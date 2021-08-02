Дискриминация россиян? Выясняем, в какие страны можно вылететь с отечественными прививками. «Спутник V» поможет

Растет число россиян, имеющих вид на жительство или гражданство государств стран дальнего зарубежья, которые столкнулись со сложностями при вылете домой. Их не пускали на транзитные рейсы, мотивируя это недействительностью ПЦР-теста и прививкой не признанными в ЕС вакцинами. В конечном счете люди вылетели из России, потратив немало нервов и денег, несмотря на то что фармацевты уверяют: российские вакцины как минимум не хуже импортных, а их признанию в Европе мешают внутриполитические игры.
Вы никуда не летите
Мы уже рассказывали историю Ольги Кнельц. Женщину, имеющую гражданство Германии и возвращающуюся домой, не пустили в аэропорту Волгограда на рейс до Москвы, где у нее была пересадка на рейс до Мюнхена. У пассажирки на руках был действующий ПЦР-тест и сертификат о вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона». По уверениям Ольги Кнельц, этого хватало, чтобы вернуться домой: на внутрироссийских рейсах тест ПЦР не требуется, вакцина от компании Pfizer на территории России не зарегистрирована, да и ограничения, введенные в пандемию, не распространяются на жителей ФРГ, возвращающихся домой в Германию. По разъяснению Министерства внутренних дел Германии, в случае возвращения из стран с высокими показателями заболеваемости, у человека на руках должен быть отрицательный ПЦР-тест — не сделанный, а полученный не позднее 72 часов на момент въезда в страну. Кроме того, свежий ПЦР-тест можно было сделать и в аэропорту Шереметьево.
Спор с представителем авиакомпании Ерохиным закончился не в пользу пассажирки. Ее посадочный талон был выброшен в урну, и для того чтобы покинуть стерильную зону, ей пришлось искать его среди мусора.
Руководитель регионального представительства ПАО «Аэрофлот» в Волгограде Олег Колядин заявил журналистам V1.RU:
— Согласно корпоративной этике, все комментарии выдает пресс-служба ПАО «Аэрофлот» (город Москва). Сотрудники действуют в тех рамках и правилах, которые обозначены международными соглашениями и инструкциями ПАО «Аэрофлот». Андрей Ерохин действовал в строгом соответствии с правилами компании и требованиями Минздрава Германии. Факты, которые вы выдали на сегодняшний момент, мы считаем некорректными, ответ в Москву, в головное предприятие, дали, отдел по рассмотрению жалоб будет общаться с заявительницей и даст ей ответ в установленные законом сроки.
Пандемия, похоже, перепутала все, что могла. Российский аэропорт выполняет требования Минздрава Германии, а страдают наши пассажиры.
С такой же проблемой, например, столкнулась летевшая домой, в Чехию, Наталья:
— Поскольку прямой въезд в Чехию закрыт, мы летели до Хорватии и домой уже планировали добираться на машине, — рассказывает женщина. — В аэропорту Волгограда нас с большим трудом пропустили на борт летевшего в Москву лайнера. Сотрудник авиакомпании «Аэрофлот» сначала узнал, куда мы летим, затем начал что-то искать в телефоне, а затем пытался снять нас с рейса под предлогом того, что к моменту прилета в Хорватию наш ПЦР-тест будет недействительным. Пришлось напомнить, что тест можно сделать и в Шереметьево. Только после этого он с очень большой неохотой пропустил нас в самолет, дав команду своим коллегам оформить нас как пассажиров внутрироссийского рейса. Собственно говоря, в этом и разница подходов между иностранными авиакомпаниями и русскими. Иностранцы бы вежливо напомнили, что нужно то-то и то-то, если бы тест заканчивался, то обратили бы на это внимание и пропустили бы в самолет. У нас же всё проще. Не пущать — и всё.
Третья история произошла с Андреем из Москвы. Его не пустили на борт «Аэрофлота» в аэропорту Нью-Йорка.
