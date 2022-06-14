Крым для удаленщика: какой город выбрать, сколько стоит жилье и интернет, где арендовать машину

«Там тепло и яблоки» — этой цитатой из старого фильма можно обобщить основные критерии, по которым полуостров выбирают для дистанционной работы.



По итогам исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Крым в 2021 году стал наиболее привлекательным местом для дистанционной работы. А в общем рейтинге городов победила Ялта — российская столица «удаленки».

