«Ходовые номера уже разбирают»: что будет с отдыхом в Крыму в этом году

На сайтах крупных санаториев на Южном берегу заказать подходящий номер уже непросто: самые ходовые одноместные и двухместные на летние месяцы и сентябрь постепенно разбирают. Но места еще есть, к тому же, сейчас действуют разнообразные акции: и просто скидки в цене, номера повышенной комфортности с видом на море по цене стандартных, и поселение второго гостя в номер за полцены — можно найти варианты с хорошим лечением и доступной стоимостью. Повышенным спросом пользуются санатории, предлагающие лечебные программы реабилитации от COVID-19.



— По темпам бронирования разницы с прошлым годом я пока не вижу: приток гостей точно не уменьшился, но и какого-то большого увеличения пока нет, — говорит Ирина Петровская, менеджер по заселению санатория Foros Wellness&Park. — В прошлом году льготная программа кешбэка по карте «Мир» действовала до конца мая, в этом году — до 12 апреля, поэтому на майские праздники мы пока большого бронирования не видим, но, думаю, к середине весны всё снова будет заполнено. Если, конечно, не найдут еще какой-нибудь штамм вируса — это больше всего пугает.

