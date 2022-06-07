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Неувядающие. Какие цветы посадить в саду, чтобы клумба радовала всё лето

Разбираем саженцы однолетников

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Один такой ящичек на всё лето украсит ваш участок

Один такой ящичек на всё лето украсит ваш участок

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Когда тюльпаны отцвели, а среди зелени хочется видеть яркие пятна, на помощь придут однолетники. Далеко не каждый садовод между помидорами и перцами готов тратить драгоценное время на выхаживание рассады цветов. Поэтому за однолетниками, которые будут цвести весь сезон, дачники чаще всего идут на рынок. Разбираемся в ассортименте.

— Однолетники — те растения, обойтись без которых на дачном участке невозможно, потому что любой многолетник имеет ограниченный период цветения — они выходят из зимы, цветут какое-то время, а потом готовятся в зиму. И только однолетние цветы зацветают на весь сезон, — объясняет продавец садового рынка Наталья.

Поторговаться — святое дело

Поторговаться — святое дело

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Наталья продает собственную рассаду и по своему опыту знает, как планировать цветы на участке.

— Однолетники из зимы не выходят и в зиму не готовятся, поэтому, планируя ландшафт на участке, всегда нужно грамотно сочетать однолетние растения с многолетними, — предупреждает продавец. — Многолетние растения имеют очень ограниченный период цветения, а однолетники цветут весь сезон, тем наш глаз и радуют.

Хоть однолетних цветов и стало очень много, первенство в выборе садоводов остается за старыми добрыми петуньями.

— Ничего лучшего, чем петунья, не придумано — она прекрасно себя чувствует и в сухое, и во влажное лето, очень хорошо переносит засуху, и ее нарядность всегда впереди всего, — уверена Наталья. — Цветок дает хороший куст, у него прекрасная зелень, и выбор расцветок гораздо больше, чем у любых других однолетников.

Петуньи — настоящее спасение для тех, кто хочет быстро и без особых проблем украсить свою дачу

Петуньи — настоящее спасение для тех, кто хочет быстро и без особых проблем украсить свою дачу

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Чаще всего покупатели не ограничиваются одним растением. Наталья подсказывает, что культур много и можно грамотно сочетать петуньи с бархатцами (цветками в виде оранжевой «корзинки»), с бегонией (отличается своими, словно восковыми, листьями), лобелиями (пышный букет с аккуратными цветками) или вербенами.

— Если высаживать клумбы, — советует женщина, — то можно ежегодно менять цветовую окраску и набор однолетников, получая интересный и вечноцветущий сад.

Петуньи отличаются большим разнообразием цветовой гаммы

Петуньи отличаются большим разнообразием цветовой гаммы

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Второе место по популярности среди однолеток занимают анютины глазки. Они цветут весь сезон до самых морозов, пока не выпадет первый снег. Как и петуньи, анютины глазки могут порадовать садоводов многообразием окрасок.

Анютины глазки как гимн лету

Анютины глазки как гимн лету

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Третье место, по опыту Натальи, у бархатцев. Их преимущество — в относительно низкой цене, а значит, посадить можно много, и как остальные однолетники, они цветут до самого снега.

Бархатцы кажутся слегка старомодными советскими цветами, но этот крупный мощный цветок по-прежнему любят садоводы

Бархатцы кажутся слегка старомодными советскими цветами, но этот крупный мощный цветок по-прежнему любят садоводы

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Закупившись тройкой лидеров, дачники переходят к лобелиям, вербенам, бегониям и гелиотропу.

В мае у продавцов рассады к вечеру остаются пустые ящики

В мае у продавцов рассады к вечеру остаются пустые ящики

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— Чаще всего берут петуньи, — согласны с мнением сотрудники агрофирмы «Цветущая усадьба». — Есть петуньи кустовые, в кассетах, а есть ампельные, в горшочек. Ампельные — обильноцветущие, даже называются крейзитунии — с сумасшедшим цветением. Они растут «шариком» и будут слегка свисать. Кустовые сажают в открытый грунт, а ампельные — в кашпо либо в горшочек. Есть лиственные петуньи, у них есть цветение, но сажают их из-за пестрой листвы. Есть и махровые петуньи, названные так из-за вида цветка, у которого много-много лепестков. Но первенство все еще за кустовыми петуньями.

Гелиотроп для тех, кто любит яркий цветочный аромат

Гелиотроп для тех, кто любит яркий цветочный аромат

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Из интересных однолетних цветов есть гелиотроп — он отличается своим душистым запахом и благородным оттенком. Есть два сорта, один — низкорослый, другой — высокорослый. Еще есть лантана — если поискать в интернете, то обнаружим, что в Турции она вырастает до трех метров, и там она многолетняя. А у нас лантана — однолетник, с очень необычными цветами.

Всем хорош гелиотроп, но цена кусается

Всем хорош гелиотроп, но цена кусается

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Однолетники — удовольствие не из дешевых

Однолетники — удовольствие не из дешевых

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Но эти удивительные соцветия можно рассматривать бесконечно

Но эти удивительные соцветия можно рассматривать бесконечно

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СЮЖЕТ

Обустраиваем дачуОбустраиваем дачу

Консультанты упомянули клубневую вечноцветущую бегонию. Их нередко высаживают в мегаполисах на газонах, их можно встретить у бордюров вдоль проспектов. Они выдерживают любые городские условия, всю загазованность вокруг. Клубневые бегонии нашли место и в садах как цветущие все лето, отличаются своей выносливостью.

Бегония смотрится очень нежно

Бегония смотрится очень нежно

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У нее много зелени

У нее много зелени

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Есть и выгодные предложения

Есть и выгодные предложения

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— В этом году очень много оттенков калибрахоа, — подсказали в «Цветущей Усадьбе», — очень хороший посадочный материал. Она схожа с петуньей, только с более компактным кустом и маленьким цветочком.

Калибрахоа как будто сказочный цветок

Калибрахоа как будто сказочный цветок

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Некоторые садоводы отдают предпочтение вербене

Некоторые садоводы отдают предпочтение вербене

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