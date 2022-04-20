Эксперты — о летнем отдыхе на Байкале в 2022 году: сколько стоит и когда бронировать

Цены пока прошлогодние

Владельцы гостевых домов отмечают, что бронирования уже идут. В среднем их количество не больше и не меньше, чем в прошлом году, однако интерес российские туристы проявляют более значительный именно в этом сезоне. Люди спрашивают про наличие свободных номеров, цены и условия размещения.



В гостевом доме «Эльдорадо», который находится в поселке Сахюрта на Малом море Байкала, рассказали, что июль и август забронированы уже примерно на треть.



— Броней на лето уже много, но места пока есть. Июль и август у нас вообще-то всегда под завязку. Из-за ухода сервиса Booking.com пока зарезервированных номеров поменьше, но, думаю, скоро июль и август будут выкуплены полностью, — отметил наш собеседник.



Цены в гостинице пока не изменились в сравнении с прошлым сезоном. Если в экономической ситуации не случится каких-то форс-мажорных обстоятельств, стоимость на летний отдых в «Эльдорадо» вырасти не должна.



Исполнительный директор ассоциации «Байкальская виза» Константин Бушуев рассказал, что ожидания от предстоящего туристического сезона смешанные. С одной стороны, поездки за границу сейчас под вопросом, поэтому продолжится развитие внутреннего туризма. С другой стороны, ситуация в мире настолько быстро меняется, что многие сократили горизонт планирования и перешли в режим экономии, вопросы летнего отдыха отодвинуты на задний план.

