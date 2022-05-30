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В Крыму отелям раздали звёзды. Рассказываем, что должно быть в номерах и куда жаловаться туристам

Даже гостиницы, не получившие ни одной звезды, должны обеспечить отдыхающих определенным уровнем сервиса

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Для утомленных солнцем туристов алуштинские пляжи предлагают идеальные условия послеобеденного отдыха

Для утомленных солнцем туристов алуштинские пляжи предлагают идеальные условия послеобеденного отдыха

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Этим летом в Крыму пройдет первый пляжный сезон с обязательной классификацией отелей по звездности. Звезды гостиницы, пансионаты и дома отдыха указывали и прежде, чтобы туристам было понятней, на какие условия рассчитывать. Но до нынешнего года это была добровольная процедура и к тому же некоторые владельцы отелей самовольно присваивали себе звезды. В этом сезоне с классификацией строго: каждое средство размещения должно соответствовать критериям, указанным в «Положении о классификации гостиниц».

Решает, сколько звезд будет красоваться «на фюзеляже» отеля, совет по классификации при Федеральном агентстве по туризму и работающие при нем аккредитованные организации. Эксперты оценивают здание, номерной фонд, персонал, а также уровень услуг. На этом основании отелю присваивается определенная категория или в ней отказывают и он переходит в разряд «без звезд». Свидетельство, выданное после оценки, действует три года.

— Некоторые несоответствия можно устранить быстро, а в ряде случаев лучше сменить уровень заявленной звездности, — считает Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым. — Отельеры должны понимать уровень своей ответственности перед гостем и соответствовать его ожиданиям, что будет являться залогом комфортного и безопасного отдыха.

Менять постельное белье в отелях с 2 и 3 звездами должны раз в трое суток, в отеле «4 звезды» — раз в двое суток, а в пятизвездочных — каждый день

Менять постельное белье в отелях с 2 и 3 звездами должны раз в трое суток, в отеле «4 звезды» — раз в двое суток, а в пятизвездочных — каждый день

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Перед началом летнего сезона в Крыму аккредитацию прошел 1051 отель, гостиница, санаторий, пансионат, дом отдыха, мини-отель, апарт-отель, курортный отель.

«5 звезд» получили 11 средств размещения, «4 звезды» — 60, 3 звезды — 245, «2 звезды» — 171, «1 звезду» — 31, «без звезд» — 533.

Категория «без звезд» самая многочисленная в Крыму, это, в основном, мини-отели, отдых в которых остается самым недорогим. Но и такие отели должны предоставлять туристам четко определенный уровень сервиса и комфорта.

А вот частные квартиры и дома, которые сдают в аренду отдыхающим, не регистрируя их как туристическое средство размещения, никакой сертификации не подлежат, поэтому уровень комфорта и сервиса полностью лежит на совести их владельцев.

«Лучше спать в машине, чем в этом отеле»


— В этом оздоровительном пансионате наш отдых был ужасным! — пишет на сайте отзывов разгневанная Irina. — В номере в нос ударил запах старого ковра и клея (наспех поклеенные обои кое-где даже пузырились). Кровать оказалась не одна целая, а две, соединенные вместе. Стоило сесть на кровать, матрас прогибался настолько, что острый борт больно врезался в ноги. Между нашими кроватями было два таких борта. Душем оказалось корытце, вмонтированное в пол, в нескольких местах потрескавшееся (и это после ремонта!) и без какой бы то ни было занавески. Весь отдых пол в туалете был залит водой…

— Мне испортили настроение, и я оставила 8 тысяч рублей в этом отеле за 1,5 часа пребывания! — возмущается SuminaNatali. — На 2 суток мы решили приехать в Ласпи. Бегло посмотрела на сайте фото и описание — мне всё понравилось! Мы в прекрасном настроении приезжаем... в ужас!!!! Вонь! Нет пляжа! Холодный и грязный бассейн! И где же спа? Просто безобразие!

А этот недовольный отдыхающий оказался в частном мини-отеле в Керчи. И так же, как в предыдущих случаях, заявленные в рекламе описание и фотографии были бесконечно далеки от реальности:

— Лучше уж спать в машине, чем здесь! Полное вранье в описании: бассейна нет, ванных принадлежностей нет, к морю не выйти, на территории — стройка, белье застирано… К тому же, отвратительное отношение собственника!

Теперь, когда есть четкие критерии звездности любой турист может пожаловаться на недобросовестных отельеров не просто на сайтах отзывов, а на специальной странице Туризмконтроль https://штабтуризм.рф. Здесь размещены формы для жалоб, которые можно заполнить, а Федеральное агентство по туризму начнет разбирательство с конкретным отелем, чьи обещания оказались фальшивкой. Нарушения лучше всего зафиксировать на фото и видео. Если размещение в отеле входило в тур, то подать претензию нужно и своему туроператору.

Даже если грешил целый год, отпуск можно провести в крымском филиале райских кущ

Даже если грешил целый год, отпуск можно провести в крымском филиале райских кущ

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— К сожалению, по всему миру встречается несоответствие заявленной звездности. Но наша задача — улучшение качества и достоверная подача информации о гостиницах и санаториях, — говорит министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. — Мы составим отдельные реестры из недобросовестных отельеров для предотвращения возможности мошенничества.

