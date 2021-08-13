13 августа пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 73.57
eur 86.35
Тема дняПочему магазины исчезают с Красного проспекта

Все новости

Все новости

В Новосибирск возвращается жара до +25 градусов

Изучаем прогноз погоды на выходные

718
4Обсудить

Поделиться

Терпеть дожди, прохладу и туман осталось недолго

Терпеть дожди, прохладу и туман осталось недолго

Поделиться

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на выходных — в городе прекратятся дожди и постепенно начнет возвращаться тепло.

— Сейчас распространилась холодная воздушная масса. 14 августа будет прохладный день. Начиная с воскресенья через Северный Урал к нам будет смещаться теплый воздух. Ветер поменяет направление на юго-западный, и температура начнет повышаться снова в дневные часы до +25 градусов, — прогнозирует начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В субботу, 14 августа, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью +9... +11 градусов. Днем +18... +20 градусов. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.

В воскресенье, 15 августа, в городе без осадков. Ночью +9... +11 градусов. Днем +21... +23 градуса. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.

В понедельник, 16 августа, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью +10... +12 градусов. Днем +23... +25 градусов. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.

На этой неделе на Новосибирск обрушились дожди. Город утонул в лужах, машины плыли по дорогам с плохо работающими ливневками, а пешеходы учились ходить по воде. Смотрите, как это было.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирскавгустлетопогодапрогноз погоды
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...