В Новосибирске ожидается пик активности мошек — когда горожан станут больше кусать

Пик активности мошек придется в этом году на начало первой декады июля — при этом их численность не превысит показателей прошлых лет.

— Неделя дождей не лучшим образом повлияла на численность мошек — они задержались в своем развитии, сидели в укрытиях. Взрослые мошки могли погибнуть из-за того, что у них не было возможности питаться, — сообщила Людмила Петрожицкая, старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных.

Сейчас погода будет активно способствовать вылету взрослых мошек из куколок.