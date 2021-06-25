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Море под запретом, хлорка из крана, прививки от дизентерии: как Ялту спасают от холеры и последствий потопа

Когда придет в себя популярный черноморский курорт после ЧС

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Главный курортный город Крыма, Ялту, смыло 18 июня. За ночь в горах и в самой Ялте выпало три месячных нормы осадков, и маловодные обычно речки Учан-Су и Дерекойка, текущие через центр города, за считаные часы вышли из берегов и начали сносить всё на своем пути. По наблюдениям синоптиков, такого не было около <nobr>100 лет</nobr>

Главный курортный город Крыма, Ялту, смыло 18 июня. За ночь в горах и в самой Ялте выпало три месячных нормы осадков, и маловодные обычно речки Учан-Су и Дерекойка, текущие через центр города, за считаные часы вышли из берегов и начали сносить всё на своем пути. По наблюдениям синоптиков, такого не было около 100 лет

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Коммунальные службы Ялты, крымские власти, военные, МЧС и волонтеры уже неделю разгребают последствия сильнейшего за последние 100 лет потопа, обрушившегося на город из-за мощных ливней. И если центральные улицы и набережную города удалось довольно быстро расчистить от ила и веток, принесенных вышедшей из берегов рекой, то с антисанитарией в море и затопленными помещениями всё сложнее. Тем более, что в четверг 24 июня после ливня в горах, некоторые улицы снова оказались подтопленными.

Когда у берегов Ялты и примыкающих к ней курортных поселков можно будет снова купаться, пока никто не может спрогнозировать. Как быстро предприниматели смогут восстановить свои уничтоженные стихией бизнесы — тоже.

Море под запретом

Первым делом после оценки произошедшего в ночь с 17 на 18 июня (тогда, напомним, в горах над Ялтой и в самом городе выпало три месячных нормы осадков, что привело к подтоплению многих улиц) власти запретили купаться в море. Региональный Роспотребнадзор взял пробы воды, но не нашел там холеры, чего больше всего боялись. Несмотря на это, запрет на купание 24 июня был продлен на неопределенный срок.

«Роспотребнадзор контролирует качество питьевой воды, а также проводит мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона, который на сегодня не выявлен. Запрет на купание в море будет действовать до тех пор, пока не будут нормальные показатели качества воды», — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

Большое коричневое пятно у берегов Ялты видно с дронов до сих пор, однако отдыхающие продолжают пытаться нарушать запрет. За этим зорко следят спасатели на городских пляжах, не давая туристам даже «помочить ножки» в воде. Однако на диких пляжах за исполнением запрета, естественно, никто не наблюдает, и крымские соцсети заполняются фотографиями отважных российских туристов, готовых ради оплаченного отдыха даже рискнуть здоровьем.

Так сейчас выглядит море возле Ялты

Так сейчас выглядит море возле Ялты

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Местным жителям — прививки

К пропаганде прививок от COVID-19 для жителей Ялты в последние дни добавились настойчивые просьбы властей поставить вакцину от дизентерии и гепатита А.

«После наводнения в Ялте, вызвавшего чрезвычайную ситуацию, сделать прививку рекомендовано школьникам, персоналу учреждений пищевой промышленности, общественного питания, торговли, санаторно-курортных учреждений, детских оздоровительных учреждений, работникам обслуживания водопроводных сетей», — сообщается в соцсетях администрации Ялты.

Врачи напоминают, что вирус гепатита А может попасть в организм «при использовании недоброкачественной питьевой воды и купании в загрязненных водоемах», а бактерии-возбудители дизентерии и вовсе «могут сохраняться во внешней среде до нескольких месяцев».

Хлорирование водопровода

После потопа жители и гости Ялты несколько суток провели без воды — ее подачу отключили из-за подтопления системы водоканала. Водоснабжение удалось восстановить только к 21 июня, но всех ялтинцев предупреждали, что пить воду из-под крана нельзя, она годится только для технических нужд.

В последние сутки решено было провести внеплановую дезинфекцию резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения. Это значит, что из кранов в Ялте и в курортных поселках потекла вода с повышенной концентрацией хлора — пить ее также категорически запрещено, есть риск отравления. В качестве компенсации по дворам ездят автоцистерны с питьевой водой, которую бесплатно могут набирать местные жители.

