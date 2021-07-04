«Зря рветесь на море»: рассказываем об отдыхе на Алтае. Это выгоднее Краснодарского края

Увидев вариант с поездкой на Алтай на наши даты, мы с женихом сразу решили: да, хотим туда. Это оказалось таким свежим решением в тоскливых раздумьях о том, как сложно хорошо отдохнуть этим летом вне Ярославля. Российский юг отвернул от себя после сообщений о диких ценах в Сочи, наплыве туристов (при ситуации-то с COVID-19 ехать в толпу не хочется). Многие, как и мы, ищут варианты путешествий по России, не связанные с отдыхом на Черноморском или Азовском побережье.

Взяли отдельно билеты на самолет (7 тысяч рублей в обе стороны), сами забронировали гостиницу. Еще во время подбора жилья начали задаваться вопросами: а есть ли там связь? Как передвигаться? Чем заняться на месте? Нужно ли брать с собой наличные? А средство от клещей и походные вещи? Иными словами, бытовые особенности любого путешествия в незнакомое место.

Где остановиться