Нет звезд, но есть комфорт


Даже если отель, в котором вы решили отдохнуть, попадает в категорию «без звезд», он должен предоставить туристу определенный уровень сервиса. В «Положении о классификации гостиниц» четко прописано, что отдыхающий должен получить в любой гостинице:

  • круглосуточное горячее и холодное водоснабжение. В районах с перебоями должен быть обеспечен запас не меньше, чем на сутки и подогрев воды;
  • туалетные кабины, умывальники с горячей и холодной водой, зеркало, мыло, туалетная бумага;
  • круглосуточная служба приема и размещения. Допускается служба приема, с которой можно связаться круглосуточно;
  • уборка гостиничных номеров, смена белья;
  • хранение багажа;
  • утренняя побудка по просьбе;
  • вызов такси, вызов скорой помощи;
  • пользование аптечкой.

А дальше идут дополнительные услуги, которые зависят от категории отеля или пансионата, а также от выбранного номера.

Что положено за каждую звезду

Бары обязательны для отелей «4 звезды» и «5 звезд». Остальным туристам придется дегустировать крымские вина за пределами гостиницы. В Алуште, например, их на набережной всегда ждет собутыльник Балбес — гениальный образ Юрия Никулина

Бары обязательны для отелей «4 звезды» и «5 звезд». Остальным туристам придется дегустировать крымские вина за пределами гостиницы. В Алуште, например, их на набережной всегда ждет собутыльник Балбес — гениальный образ Юрия Никулина

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Любое средство размещения: отель, гостиница, пансионат или дом отдыха, получив свою категорию, обязан предоставить входящие в нее услуги. Больше можно, меньше — уже нарушение.

«1 звезда»


Как правило, это маленький отель с недорогими номерами. Что получает гость:

  • номер с минимумом мебели: односпальная кровать (80х190 см) или двуспальная кровать (160х190 см), стул или пуф на каждого гостя, шкаф для одежды, вешалки или крючки для верхней одежды, прикроватная тумбочка или полка, светильник у каждого изголовья кровати, корзина для мусора, графин и стаканы, мыло и туалетная бумага;
  • туалет и душ общего пользования, уборка номера и смена постельного белья через пять суток проживания.

«2 звезды»


Эта категория присваивается небольшим и недорогим отелям, номера которых оснащены такой же мебелью и принадлежностями как и однозвездочные отели. Вторая звезда позволяет получить более комфортное проживание:

  • туалет и душ в номере;
  • ежедневная уборка номеров;
  • смена постельного белья после 4-х суток;
  • работа стойки регистрации с 07:00 до 00:00.

«3 звезды»


Большинство крупных крымских курортных отелей, апарт-отелей, домов отдыха, пансионатов и гостиниц относятся к категории «3 звезды»:

  • в отеле имеются столовая, бар или ресторан, завтраки могут входить в стоимость проживания;
  • на территории отеля должны быть прачечная, тренажерный зал, бассейн, бизнес-центр, интернет во всех помещениях, круглосуточно работающий лифт;
  • во всех номерах должны быть душ и туалет, телевизор, мини-бар или холодильник, телефон, фен;
  • смена белья после трех суток проживания, а также мебель и оборудование как для отелей «1 звезда» или «2 звезды».
По новым правилам, отели должны указывать на вывеске количество звезд, чтобы туристы понимали, на какой уровень сервиса рассчитывать

По новым правилам, отели должны указывать на вывеске количество звезд, чтобы туристы понимали, на какой уровень сервиса рассчитывать

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«4 звезды»


Такую оценку могут получить только те отели и дома отдыха, которые предоставляют своим гостям услуги повышенной комфортности:

  • собственная парковка (возможен прокат автомобилей), отдельный лифт для персонала, несколько конференц-залов, выбор из нескольких ресторанов и баров;
  • спа-центр с бассейном, процедурами и услугами массажистов;
  • отделка номера, мебель, постельные принадлежности высокого уровня, в ванной — средства личной гигиены, большой выбор мини-бара, смена постельного белья после двух суток пребывания, большой выбор блюд на завтраке, обед и ужин в ресторане.

«5 звезд»

Получить такую категорию могут отели или пансионаты только самого высокого класса, поселившись в которых, гости могут получить все удовольствия от отдыха, даже не покидая их территорию. Помимо всех услуг, которые предоставляются туристам в четырехзвездочных отелях, гостиницы «5 звезд» предлагают эксклюзивный уровень комфорта:

  • мебель и оборудование в номерах дизайнерского уровня, средства личной гигиены от известных производителей, широкий выбор высококлассных напитков в мини-баре, ежедневная смена постельного белья;
  • услуги швейцара, личной прислуги, личного тренера;
  • салон красоты, парикмахерская, фитнес-центр, спа с процедурами и массажем, крытый бассейн, оздоровительный центр, ночной клуб, несколько конференц-залов, несколько ресторанов, специальные детские игровые зоны, услуги аниматоров, детское меню, поле для гольфа, вертолетная площадка и всё, что гость пожелает.

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