Эксперты — о летнем отдыхе на Байкале в 2022 году: сколько стоит и когда бронировать
Свободных номеров на конец июля — начало августа остается всё меньше
Пик летнего туристического сезона на Байкале приходится на конец июля — начало августа. Эти даты традиционно начинают бронировать ранней весной. В этом году из-за санкций и нестабильного курса рубля заграничные поездки для многих стали недоступны, поэтому российские туристы всё чаще выбирают направления внутри страны. У Байкала есть шанс побить все прошлогодние рекорды по посещаемости. Ранее мы рассказывали, как обстоят дела с бронированиями на длинные майские выходные, а теперь редакция ИА «ИрСити» узнала, насколько активно путешественники интересуются байкальскими турбазами и как изменятся цены на летний отдых.
Цены пока прошлогодние
Владельцы гостевых домов отмечают, что бронирования уже идут. В среднем их количество не больше и не меньше, чем в прошлом году, однако интерес российские туристы проявляют более значительный именно в этом сезоне. Люди спрашивают про наличие свободных номеров, цены и условия размещения.
В гостевом доме «Эльдорадо», который находится в поселке Сахюрта на Малом море Байкала, рассказали, что июль и август забронированы уже примерно на треть.
— Броней на лето уже много, но места пока есть. Июль и август у нас вообще-то всегда под завязку. Из-за ухода сервиса Booking.com пока зарезервированных номеров поменьше, но, думаю, скоро июль и август будут выкуплены полностью, — отметил наш собеседник.
Цены в гостинице пока не изменились в сравнении с прошлым сезоном. Если в экономической ситуации не случится каких-то форс-мажорных обстоятельств, стоимость на летний отдых в «Эльдорадо» вырасти не должна.
Исполнительный директор ассоциации «Байкальская виза» Константин Бушуев рассказал, что ожидания от предстоящего туристического сезона смешанные. С одной стороны, поездки за границу сейчас под вопросом, поэтому продолжится развитие внутреннего туризма. С другой стороны, ситуация в мире настолько быстро меняется, что многие сократили горизонт планирования и перешли в режим экономии, вопросы летнего отдыха отодвинуты на задний план.
По словам Бушуева, ушедший Booking.com давал ощутимый приток туристов. Теперь же нужно осваивать другие инструменты для привлечения гостей, чтобы людям было удобно и комфортно находить и бронировать туробъекты.
— Наши отели «Белый соболь» в Байкальске и «Маяк» в Листвянке уже начинают бронировать, не только на майские праздники, но и на летний сезон. Но на сегодняшний день чувствуется некая неопределенность, которая есть и у туристических компаний, и у людей. Об этом говорит и то, что количество предварительных групповых бронирований в этом году ниже, чем в прошлом. Россияне с осторожностью планируют отпуска, поэтому пока рано прогнозировать, что летом всё будет забито. Внутреннее ощущение этого есть, но пока это лишь на уровне предчувствий. Всё слишком быстро меняется, — рассказал Бушуев.
Уже сейчас понятно, что значительно убавится число бизнес-туристов.
— В связи с этой турбулентностью в геополитике и экономике многие компании приостановили программы по перемещению, обучению и командировкам сотрудников. Многие отменяют «событийку» в других городах, — отметил собеседник агентства.
Но в целом поскольку зарубежные туры, особенно в европейском направлении, пока под вопросом, а в Азии еще не побежден коронавирус, «Байкальская виза» надеется на приток российского туриста. В том числе за счет того, что юг России и Крым в этом сезоне могут быть менее популярны из-за проблем с авиасообщением.
В первую очередь бронируют люксы
Сергей, владелец отеля «Воскресение» на острове Ольхон, рассказал, что пока ажиотажного спроса и скачка по бронированиям не наблюдается.
— Не скажу, что больше или меньше обычного, на лето еще большая часть номеров свободна. Но вот пик сезона, а это июль-август, пользуются спросом хорошо. В первую очередь бронируются какие-то улучшенные, люксовые номера. Люди планируют отдых заранее и хотят отдохнуть с комфортом, — пояснил Сергей.
При этом цены в «Воскресении» остаются на уровне прошлого года.
— Пока не хотим поднимать. Если не случится каких-то форс-мажоров, всё останется как прежде. Даже если будет какой-то рост, он будет незначительным, потому что мы не хотим задирать цены. И так пришлось повысить стоимость услуг в нашем кафе. Но это вызвано объективными причинами — тот же кофе наценился вдвое. Мы были вынуждены среагировать, — добавил предприниматель.
