Дискриминация россиян? Выясняем, в какие страны можно вылететь с отечественными прививками. «Спутник V» поможет

Египет рад российским туристам. Им можно въезжать в страну при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации. Однако препараты должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения и Управлением по лекарственным средствам Египта. «Спутник V» в этот список входит, но в страну пустят лишь через две недели после введения второй дозы. Прививочные сертификаты должны содержать QR-код и печать официального органа. Исправления, дописки и помарки не допускаются.



Не нужен ПЦР-тест при визите в Иорданию. Страна тоже признала российский препарат «Спутник V», и привитые им могут не сдавать тест по прилете. По крайней мере, так утверждает посольство России в Иордании.



Привитым «Спутником V» рады и на Кипре. Но с условием, что перед поездкой турист загрузит на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации на английском языке, где будут указаны название вакцины и дата прививок.



Не нужен отрицательный тест ПЦР для тех, кто решил отдохнуть на курортах Киргизии. Тем же, кто еще не успел сделать прививку, нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Если по объективным причинам срок действия теста истек, то пассажир должен будет повторно сдать анализы по месту прибытия.



С прививкой «Спутник V» можно отдохнуть на Маврикии. Правда, в формате «курортного пузыря», не покидая территории выбранного отеля. На пляж отеля ходить можно. Вот только попасть в страну можно будет эпизодическими спецрейсами из третьих стран. Правда, карантин для привитых обещают отменить с 1 октября. Непривитым туристам, в том числе детям, нужен ПЦР-тест, сделанный между пятым и седьмым днем до посадки на рейс, следующий на Маврикий, а также подтверждение оплаты 14-дневного карантинного пакета (проживание в определенном правительством отеле из списка, питание «полный пансион»). Выходить из номера во время карантина нельзя.



Одобрен российский «Спутник V» в Марокко. При этом в страну можно прилететь и тем, кто ввел себе только первый компонент препарата. Правда, в этом случае придется просидеть десять дней на карантине за свой счет в отелях, определенных властями королевства. Если человек прошел полный курс вакцинации, то требование о карантине на него не распространяется, но нужен отрицательный результат ПЦР-теста в виде справки на английском, французском или арабском языках. Также нужен ваучер отеля или приглашение от принимающей компании.



Принимает привитых отечественной двухкомпонентной вакциной «Спутник V» республика Молдова. Сертификат, подтверждающий завершение вакцинации, должен быть на румынском, английском или русском языке. В этом случае ни ПЦР-тест, ни карантин не нужны.



Тем, кто получил вторую дозу вакцины «Гам-КОВИД-Вак» не ранее, чем за две недели до въезда, рада Монголия. Правда, наземная граница в страну закрыта, а прямых авиарейсов пока нет. Могут спокойно въехать в страну и переболевшие COVID-19 с соответствующим медицинским заключением и отрицательным тестом. Можно приехать и невакцинированному, но нужен обязательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за трое суток до вылета и семидневный платный карантин в обсерваторе. Тесты сдаются на третий и шестой день. Тоже за счет туристов. Если тест отрицательный, человека выпускают. Если нет — отправляют в больницу.



«Спутник V» одобрен в качестве вакцины властями архипелага Мадейра (автономный регион Португалии). Вакцинированным и переболевшим туристам нужна всего лишь справка о перенесенном коронавирусе, выданная минимум за полгода до поездки.



Вакцинированных туристов принимает Таджикистан. Въезд в страну разрешен при предъявлении справки. Но есть одно условие: если со времени получения последней дозы вакцины прошел месяц и более, то ПЦР-тест не нужен. Если же менее — обязателен.



Стамбул и курорты Турции ждут российских туристов с нетерпением.



Невакцинированным и не переболевшим COVID-19 нужна справка с отрицательным тестом на COVID-19, сделанным не позднее, чем за 72 часа до прилета. Это требование не распространяется на детей до шести лет. Как вариант — можно предоставить справку с результатами экспресс-тестирования на антигены. При въезде в Турцию пассажиры могут быть подвергнуты выборочным ПЦР-тестам (например, при наличии симптомов заболевания). Таким пассажирам будет разрешено отправиться в конечный пункт назначения только после получения результатов теста. Если он будет положительным, их отправят в медицинское учреждение.