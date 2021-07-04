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Тема дняГород за колючей проволокой. Репортаж
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Анна Ёлкина

заместитель главного редактора
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Анна Ёлкина

заместитель главного редактора

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«Зря рветесь на море»: рассказываем об отдыхе на Алтае. Это выгоднее Краснодарского края

Как провести незабываемый отпуск. Не такой, как у всех

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Горный Алтай поражает красотой и чистотой

Горный Алтай поражает красотой и чистотой

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Еще не решили, где хотите отдохнуть этим летом? Журналист 76.RU Анна Ёлкина в июне побывала на Алтае. Выбора, куда отправиться на недельный отпуск в это время, было не так много: Краснодарский край, Крым, Северный Кавказ, Карелия. Турция еще не открылась. Греция и Кипр — дорогие. Горный Алтай подвернулся неожиданно в одном из чатов-агрегаторов выгодных туров. За два дня решение о поездке было принято. Что ждет туристов в центре России? Сколько это стоит и чем заняться на Алтае — в колонке Анны.

Увидев вариант с поездкой на Алтай на наши даты, мы с женихом сразу решили: да, хотим туда. Это оказалось таким свежим решением в тоскливых раздумьях о том, как сложно хорошо отдохнуть этим летом вне Ярославля. Российский юг отвернул от себя после сообщений о диких ценах в Сочи, наплыве туристов (при ситуации-то с COVID-19 ехать в толпу не хочется). Многие, как и мы, ищут варианты путешествий по России, не связанные с отдыхом на Черноморском или Азовском побережье.

Взяли отдельно билеты на самолет (7 тысяч рублей в обе стороны), сами забронировали гостиницу. Еще во время подбора жилья начали задаваться вопросами: а есть ли там связь? Как передвигаться? Чем заняться на месте? Нужно ли брать с собой наличные? А средство от клещей и походные вещи? Иными словами, бытовые особенности любого путешествия в незнакомое место.

Где остановиться

Мы отдыхали в гостинице «Корона Алтая»

Мы отдыхали в гостинице «Корона Алтая»

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Проживание на Алтае в подавляющем большинстве представлено базами: домики, комнаты в деревянных домиках. Есть с удобствами на улице, есть чуть более комфортные варианты. Отелей в привычном понимании почти нет. А те, что есть, стоят значительно дороже гостевых домов. Жилье рассчитано больше на туристов, приезжающих сюда побродить по лесам с палаткой. Поэтому в немногих местах предлагают питание, зато есть кухни, где можно что-то приготовить.

Местные жители живут в основном за счет сдачи жилья туристам

Местные жители живут в основном за счет сдачи жилья туристам

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Туристическая зона расположена вдоль реки Катунь, как и все базы. Вдоль нее же идет одна из десяти самых красивых трасс мира — Чуйский тракт, ведущий прямиком до Монголии.

Проживание на базе с самыми скромными удобствами может выйти меньше 500 рублей в сутки. В отеле или дорогом комплексе — порядка 7–10 тысяч рублей в сутки.

Питание

В туристических местах много придорожных кафе

В туристических местах много придорожных кафе

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В гостиницах еще можно найти завтраки, обеды, ужины. На базах — нет, почти везде домики, номера сдаются с кухнями. То есть можно готовить самим. В таком случае важно выбрать базу рядом с населенным пунктом. В Горном Алтае (так называют Республику Алтай) всего один город — Горно-Алтайск. Однако сёла, несмотря на их внешний вид, ничем не отличающийся от деревень в центре России, куда более развиты: в них есть сетевые магазины, банки, больницы.


Многое здесь рассчитано на людей из соседних областей, кто на машинах приезжает и катается, не привязан к месту.

На кафе хоть сколько-нибудь приличного вида не рассчитывайте. Большинство заведений выглядит как сараи. Плюс-минус. На двоих в местных кафе можно плотно обедать и ужинать на чек до 1 000 рублей.

Авто и транспорт

Лучше взять автомобиль в аренду

Лучше взять автомобиль в аренду

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Аренда машин есть. Не пользовались, но в следующий раз поехали бы, взяв автомобиль напрокат, чтобы посмотреть больше и, возможно, заночевать в палатке в красивом месте.

Автобусы между селами ходят. И даже «Яндекс.Такси» ездит до определенных мест. Но нам не приходилось пользоваться.

Деньги и связь

В таких местах живут люди

В таких местах живут люди

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Везде принимают переводы либо безналичную оплату. Даже в общественном транспорте. Наличные деньги могут пригодиться в редких случаях для покупки сувениров где-нибудь, где связи нет, трудно сделать перевод. К нашей радости, проблем с сотовой связью не было совсем.

Что посмотреть

На Алтае безумно красиво

На Алтае безумно красиво

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СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

Природа — это главное, зачем сюда ездят. Смотреть и дышать, поглубже захватывая ароматный воздух в легкие. Развлечения здесь предлагают на каждом шагу в любом селе. Катания на джипах по горам, рафтинг-сплавы по Катуни, бесконечные канатные города на деревьях. Можно арендовать велосипед, покататься по реке на моторной лодке. Есть поездки на водопады, в пещеры, к уникальным голубым озерам Алтая. А можно самому подняться на гору неподалеку (например, гора Чёртов Палец доступна даже детям).

Средняя стоимость туров на месте — 1 500–2 000 рублей.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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АлтайГорный Алтайотдых в России
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