Смотри, что творят! Как вырастить на даче огурцы-сердечки и кубические арбузы
Превращаем сад в высокохудожественную галерею
Рано или поздно огородникам становится тесно в рамках классического садоводства и тогда они ищут рамки для своего урожая. Чтобы выросли плоды необычной формы, которыми легко удивить соседей и гостей. Огурцы в форме сердца, кубические арбузы, груши-будды — всё это, оказывается, легко получить на самом обычном дачном участке. Дарим вам пошаговую инструкцию для поражающего воображение урожая.
Кому понадобилось менять форму урожая
Первопроходцами необычных форм называют арбузы. Считается, что началось всё с японских сельскохозяйственников, которые придумали делать кубические арбузы для удобства поставки в торговые сети. В таком виде они не укатывались в разные стороны, меньше бились и ударялись и, соответственно, меньше портились. Да и в контейнеры их помещалось гораздо больше, чем классических круглых.
Как вырастить кубические арбузы
— Получить арбузы кубической формы можно из семян любого сорта, — говорит садовод Ирина Санникова. — Весь секрет здесь в специальном устройстве, которое позволяет придать арбузу особую форму в процессе выращивания. Это может быть обычный деревянный ящик. Поместите в него растущие арбузы, когда они достигнут в диаметре примерно 6–10 см. Для этого сквозь специальное отверстие в стенке контейнера аккуратно проденьте петлю лианы, на которой находится арбуз. При этом нужно следить, чтобы арбуз располагался в центре контейнера, а полоски на его поверхности были параллельны граням. Когда арбуз достигнет стенок коробки, он начнет изменять свою форму. После созревания у вас получатся те самые кубические арбузы.
Кроме дерева для создания арбузного ящика подойдут поликарбонат или оргстекло.
Когда у арбуза высохнет плодоножка, звук при постукивании будет приглушенным, поверхность арбуза станет глянцевой, а корка — жесткой, ваш арбуз готов. Достаньте его из формы и, если поверхность покажется вам недостаточно яркой, оставьте арбуз на несколько дней на грядке без контейнера.
В выращивании кубических арбузов есть свои тонкости и недостатки. Во-первых, нужно подобрать контейнер нужного размера. Если он окажется большим, арбуз не изменит форму, а если маленьким — арбуз растрескается. Во-вторых, в таких условиях созревание происходит неравномерно, из-за чего портятся вкусовые качества, сладость и сочность. Но ради эксперимента можно попробовать. В конце концов, на большей части России выращивание арбузов само по себе эксперимент.
Как вырастить огурцы в форме сердца
Корсеты для огурцов давно поставили на поток, и пластиковые формы-контейнеры можно найти практически в любом специализированном магазине. С их помощью можно придать огурцу форму ромба, восьмерки, а то и вовсе сердца.
— Форма сердце спроектирована так, что разбирается на две части не вдоль «сердца», а поперек, то есть при наличии нескольких форм получаем еще и «лист» и «восьмерку», — рассказывает садовод Светлана Самойлова. — Из двух верхних частей «сердца» собирается форма в виде «восьмерки», а из нижних — «лист». Форму нужно надеть на еще небольшой плод и оставить до момента, пока огурец не займет всю ее площадь. При необходимости форму можно подвесить, для этого с боков есть небольшие углубления. Когда огурец заполнит всю форму, нужно снять с ее боков штыри, форма распадется на половинки, и огурец можно будет с легкостью извлечь.
Подобным образом можно поступить с каждым растением, что есть у вас в саду. Будь то помидор, клубника, кабачок — да хоть картошка с морковью. Главное, найти или сделать своими руками подходящую форму. Для первых экспериментов подойдет даже пластиковая бутылка.
Как сделать грушу в виде Будды
Первые груши в виде Будды появились в продаже в 2009 году, и тогда удивили многих. Кто-то даже сомневался, что они настоящие. На деле оказалось, что это плод фантазии китайского фермера Хао Хинджанга. Он первым догадался сделать пластиковую форму в виде Будды, поместил туда растущую грушу и через несколько дней получил своего фруктового бога. Сегодня такая роскошь доступна любому садоводу — главное, найти в продаже подходящий контейнер.
Какую форму можно придать тыкве
Из всех поделок из тыквы мы больше всего привыкли к «Джеку-фонарю», главному герою Хэллоуина. Но тыкву можно не только вырезать, но и выращивать фигурной. Дальше всех в этом искусстве прыгнул художник Дэн Лэдд.
— Я создаю искусство, которое является результатом моего интереса к окружающей среде на протяжении всей жизни, — рассказывает художник у себя на сайте. — Мои проекты вдохновлены тем, что я наблюдаю и встречаю в природе. Я использую растения в качестве среды. Вмешиваясь в их рост, я превращаю их в скульптурные формы. Многие из моих произведений продолжают расти и развиваться на протяжении десятилетий. Я практикую эти сложные и кропотливые коллаборации в среде уже сорок три года.
Идея придавать тыквам необычную форму пришла Дэну Лэдду после того, как он заметил растущую дыню, выпирающую из проволочного забора. Так он и начал свой проект: сперва связывал и заворачивал тыквы, а потом стал работать с формами из армированного гипса.
— Как только цветок выпадает из зарождающейся маленькой тыквы, его можно аккуратно вставить в форму через отверстие, — делится советом Дэн Лэдд. — Тыква растет всё лето, при первых заморозках стебель срезают, а форму вскрывают. Открывать и извлекать тыквы из формы нужно очень медленно и осторожно. Когда освободите тыкву, уберите ее сушиться, на это может понадобиться от двух месяцев до года.
СЮЖЕТ
По словам мастера, кожицу можно полностью или частично соскоблить или не соскабливать вовсе. А готовое произведение можно покрыть минеральным маслом или воском. При правильном уходе тыква будет служить вам так же, как и любой твердый материал, похожий на дерево.