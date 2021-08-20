В Новосибирск вернется жара до +26 градусов (но самым холодным днем будет суббота)

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. Самый холодный день выпадет на субботу — столбик термометра поднимется лишь до +18 градусов. С начала следующей недели в город вернется жара.



— Сейчас над нами холодная воздушная масса, наиболее холодная ночь будет с 20 на 21 августа. Повышение температуры начнется с понедельника и по области, и в городе. Следующая неделя будет теплой, даже можно сказать, что жаркой, летней, — рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.