— Мы летели домой в Москву с пересадкой в Лондоне, — рассказал Андрей. — Это вполне нормальная практика. Примерно за сутки до вылета нам позвонил автоинформатор, напомнил, какие документы у нас должны быть с собой для въезда в Англию. Но на посадку в самолет нас просто не пустили. Мол, вы не летите, и всё тут. Пришлось за 130 тысяч рублей снова покупать билеты, но уже на прямой рейс из Нью-Йорка в Москву.
К слову, дискриминацией граждан России, прилетающих в Англию или улетающих из Англии, уже озаботилось Министерство иностранных дел России.
— В связи с поступающими сообщениями о немотивированных задержаниях и предвзятом отношении погранслужбы МВД Великобритании и полиции к российским гражданам, Посольство России в Великобритании официально обратилось к британской стороне с целью исключить подобную практику, которая, по нашему мнению, может указывать на наличие дискриминационной составляющей в отношении россиян в аэропортах Великобритании, — говорится в официальном сообщении МИД. — Вновь призываем граждан, столкнувшихся с подобными проблемами по прилете и вылете, до или после прохождения паспортного контроля, сообщать об этом в посольство на правах конфиденциальности по электронной почте
Какие страны признали российские препараты и принимают туристов из России?
Сейчас, когда для россиян открыто большинство самых популярных курортов, никто не застрахован от путаницы с документами, ПЦР-тестами и прививками от
Собрали для вас список стран ближнего и дальнего зарубежья, куда можно въехать людям, привитым отечественными вакцинами. Спойлер — все четыре препарата признала пока только Турция. Поэтому прежде чем отправиться в какую-либо страну, уточните, достаточно ли сертификата о вакцинации, переведенного на национальный или английский языки.
Туристов из России принимает Азербайджан. Въезд в страну разрешен гражданам России при предъявлении документа, подтверждающего полную вакцинацию от
Привитых российским «Спутником V» принимает Армения. Туристы, полностью завершившие вакцинацию, освобождаются от необходимости везти с собой результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за трое суток до прибытия. Кстати, его можно сдать и в аэропорту, соблюдая до получения результатов самоизоляцию. Тест также не нужен детям до года.
Королевство Бахрейн допускает в страну туристов, привитых «Спутником V», но при этом при прибытии в страну они должны сдать тест по прибытии и находиться на самоизоляции до получения результатов. Вторая и третья пробы на
Российскую вакцину «Спутник V» признала Венгрия. Въезд в туристических целях без ограничений разрешен при предъявлении сертификата о вакцинации. Если такого документа нет, то нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за три дня до поездки. Также придется пройти десятидневный карантин, который можно завершить досрочно, если тесты на
— Карантин можно прервать на пятый день, если два теста, сданные с интервалом не менее 48 часов, будут отрицательными, — уточняет ассоциация туроператоров России.
Можно отдохнуть и в Грузии, если вас не пугают трудности с дорогой: въезд по земле закрыт, перелеты возможны только с пересадками. Для обладателей сертификата о прививке, в том числе «Спутником V», не нужны никакие дополнительные требования, у остальных попросят ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за три дня до вылета.
Египет рад российским туристам. Им можно въезжать в страну при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации. Однако препараты должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения и Управлением по лекарственным средствам Египта. «Спутник V» в этот список входит, но в страну пустят лишь через две недели после введения второй дозы. Прививочные сертификаты должны содержать QR-код и печать официального органа. Исправления, дописки и помарки не допускаются.
Не нужен ПЦР-тест при визите в Иорданию. Страна тоже признала российский препарат «Спутник V», и привитые им могут не сдавать тест по прилете. По крайней мере, так утверждает посольство России в Иордании.
Привитым «Спутником V» рады и на Кипре. Но с условием, что перед поездкой турист загрузит на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации на английском языке, где будут указаны название вакцины и дата прививок.
Не нужен отрицательный тест ПЦР для тех, кто решил отдохнуть на курортах Киргизии. Тем же, кто еще не успел сделать прививку, нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Если по объективным причинам срок действия теста истек, то пассажир должен будет повторно сдать анализы по месту прибытия.
