В Новосибирск возвращается жара до +25 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на выходных — в городе прекратятся дожди и постепенно начнет возвращаться тепло.



— Сейчас распространилась холодная воздушная масса. 14 августа будет прохладный день. Начиная с воскресенья через Северный Урал к нам будет смещаться теплый воздух. Ветер поменяет направление на юго-западный, и температура начнет повышаться снова в дневные часы до +25 градусов, — прогнозирует начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

