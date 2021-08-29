Какой погодой порадует начало осени в Новосибирске? Прогноз на неделю

Минувшая неделя в Новосибирске порадовала горожан возвращением летней жары после волны холода и дождей. Температура воздуха достигала +29 градусов, но к концу недели тепло снова стало сдавать позиции. Что же нас ждет на стыке лета и осени? Стоит ли ожидать бабьего лета на грядущей неделе или можно смело доставать куртки из шкафов? НГС изучил погодные сервисы.



По информации сервиса «Яндекс.Погода», начало недели выдастся прохладным, а в понедельник вообще не стоит выходить на из дома без зонта. 1 сентября будет солнечно с прояснениями — всего +17 градусов днем и +7 ночью. Самым холодным днем, согласно сервису, будет четверг — солнца ожидать не стоит. Зато к концу недели снова станет ясно. В воскресенье будет теплее всего — +26 градусов днем, +11 ночью.