С прививкой «Спутник V» можно отдохнуть на Маврикии. Правда, в формате «курортного пузыря», не покидая территории выбранного отеля. На пляж отеля ходить можно. Вот только попасть в страну можно будет эпизодическими спецрейсами из третьих стран. Правда, карантин для привитых обещают отменить с 1 октября. Непривитым туристам, в том числе детям, нужен ПЦР-тест, сделанный между пятым и седьмым днем до посадки на рейс, следующий на Маврикий, а также подтверждение оплаты
Одобрен российский «Спутник V» в Марокко. При этом в страну можно прилететь и тем, кто ввел себе только первый компонент препарата. Правда, в этом случае придется просидеть десять дней на карантине за свой счет в отелях, определенных властями королевства. Если человек прошел полный курс вакцинации, то требование о карантине на него не распространяется, но нужен отрицательный результат ПЦР-теста в виде справки на английском, французском или арабском языках. Также нужен ваучер отеля или приглашение от принимающей компании.
Принимает привитых отечественной двухкомпонентной вакциной «Спутник V» республика Молдова. Сертификат, подтверждающий завершение вакцинации, должен быть на румынском, английском или русском языке. В этом случае ни ПЦР-тест, ни карантин не нужны.
Тем, кто получил вторую дозу вакцины «Гам-КОВИД-Вак» не ранее, чем за две недели до въезда, рада Монголия. Правда, наземная граница в страну закрыта, а прямых авиарейсов пока нет. Могут спокойно въехать в страну и переболевшие
«Спутник V» одобрен в качестве вакцины властями архипелага Мадейра (автономный регион Португалии). Вакцинированным и переболевшим туристам нужна всего лишь справка о перенесенном коронавирусе, выданная минимум за полгода до поездки.
Вакцинированных туристов принимает Таджикистан. Въезд в страну разрешен при предъявлении справки. Но есть одно условие: если со времени получения последней дозы вакцины прошел месяц и более, то ПЦР-тест не нужен. Если же менее — обязателен.
Стамбул и курорты Турции ждут российских туристов с нетерпением.
Невакцинированным и не переболевшим COVID-19 нужна справка с отрицательным тестом на COVID-19, сделанным не позднее, чем за 72 часа до прилета. Это требование не распространяется на детей до шести лет. Как вариант — можно предоставить справку с результатами экспресс-тестирования на антигены. При въезде в Турцию пассажиры могут быть подвергнуты выборочным ПЦР-тестам (например, при наличии симптомов заболевания). Таким пассажирам будет разрешено отправиться в конечный пункт назначения только после получения результатов теста. Если он будет положительным, их отправят в медицинское учреждение.
Лучше всего привитым. Причем неважно какой вакциной. Турция признала все четыре российских препарата. Главное, чтобы у него был сертификат о полной вакцинации, переведенный на английский язык, а с момента завершения вакцинации до прибытия на территорию Турции прошло не менее 14 суток.
Последняя страна, которая признала отечественный «Спутник V» — Шри-Ланка.
Вакцинированным туристам не нужно проходить обязательный двухнедельный карантин. При прибытии в аэропорт нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный за трое суток до посадки на рейс, заполненную форму медицинской декларации, оригинал и копию справки о вакцинации, переведенные на английский язык и заверенные.
И вакцинированные, и невакцинированные туристы размещаются в отелях первого уровня, закрытых для местных жителей, за исключением тех, кто в этих отелях работает. Однако вакцинированным туристам достаточно будет забронировать отель категории 1 только на первые 1–2 дня — до получения результата первого тестирования. Это понадобится для подачи заявления на онлайн-визу. Обязательна страховка с покрытием 50 тысяч долларов.
В первый день туристы должны будут сдать ПЦР-тест, то же самое нужно будет сделать и на седьмой день. Исключение — дети до 2 лет. Если первый тест будет отрицательным, туристы при желании смогут поменять отель. После проверки результата ПЦР-теста и сертификата о вакцинации администрация отеля должна выдать туристу выписной документ (Discharge Document).
