«Политические темы обсуждать не советую»: русский турист — про отдых в Турции во время спецоперации

Семья Круска из Тюмени отправилась в отпуск в Турцию, несмотря на уговоры родных и близких, и не пожалели. Сергей в авторской колонке рассказал, как они оказались единственными туристами на весь самолет и что говорили им европейцы, отдыхавшие на курорте. Далее — от первого лица.
Мы так много работали, что хотели хорошо отдохнуть. Поездку в Турцию планировали задолго до всем известных событий. Конечно, когда началась спецоперация и появились новости о проблемах туристов за границей, было немного тревожно. Знакомые просили хорошенько подумать, родители были резко против. Даже турагент предупреждал нас о рисках. А мы еще и с двухлетней дочкой собрались в отпуск. Но решили улететь в Турцию, чего бы нам это ни стоило. Позже выяснилось, что цена такому отдыху немаленькая — почти как когда-то путевка на Мальдивы.
Вылет назначен был на 9 апреля. Но буквально за пару дней нам аннулировали тур: авиакомпания сняла с рейсов свои самолеты. Тогда мы решили самостоятельно купить авиабилеты в Турцию. Чартеров не было, только регулярные рейсы, которые оказались в разы дороже. Мы долго пытались забронировать билеты, но не получалось, пока цена на них не выросла до 171 тысячи рублей на троих. К слову, пятизвездочный отель в Алании нам обошелся дешевле — 126 тысяч рублей с питанием «всё включено» и размещением на две недели.
Вылет был из Екатеринбурга. Дорога до аэропорта из Тюмени у нас заняла четыре часа. Сам полет — почти шесть часов. Самолет был полный, но из туристов — только мы. В основном летели люди из разных уголков страны, чтобы эмигрировать в Турцию.
Было немного тревожно. А вдруг и правда не надо было лететь? Мы боялись, что в Турции будет русофобия или непонятные взгляды. Даже всерьез думали: «А, может, не говорить там никому, что мы русские?» Но быстро эту мысль отпустили. А по прилете поняли, как ошибались. Турки нас очень радушно приняли. Никаких осуждений, хмурых взглядов и прочего. Нам были рады.
В отеле, кроме нас, русских больше не было. Кругом одни европейцы. И когда в один из дней турок, спросив, откуда мы прилетели, громко воскликнул: «Russia!» — весь бассейн на нас обернулся. Было забавно, но неловко. Хотя хочу заметить, туристы-иностранцы нормально к нам отнеслись. Все спрашивают: «А у вас что-то подорожало?», «Какие у вас зарплаты?» — и всё. Никакие политические темы они не поднимали. Мы тоже. И на всякий случай никому не советуем.
Мы познакомились с русскими, которые переехали в Турцию из-за работы. В основном это айтишники. Они трудоустроены в международные компании, но из-за санкций были вынуждены переехать, чтобы продолжать сотрудничать с фирмами. Эти организации даже помогают им снимать жилье, которое, кстати, по их наблюдению, дорожает. Это, говорят, связано с тем, что многие россияне переехали в Турцию.
И в Турции всё прекрасно. Но надо понимать, что сейчас здесь всё намного дороже, чем раньше. С валютой вообще всё сложно: ехать сюда нужно только с обналиченными долларами. Где вы их возьмете в России — другой вопрос. Но карты российских банков здесь не работают, покупать доллары — сомнительное удовольствие: курс везде разный — от 70 до 130 рублей. В первый день отдыха в Турции мы незаметно для себя потратили
На этот раз мы не заглядывали в местные бутики — пошли закупаться в Zara и Nike. Дома-то такого уже нет! Друзья просили нас привезти из Турции сиропы и лекарства. Один друг заказал препарат для мамы, у которой болезнь Паркинсона. В Тюмени уже конкретно это лекарство не найти. Но и мы не смогли его купить без рецепта. К сожалению.
Ну, и раз уж мы подняли тему медицины, надо заметить, что в Турции, кажется, окончательно забыли про пандемию. По прилете не понадобились ПЦР-тесты, медицинские маски никто не носит (только сами продавцы иногда), про QR-коды не говорят. В общем, отдыхать можно. И если в первые дни отпуска мы были единственными русскими в отеле (да и по городу редко можно было услышать родную речь), то сейчас туристов уже больше.
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