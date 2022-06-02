Смотри, что творят! Как вырастить на даче огурцы-сердечки и кубические арбузы

Когда у арбуза высохнет плодоножка, звук при постукивании будет приглушенным, поверхность арбуза станет глянцевой, а корка — жесткой, ваш арбуз готов. Достаньте его из формы и, если поверхность покажется вам недостаточно яркой, оставьте арбуз на несколько дней на грядке без контейнера.



В выращивании кубических арбузов есть свои тонкости и недостатки. Во-первых, нужно подобрать контейнер нужного размера. Если он окажется большим, арбуз не изменит форму, а если маленьким — арбуз растрескается. Во-вторых, в таких условиях созревание происходит неравномерно, из-за чего портятся вкусовые качества, сладость и сочность. Но ради эксперимента можно попробовать. В конце концов, на большей части России выращивание арбузов само по себе эксперимент.

