Неувядающие. Какие цветы посадить в саду, чтобы клумба радовала всё лето
Разбираем саженцы однолетников
Когда тюльпаны отцвели, а среди зелени хочется видеть яркие пятна, на помощь придут однолетники. Далеко не каждый садовод между помидорами и перцами готов тратить драгоценное время на выхаживание рассады цветов. Поэтому за однолетниками, которые будут цвести весь сезон, дачники чаще всего идут на рынок. Разбираемся в ассортименте.
— Однолетники — те растения, обойтись без которых на дачном участке невозможно, потому что любой многолетник имеет ограниченный период цветения — они выходят из зимы, цветут какое-то время, а потом готовятся в зиму. И только однолетние цветы зацветают на весь сезон, — объясняет продавец садового рынка Наталья.
Наталья продает собственную рассаду и по своему опыту знает, как планировать цветы на участке.
— Однолетники из зимы не выходят и в зиму не готовятся, поэтому, планируя ландшафт на участке, всегда нужно грамотно сочетать однолетние растения с многолетними, — предупреждает продавец. — Многолетние растения имеют очень ограниченный период цветения, а однолетники цветут весь сезон, тем наш глаз и радуют.
Хоть однолетних цветов и стало очень много, первенство в выборе садоводов остается за старыми добрыми петуньями.
— Ничего лучшего, чем петунья, не придумано — она прекрасно себя чувствует и в сухое, и во влажное лето, очень хорошо переносит засуху, и ее нарядность всегда впереди всего, — уверена Наталья. — Цветок дает хороший куст, у него прекрасная зелень, и выбор расцветок гораздо больше, чем у любых других однолетников.
Чаще всего покупатели не ограничиваются одним растением. Наталья подсказывает, что культур много и можно грамотно сочетать петуньи с бархатцами (цветками в виде оранжевой «корзинки»), с бегонией (отличается своими, словно восковыми, листьями), лобелиями (пышный букет с аккуратными цветками) или вербенами.
— Если высаживать клумбы, — советует женщина, — то можно ежегодно менять цветовую окраску и набор однолетников, получая интересный и вечноцветущий сад.
Второе место по популярности среди однолеток занимают анютины глазки. Они цветут весь сезон до самых морозов, пока не выпадет первый снег. Как и петуньи, анютины глазки могут порадовать садоводов многообразием окрасок.
Третье место, по опыту Натальи, у бархатцев. Их преимущество — в относительно низкой цене, а значит, посадить можно много, и как остальные однолетники, они цветут до самого снега.
Закупившись тройкой лидеров, дачники переходят к лобелиям, вербенам, бегониям и гелиотропу.
— Чаще всего берут петуньи, — согласны с мнением сотрудники агрофирмы «Цветущая усадьба». — Есть петуньи кустовые, в кассетах, а есть ампельные, в горшочек. Ампельные — обильноцветущие, даже называются крейзитунии — с сумасшедшим цветением. Они растут «шариком» и будут слегка свисать. Кустовые сажают в открытый грунт, а ампельные — в кашпо либо в горшочек. Есть лиственные петуньи, у них есть цветение, но сажают их из-за пестрой листвы. Есть и махровые петуньи, названные так из-за вида цветка, у которого много-много лепестков. Но первенство все еще за кустовыми петуньями.
Из интересных однолетних цветов есть гелиотроп — он отличается своим душистым запахом и благородным оттенком. Есть два сорта, один — низкорослый, другой — высокорослый. Еще есть лантана — если поискать в интернете, то обнаружим, что в Турции она вырастает до трех метров, и там она многолетняя. А у нас лантана — однолетник, с очень необычными цветами.
СЮЖЕТ
Консультанты упомянули клубневую вечноцветущую бегонию. Их нередко высаживают в мегаполисах на газонах, их можно встретить у бордюров вдоль проспектов. Они выдерживают любые городские условия, всю загазованность вокруг. Клубневые бегонии нашли место и в садах как цветущие все лето, отличаются своей выносливостью.
— В этом году очень много оттенков калибрахоа, — подсказали в «Цветущей Усадьбе», — очень хороший посадочный материал. Она схожа с петуньей, только с более компактным кустом и маленьким цветочком.