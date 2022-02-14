«Ходовые номера уже разбирают»: что будет с отдыхом в Крыму в этом году

Что будет с отдыхом в Крыму в этом году? Можно ли будет бронировать отели? Такими вопросами многие задаются на фоне разговоров об учениях вдоль российских границ и всё еще не спадающей коронавирусной ситуации. Мы поговорили с отельерами в самом Крыму и с представителями туриндустрии. Они рассказали, как видят ситуацию.
«Нашего туриста ничем не испугать»
— Нашего туриста ничем не испугаешь. Сейчас — да, почти пусто в отелях, но февраль и ноябрь — самые провальные месяцы в Крыму по числу отдыхающих. А на майские праздники и лето уже началось раннее бронирование с хорошей скидкой по цене — заказывают люди отели, — говорит Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма. — Если и есть страх у туристов, то связаны они не с политическими дрязгами, а с пандемией коронавируса — закончится эпидемия или ждать новой волны, будут новые ограничения или, наоборот, ослабят режим. Вот эта неуверенность и тормозит пока туристов. Хотя санатории и сейчас заполнены, и на лето активно бронируются — лечение в Крыму востребовано круглогодично.
На сайтах крупных санаториев на Южном берегу заказать подходящий номер уже непросто: самые ходовые одноместные и двухместные на летние месяцы и сентябрь постепенно разбирают. Но места еще есть, к тому же, сейчас действуют разнообразные акции: и просто скидки в цене, номера повышенной комфортности с видом на море по цене стандартных, и поселение второго гостя в номер за полцены — можно найти варианты с хорошим лечением и доступной стоимостью. Повышенным спросом пользуются санатории, предлагающие лечебные программы реабилитации от
— По темпам бронирования разницы с прошлым годом я пока не вижу: приток гостей точно не уменьшился, но и какого-то большого увеличения пока нет, — говорит Ирина Петровская, менеджер по заселению санатория Foros Wellness&Park. — В прошлом году льготная программа кешбэка по карте «Мир» действовала до конца мая, в этом году — до
Эти опасения разделяет большинство отельеров Крыма. В прошлом году сезонный рост заболеваний сильно осложнил курортную жизнь. В этом году надежды на успешный сезон пока есть.
— Больше всего на предстоящий курортный сезон повлияют закрытые границы и эпидемиологическая обстановка в мире, — считает Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. — Сейчас отели Турции и Египта предлагают очень выгодные акции раннего бронирования, и они пока лидируют на нашем рынке. Турция позже подорожает: у них очень выросла себестоимость услуг, но пока цены доступные. А сразу после этих стран у российских туристов лидируют Краснодарский край и Крым.
По мнению Майи Ломидзе, политическая обстановка на продажи туров в Крым особенно не влияет:
— Я не вижу зависимости бронирования отдыха от политической обстановки, особенно долгосрочных продаж на майские праздники или на лето. Гораздо сильнее влияет пандемийная неопределенность, хотя она может сыграть для российских туроператоров как негативную, так и позитивную роль. Еще сложно сказать по цифрам, сколько туристов и куда поедет, но, по нашим прогнозам, сезон должен быть неплохой.
Спокойны и местные предприниматели:
СЮЖЕТ
— В Крыму сейчас идут плановые учения, так всегда здесь. Этим в Крыму можно удивить только туристов, а мы к военным кораблям на рейде и полетам самолетов вдоль пляжей давно привычные, — говорит Николай Клестов из Евпатории, частный предприниматель, владелец маломерного судна. — Берите экскурсию, пока сезон не начался. А летом, как всегда, тут очередь будет стоять.