублей, компот или сок — 40–60 рублей. Средний чек — 700–800 рублей на человека.
Кафе национальной кухни — более сытная и вкусная альтернатива столовым.
Обед: суп — 300–350 рублей, чебурек — 90–110 рублей штука, шашлык или люля-кебаб — 250–350 рублей за 100 граммов, плов — 300–350 рублей за порцию, салат — 200–300 рублей, чай или компот — 50–100 рублей за чашку. Общий счет — 800–1000 рублей на человека.
Кафе или ресторан на набережной с хорошей кухней и видом — самый небюджетный способ пообедать или поужинать в Крыму.
Обед: суп — от 400 рублей, горячее — от 400–500 рублей, салат — от 400 рублей, десерт — от 350 рублей, кофе — от 150 рублей. Средний чек — от 2000 рублей с человека.
Дайте трафик!
Здесь Крым не в числе лидеров. Основа покрытия полуострова — сети 2G. Покрытие 3G есть в Симферополе, Севастополе, Ялте, Алуште, Феодосии, Керчи, Бахчисарае и Евпатории. А вот 4G пока только в Севастополе и Симферополе и Ялте. Но качество интернета всё время улучшается.
В любом городе или курортном поселке есть несколько провайдеров, готовых в течение суток после заявки установить интернет нужной скорости — от 50 до 300 Мбит/с. Цены тоже зависят от скорости — от 490 до 900 рублей в месяц.
Все крупные российские операторы работают в Крыму в роуминге, поэтому цены за мобильный интернет могут очень неприятно удивить.
Пользователям лучше приобрести карты местных операторов мобильной связи WIN mobile и «Волна Мобайл» — у всех присутствуют разнообразные ценовые пакеты с высокоскоростным мобильным интернетом.