«Политические темы обсуждать не советую»: русский турист — про отдых в Турции во время спецоперации

Вылет назначен был на 9 апреля. Но буквально за пару дней нам аннулировали тур: авиакомпания сняла с рейсов свои самолеты. Тогда мы решили самостоятельно купить авиабилеты в Турцию. Чартеров не было, только регулярные рейсы, которые оказались в разы дороже. Мы долго пытались забронировать билеты, но не получалось, пока цена на них не выросла до 171 тысячи рублей на троих. К слову, пятизвездочный отель в Алании нам обошелся дешевле — 126 тысяч рублей с питанием «всё включено» и размещением на две недели.

Вылет был из Екатеринбурга. Дорога до аэропорта из Тюмени у нас заняла четыре часа. Сам полет — почти шесть часов. Самолет был полный, но из туристов — только мы. В основном летели люди из разных уголков страны, чтобы эмигрировать в Турцию.

Было немного тревожно. А вдруг и правда не надо было лететь? Мы боялись, что в Турции будет русофобия или непонятные взгляды. Даже всерьез думали: «А, может, не говорить там никому, что мы русские?» Но быстро эту мысль отпустили. А по прилете поняли, как ошибались. Турки нас очень радушно приняли. Никаких осуждений, хмурых взглядов и прочего. Нам были рады.