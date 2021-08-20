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В Новосибирск вернется жара до +26 градусов (но самым холодным днем будет суббота)

Выходные ожидаются прохладными, но сразу после них потеплеет

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Конец августа подарит новосибирцам теплые вечера

Конец августа подарит новосибирцам теплые вечера

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Синоптики пообещали Новосибирску жаркую погоду на следующей неделе

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. Самый холодный день выпадет на субботу — столбик термометра поднимется лишь до +18 градусов. С начала следующей недели в город вернется жара.

— Сейчас над нами холодная воздушная масса, наиболее холодная ночь будет с 20 на 21 августа. Повышение температуры начнется с понедельника и по области, и в городе. Следующая неделя будет теплой, даже можно сказать, что жаркой, летней, — рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В субботу, 21 августа, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +8... +10 градусов, в пригороде +4... +6 градусов. Днем +16... +18 градусов. Ветер северный 4–9 м/с.

В воскресенье, 22 августа, в городе преимущественно без осадков. Ночью +9... +11 градусов. Днем +20... +22 градуса. Ветер юго-восточный 4–9 м/с.

В понедельник, 23 августа, в Новосибирске без осадков. Ночью +10... +12 градусов. Днем +24... +26 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с.

Вечером 18 августа на Новосибирск опустился сказочный закат. Дождливые дни минули, и новосибирцы не упустили возможности провести теплый день на пляже в активном отдыхе. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по берегу и сделал 10 красивых кадров.

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августпотеплениепрогноз погоды
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