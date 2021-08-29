Какой погодой порадует начало осени в Новосибирске? Прогноз на неделю

Минувшая неделя в Новосибирске порадовала горожан возвращением летней жары после волны холода и дождей. Температура воздуха достигала +29 градусов, но к концу недели тепло снова стало сдавать позиции. Что же нас ждет на стыке лета и осени? Стоит ли ожидать бабьего лета на грядущей неделе или можно смело доставать куртки из шкафов? НГС изучил погодные сервисы.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», начало недели выдастся прохладным, а в понедельник вообще не стоит выходить на из дома без зонта. 1 сентября будет солнечно с прояснениями — всего +17 градусов днем и +7 ночью. Самым холодным днем, согласно сервису, будет четверг — солнца ожидать не стоит. Зато к концу недели снова станет ясно. В воскресенье будет теплее всего — +26 градусов днем, +11 ночью.
А сервис «Гисметео», в свою очередь, сообщает, что в понедельник будет гроза, а максимальная скорость ветра достигнет 14 метров в секунду. Холоднее всего будет во вторник, 31 августа: +16 градусов днем, +8 ночью. 1 сентября обещают небольшие дожди. К концу недели вновь потеплеет — в воскресенье днем столбик термометра поднимется до +23, а ночью до +10.
Центр погоды «Фобос» дает подобный прогноз. По информации сервиса, самым холодным днем недели станет четверг, 2 сентября. Столбик термометра поднимется всего до +15 градусов днем, +11 — ночью. В среду, 1 сентября, будет немногим теплее и так же облачно. А вот в воскресенье, в отличие от других сервисов, «Фобос» прогнозирует повышенную облачность. Но температура, согласно сайту, будет самой высокой на неделе: +25 градусов днем и +13 ночью.
Август успел побаловать новосибирцев теплыми деньками и расстроить затяжными ливнями. Каким будет сентябрь? Ждет ли нас жаркое начало осени или в город опять вернутся дожди? Изучаем прогнозы сервисов.