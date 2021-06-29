В Новосибирске ожидается пик активности мошек — когда горожан станут больше кусать

В Новосибирске пик активности мошек придется на начало июля
Пик активности мошек придется в этом году на начало первой декады июля — при этом их численность не превысит показателей прошлых лет.
— Неделя дождей не лучшим образом повлияла на численность мошек — они задержались в своем развитии, сидели в укрытиях. Взрослые мошки могли погибнуть из-за того, что у них не было возможности питаться, — сообщила Людмила Петрожицкая, старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных.
Сейчас погода будет активно способствовать вылету взрослых мошек из куколок.
— Поэтому у нас сложится субъективное мнение, что их численность резко увеличится, — добавила Людмила Петрожицкая.
По мнению эксперта, пик численности стоит ожидать в первой декаде июля, потому что численность мошек нарастает.
В этом году первые комары активизировались в начале мая — но неустойчивая погода в апреле отразилась на их численности.