Владелица «Усадьбы Никиты Бенчарова» в поселке Хужир Наталья Бенчарова рассказала, что в поведении туристов чувствуется большая неопределенность. Люди не уверены в том, что будет летом, поэтому «мечутся» от одних вариантов к другим, отменяя и снова подтверждая брони.
— У нас сейчас, как и всегда, уже мало мест на конец июля — начало августа. Но чувствуется большая неопределенность: группы бронируют, снимаются, снова бронируют. Ситуация очень нестабильная. Особого спроса нет, всё в пределах нормы для этого времени года, — отметила Наталья Бенчарова.
Также она добавила, что стоимость услуг в «Усадьбе» не изменилась в сравнении с прошлым сезоном.
Владелец турбазы «Байкал Йети» в Утулике Алексей Альмухамедов поделился ожиданиями, что предстоящий летний сезон должен пользоваться большим спросом.
— В этом году ожидаем хороший сезон, потому что все, кто не уехал за границу, поедут отдыхать в регионы. А вот на будущий год прогноз пессимистический. С общим падением доходов сильно может просесть и внутренний туризм. Люди буду деньги тратить на нижние уровни по пирамиде Маслоу: на питание, на безопасность. Отдых будет далеко не в первоочередных потребностях, — уверен Альмухамедов.
Цены в «Байкал Йети» также останутся на уровне прошлого сезона, поскольку себестоимость пока не слишком выросла. Если ситуация изменится, цены будут корректироваться.
Член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма, директор туркомпании «Гринэкспресс» Вадим Копылов отметил, что бронирования на лето идут, но они «осторожные, без гарантий».
— Люди совершают их прежде всего затем, чтобы закрепить стоимость проживания. Сейчас никто не знает, подорожают туристические услуги или нет, поэтому туристы предпочитают заранее оформить бронь. Это страховка от роста цен. Ничего более конкретного люди пока что не загадывают, — подчеркнул Копылов.
Эксперт также сообщил, что на начало апреля ранних бронирований пока чуть меньше, чем годом ранее.
— В прошлом году, даже несмотря на неопределенность с ковидом и неизвестностью по поводу ограничений, которые будут действовать, уверенности у людей было как-то больше. В этом году всё иначе. Потому и нет большой ясности с бронированием. То же самое касается стоимости. Главный вопрос сейчас — будут ли корректироваться цены на туруслуги? Он стоит и перед транспортниками, и перед гостиницами, и перед туристами. И ответа на этот вопрос пока никто не знает. Все лишь пытаются подсчитать, понять, предугадать, но ясности нет никакой. Посмотрим, что будет дальше, — добавил Вадим Копылов.
Купальный сезон — короткий
Купальный сезон на Байкале, как правило, начинается в середине июля и заканчивается в середине августа. В это время вода в некоторых бухтах прогревается до +24 градусов. Идеальные места для отдыха на Байкале — Малое море и остров Ольхон. Также популярностью у туристов пользуется поселок Листвянка, поскольку это самая близкая к Иркутску точка, где можно посмотреть на озеро.
Из Москвы в Иркутск летают самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7, Аэрофлот, Smartavia и Победа. Минимальное время в пути — 5 часов 40 минут. Цены на авиабилеты начинаются в июне от
Из Иркутска добраться на Байкал можно несколькими способами в зависимости от точки назначения. В поселок Листвянка из Иркутска ходят маршрутки и автобусы, стоимость билета начинается от 153 рублей. Кроме того, можно воспользоваться услугами такси, поездка в одну сторону обойдется в среднем в полторы тысяч рублей.
На остров Ольхон из Иркутска ходят маршрутки, билет в одну сторону — 1000 рублей вместе с багажом. Примерное время в пути — 4,5 часа. Чтобы посетить одну из бухт Малого моря, туристам потребуется доехать до пункта МРС (Маломорская рыболовецкая станция) в поселке Сахюрта, куда также ходят маршрутки. Стоимость проезда в одну сторону с багажом — 800 рублей.
Кроме того, можно заказать индивидуальный тур на Ольхон и Малое море. Стоимость варьируется от количества дней и ночей, а также условий проживания. Цены на однодневную экскурсию начинаются от 8000 рублей на человека, в стоимость входят только услуги гида и транспорт. Трехдневный тур в среднем будет стоить
Цены на аренду жилья на Байкале сильно различаются и зависят от сезона, локации, степени благоустройства и дополнительных опций. Например, в Листвянке стоимость номера на двоих начинается от 1870 рублей и заканчивается на отметке 7500 рублей за сутки. На Ольхоне можно снять благоустроенный номер за 3300 рублей в начале лета, а в пик сезона, который приходится на конец июля — начало августа, цены начинаются от 5000 рублей в сутки.