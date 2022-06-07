Неувядающие. Какие цветы посадить в саду, чтобы клумба радовала всё лето

Хоть однолетних цветов и стало очень много, первенство в выборе садоводов остается за старыми добрыми петуньями.



— Ничего лучшего, чем петунья, не придумано — она прекрасно себя чувствует и в сухое, и во влажное лето, очень хорошо переносит засуху, и ее нарядность всегда впереди всего, — уверена Наталья. — Цветок дает хороший куст, у него прекрасная зелень, и выбор расцветок гораздо больше, чем у любых других однолетников.

