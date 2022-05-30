В Крыму отелям раздали звёзды. Рассказываем, что должно быть в номерах и куда жаловаться туристам

Решает, сколько звезд будет красоваться «на фюзеляже» отеля, совет по классификации при Федеральном агентстве по туризму и работающие при нем аккредитованные организации. Эксперты оценивают здание, номерной фонд, персонал, а также уровень услуг. На этом основании отелю присваивается определенная категория или в ней отказывают и он переходит в разряд «без звезд». Свидетельство, выданное после оценки, действует три года.



— Некоторые несоответствия можно устранить быстро, а в ряде случаев лучше сменить уровень заявленной звездности, — считает Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым. — Отельеры должны понимать уровень своей ответственности перед гостем и соответствовать его ожиданиям, что будет являться залогом комфортного и безопасного отдыха.