Результаты второго теста, который нужно обязательно сделать в лабораториях, одобренных Минздравом Шри-Ланки, нужно сообщить районному санитарному врачу и в Бюро туризма. Стоимость одного тестирования — 40 долларов, а сумма первого анализа будет включена в стоимость отеля при бронировании.
Что же касается возвращения в страну, то Роспотребнадзор смягчил требования к соотечественникам, набравшимся сил за границей. Теперь туристам нужно сдавать ПЦР-тест всего один раз, но это требование не распространяется на тех, кто переболел коронавирусом не позднее, чем полгода назад, или завершил курс вакцинации не позднее, чем за 12 месяцев до возвращения домой. Иностранным гражданам и лицам без гражданства при визите в Россию необходимо иметь отрицательный тест на
Туроператоры заверяют — все самые популярные среди местных туристов страны принимают отечественные вакцины:
— Сложности пока только со странами Европейского содружества, — говорит директор одной из туристических компаний Ольга Сигачева. — Никак не может определиться Греция. Они то признают наш «Спутник», то нет. Без опасения привитым можно ехать на Кипр, в Турцию или Египет — туда, куда российские туристы летают чаще всего.
Почему Европа не принимает российскую вакцину?
Президент Волгоградского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист — клинический фармаколог Минздрава России, заслуженный деятель и заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Владимир Петров считает, что все вакцины от
— Есть обычная наша повседневная жизнь, которой мы с вами живем, у нас есть свои законы и правила, а есть политика, которая, к сожалению, сейчас залезла в том числе в здравоохранение, вирусологию, особенно в микробиологию, в связи с ковидной инфекцией, — считает академик. — Поэтому каждый устанавливает свои правила и неукоснительно их выполняет. Иногда эти правила не поддаются обычной логике. Наши вакцины совсем не хуже, чем Pfizer или Moderna, тем не менее Европа встала на уши, чтобы не пропустить их на свой рынок. Речь идет об огромных деньгах, золотой телец катится впереди проблем здоровья человеческой популяции. Это беда государств. С моей точки зрения, неважно, чем ты привился. Главное, чтобы препарат был зарегистрирован и допущен в той стране, где он производится. У нас зарегистрированы и производятся четыре вакцины, по эффективности они одинаковы с вакцинами от Pfizer, AstraZeneca и китайскими препаратами. А по побочным эффектам, в зависимости от вакцины, наши даже лучше. Мой знакомый привился Pfizer в одной из европейских стран. Три дня валялся, еле выжил. И я ему верю, потому что это мой коллега. Что касается всевозможных правил и положений, то, скорее всего, на эти вопросы лучше ответит Роспотребнадзор. Потому что это их проблема и их правоведческо-документационная деятельность.
С мнением академика согласен врач доказательной медицины из Израиля Борис Бриль:
— «Спутник» одобрен несколькими европейскими странами, его используют, например, в Венгрии. Я вас уверяю, что если бы в Венгрии происходило то, что описывают в соцсетях, то Россию бы уже смешали с грязью и вой бы был на весь мир. Разрешение ВОЗ в данном случае не имеет вообще никакого значения. Это организация, которая не имеет никакого отношения к медицине и медицинской практике. Это политический орган, который воду в отсталых странах чистит.
По «Спутнику» есть нормальные достоверные исследования, они опубликованы, вы можете найти их сами везде и прочитать. «Спутник» — это вакцина, идентичная AstraZeneca, следовательно, всё с ним нормально.
Существует регламент по исследованиям, и в этом регламенте нет временных рамок, но есть много других параметров. Люди говорят: вакцина должна исследоваться 5 лет. Это заблуждение. К тому же исследования делают разные коммерческие компании, они независимы от производителя и передают данные тем государственным органам, которые решают, допускать или не допускать препарат в страну для использования.
СЮЖЕТ
Остается только добавить, что ситуация с приемом российских туристов в высокий сезон меняется едва ли не каждый день. Поэтому повторим: перед покупкой тура и за пару дней до вылета поинтересуйтесь у своего туроператора, не изменились ли условия въезда туда, где вы собираетесь отдыхать.