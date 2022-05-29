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Лето в России снова будет аномальным. Климатолог и синоптик объясняют почему

На теплые месяцы приходится больше всего опасных погодных явлений

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По предварительным прогнозам, на большей части России лето будет теплее, чем обычно

По предварительным прогнозам, на большей части России лето будет теплее, чем обычно

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Лето начнется меньше чем через неделю, и многие из нас возлагают на него большие надежды: не так много стран, как прежде, открыты для отдыха, да и кризис не всем позволяет сохранить доходы и траты на прежнем уровне. В последнее время погода не сказать чтобы была особо благосклонна: в прошлом году, например, центральная часть России страдала от сильной жары и отсутствия дождей, а на Кубани в это время ливни вызвали настоящий потоп. Этой весной европейская часть страны страдала от холода, а в Сибири полыхали лесные пожары. Чего же ждать от погоды летом? Разбираемся.

Погода на три месяца


Прогноз погоды на лето пока носит вероятностный характер. То есть ученые считают, что температура в определенном регионе будет выше или ниже нормы с вероятностью более 60%. При этом, если мы говорим о таких градациях, как «ниже нормы» или «выше нормы», то нужно, чтобы вероятность аномалии противоположного знака была не больше 15%. Еще 25% вероятностного прогноза отводятся на норму.

— Нужно читать не только прогнозы, но и то, что перед ними написано: что прогнозы на долгие сроки оправдываются гораздо хуже, чем на краткие и средние, что относиться к этим прогнозам нужно как к некоему ориентиру, что они постоянно корректируются и это совершенно естественно, — объясняет метеоролог Роман Вильфанд. — Потому что чем на более долгий срок прогнозируешь — тем больше хаотическая составляющая. Поэтому я подчеркну: это вероятностный прогноз, степень уверенности в нем составляет 65–68%. Для долгосрочного прогноза это много: еще 30 лет тому назад успешность прогноза характеризовалась величиной 55–56%. Но в одной трети случаев прогнозы не оправдаются.

Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.

Согласно вероятностному прогнозу, лето в России будет, как говорит Вильфанд, «нехолодным» — температура ожидается около и выше нормы. Июнь в России будет вполне обычным. Среднюю месячную температуру ниже нормы не ждут нигде, а выше — только на востоке Северо-Западного, севере Сибирского, большей части Уральского федеральных округов и на западе Якутии. Осадки выше нормы ожидаются разве что на юге Хабаровского края, а вот западные области Северо-Западного и южные регионы Южного федеральных округов, Северо-Кавказский федеральный округ, Таймыр, Камчатка и частично Якутия столкнутся с дефицитом осадков.

Июнь будет местами обычным, а местами даже слишком теплым

Июнь будет местами обычным, а местами даже слишком теплым

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В июле средняя температура выше нормы ожидается на севере Уральского и северной половине Сибирского федеральных округов, а также на западе Якутии. Лишние холода синоптики снова никому не обещают, а большое количество осадков ждут только в Приморском крае. Меньше нормы осадков ожидается на юге и западе Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на Алтае, на северо-востоке Якутии и на Чукотке.

— В целом этим летом вероятность того, что в Сибири и на Дальнем Востоке температура будет выше нормы, выше, чем на европейской территории, — говорит Вильфанд.

В июле на европейской территории России температура будет держаться около нормы

В июле на европейской территории России температура будет держаться около нормы

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В августе погоду теплее, чем обычно, прогнозируют на западе Центрального и Южного федеральных округов, на юго-востоке Сибирского федерального округа, в Бурятии и в Забайкальском крае. Дефицит осадков ожидают на западе Центрального федерального округа и на Таймыре, а вот на юго-востоке Уральского и на юго-западе Сибирского федеральных округов, в южных регионах Дальнего Востока и на Камчатке их будет больше нормы.

В августе температура в большинстве регионов России будет около нормы

В августе температура в большинстве регионов России будет около нормы

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Перепады температуры и прочие аномалии

Отсутствие в прогнозе хоть одного региона, которому бы пророчили температуру ниже обычной, создает впечатление, что лето в России будет теплым или даже жарким. Можно сказать и так, но есть деталь: погода будет постоянно меняться. В долгосрочном прогнозе синоптики предсказывают среднюю температуру за месяц, но не могут с точностью сказать, как она распределится внутри месяца.

— Лето не прогнозируется однородным. Например, май в центральной части России был достаточно однородным: холодная погода, ложбина нижнего давления определяла перенос с севера воздушных масс. В летние месяцы погода будет менее устойчивой. Будет чередование и очень жарких периодов, и прохладных, дождливых, — говорит Роман Вильфанд. — Но в целом среднее значение температуры будет около и выше нормы.

К частым переменам погоды сейчас склоняются всё больше. Климатолог Андрей Киселев говорит, что относительно конца прошлого века, то есть 90-х, число опасных гидрометеорологических явлений или, грубо говоря, ярких погодных аномалий увеличилось примерно в два раза.

— В среднем за весь период XXI века у нас в стране, по данным Росгидромета, происходит 371 опасное гидрометеорологическое явление в год, то есть каждый день примерно одно, — говорит Андрей Киселев. — Это если речь идет только о тех явлениях, которые нанесли серьезный ущерб экономике или людям. Но нельзя сказать, что каждый год обязательно больше, чем в предыдущий, этого нет.

Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».

Роман Вильфанд согласен с климатологом:

— Можно сказать, что климат — это такой степенный, дородный джентльмен. Его можно ассоциировать с медленным неуклонным повышением температуры. А погода — это своенравная девушка, которая то так поступит, то иначе. Климат неизменно теплеет, а следствие этого — увеличение вариабельности погоды. Выдающийся ученый академик Умахов сформулировал такую формулу: в период потепления климата погода нервничает. По оценкам, за последние несколько десятилетий количество опасных явлений во всём мире увеличилось в пять раз.

Помимо капризов погоды к гидрометеорологическим явлениям относится, к примеру, половодье. Всего таких явлений в прошлом году насчитали 1205. Если говорить только об опасных метеорологических, то есть погодных, явлениях, то их было 612. К ним относят сильные мороз и жару, сильные осадки, метель, сильный ветер, смерч, град, заморозки и так далее.

За последнее время 2021 год был самым насыщенным на опасные погодные явления

За последнее время 2021 год был самым насыщенным на опасные погодные явления

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По словам климатолога, большая часть опасных метеорологических явлений в прошлом году пришлась на лето. Согласно докладу Росгидромета, в июне на территории России произошло 85 опасных явлений, в июле — 90, в августе — 87. Для сравнения: в январе было всего 49. Киселев говорит, что это не случайность: летом аномалий всегда больше.

— По статистике, наибольшее число опасных гидрометеорологических явлений происходит летом. Это не значит, что другие сезоны белые и пушистые, вовсе нет, но максимум приходится на лето, — говорит климатолог. — При повышении температуры (а летом она, естественно, выше) все процессы происходят более интенсивно. Из физики нам известно, что энергия тела или системы при повышении температуры возрастает. Когда у нас появляется лишняя энергия, она требует выхода. Один из выходов — это учащение таких явлений.

То есть мы знаем, что погода летом снова будет беспокойной, но заранее предсказать аномалии не получится — в Гидрометцентре их могут спрогнозировать максимум за пять-шесть дней до события.

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