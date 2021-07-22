Зелеными не рвать! Как собрать урожай помидоров, за который вам не придется краснеть

— Помидоры в теплице надо собирать не красными, не зелеными, а в бланжевой спелости. Вообще созревание томата начинается с того, когда он начинает блестеть. Вначале, когда томат только завязался, он матовый. А когда начинает созревать — блестит, — говорит заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Аграрного университета Михаил Карпухин. — После этого он начинает потихоньку приобретать коричнево-оранжевый цвет. Вот на этой стадии и нужно сорвать томат, именно это состояние и есть бланжевая спелость.



По словам специалиста, если дождаться, пока томат покраснеет в теплице, он может растрескаться. Чем быстрее он зреет, тем меньше его клетки растягиваются. Если мы срываем помидор в бланжевой спелости, то при дозревании он не теряет свои вкусовые свойства. А если сорвать матовый, то вкус будет посредственный.



— Томаты в бланжевой спелости надо сложить в картонную коробку, и, если вы хотите, чтобы томаты быстро и дружно созрели, положите в эту же коробку яблоки или бананы. Когда яблоки лежат в этой коробке, они выделяют этилен, как и бананы. И у вас буквально в течение недели все томаты созреют и будут иметь прекрасный вкус, — объяснил Михаил Карпухин.



Как удобрять помидоры?

Для удобрения помидоров можно развести 15–20 граммов аммиачной селитры на 10 литров воды и опрыскать листья этим раствором. По словам специалистов, томаты очень любят углекислый газ. Чтобы повысить его концентрацию, можно собрать всю скошенную на газоне траву и замульчировать ей все томаты. Будет идти перегревание почвы, и концентрация углекислого газа будет повышаться.



Можно ли есть сморщенные помидоры?