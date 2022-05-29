Лето в России снова будет аномальным. Климатолог и синоптик объясняют почему

Погода на три месяца

Прогноз погоды на лето пока носит вероятностный характер. То есть ученые считают, что температура в определенном регионе будет выше или ниже нормы с вероятностью более 60%. При этом, если мы говорим о таких градациях, как «ниже нормы» или «выше нормы», то нужно, чтобы вероятность аномалии противоположного знака была не больше 15%. Еще 25% вероятностного прогноза отводятся на норму.

