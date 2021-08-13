В Новосибирск возвращается жара до +25 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на выходных — в городе прекратятся дожди и постепенно начнет возвращаться тепло.
— Сейчас распространилась холодная воздушная масса. 14 августа будет прохладный день. Начиная с воскресенья через Северный Урал к нам будет смещаться теплый воздух. Ветер поменяет направление на юго-западный, и температура начнет повышаться снова в дневные часы до +25 градусов, — прогнозирует начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
В субботу, 14 августа, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью
В воскресенье, 15 августа, в городе без осадков. Ночью
В понедельник, 16 августа, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью
На этой неделе на Новосибирск обрушились дожди. Город утонул в лужах, машины плыли по дорогам с плохо работающими ливневками, а пешеходы учились ходить по воде. Смотрите, как это было.