Расчистка завалов

Если в центре города река лишь сносила на своем пути припаркованные вдоль русла автомобили и смыла гальку с пляжа, то в более высокогорных районах Ялты ситуация обстояла намного хуже. Там бешеный поток воды прошелся прямо через частный сектор, затопив некоторые дома по крышу и намыв в них тонны камней с гор.

«Нас совсем топит, уровень воды нереальный, на улицу выйти нереально, всё льется через щели дверей, окон, канализацию, трубы. Нам нужен экскаватор, чтобы разгрести реку! Вместе с водой идут камни, они ломают просто всё, что есть на их пути!» — записывали видео с криками о помощи в «Инстаграм» жители ялтинского поселка Васильевка 18 июня.

Так расчищают улицы города

Так расчищают улицы города

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О том же проблемном районе писала глава администрации Ялты в своих соцсетях, посетив место ЧП через пару дней.

«Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы! Большинство жителей, в первую очередь дети и старики, эвакуированы, но некоторые еще пытаются спасти свои дома. Первоочередная задача — расширить русло. На место выехали около 40 военных, также в кратчайшие сроки должна прибыть техника и экскаваторы. С помощью беспилотников попробуем осмотреть верхнюю часть реки, чтобы понимать, как в целом обстоит ситуация с водными потоками», — это сообщение Янины Павленко от 21 июня.

За несколько суток поток воды все-таки удалось остановить, перенаправив русло руки от домов. Однако имущество людей, которые там живут, уничтожено полностью. Власти обещали выплатить всем жителям подтопленных районов от 10 до 100 тысяч рублей. Из бюджета Крыма на это выделено 58 миллионов рублей. Но хватит ли их на устранение всех последствий, еще вопрос.

Так с воздуха выглядят места, где вода прошла через участки и частные дома<i class="_"> </i>

Так с воздуха выглядят места, где вода прошла через участки и частные дома

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Вода поднималась до оконных проемов

Вода поднималась до оконных проемов

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А так последствия наводнения выглядят внутри домов

А так последствия наводнения выглядят внутри домов

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Утонувшие бизнесы

Серьезно пострадали также бизнесмены, чьи магазины, салоны красоты, кафе и бары были расположены в подвальных помещениях или на первых этажах центральных улиц и набережной Ялты. У многих помещения затопило полностью, особенно если это был подвал. Один из примеров — бар «Эти русские» предпринимателя Федора Старовойтова.

«Вода в бар хлынула с потолка, прорвало вентиляцию. Вчера бар был затоплен. К ночи вода стала уходить. Сейчас, когда начали откачивать, она доходит примерно до колена. Внутрь помещения не пробраться. Всё в грязи, иле. Плавают бутылки, посуда, рассыпанные продукты, разлитое масло…» — прокомментировали ситуацию владельцы бара в соцсетях в первые дни после потопа.

По словам Федора Старовойтова, только откачка воды из затопленного помещения обошлась ему в 130 тысяч рублей. А общие убытки из-за ЧС он оценивает в несколько миллионов: не подлежит восстановлению музыкальное и барное оборудование, световые приборы и так далее.

Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба 22 июня сообщил, что крымские власти рассматривают возможность выплат субсидий на восстановление деятельности пострадавшим бизнесменам. По состоянию на 23 июня заявления о возмещении ущерба властям Крыма подали уже больше 600 предпринимателей из Ялты и Керчи. Но точные суммы и критерии помощи еще не определены.

Поиски пропавшей

Не обошлась эта трагедия и без человеческих жертв. В селе Краснокаменка над Ялтой 25-летний парень не удержался в бурном потоке воды, когда переходил улицу. Его тело нашли ниже по течению потока.

В самой Ялте до сих пор идут поиски пропавшей без вести 60-летней женщины, которую также смыло потоком воды. Служебной собаке удалось найти ее куртку и почуять след в районе завалов из булыжников, принесенных рекой к частным домам. Разборы завалов продолжаются, но надежды на обнаружение женщины живой всё меньше.

Количество пострадавших от стихии в Ялте составляет 55 человек — это те, кто получил те или иные травмы.

Туристы рассказывали жуткие случаи, когда их буквально могло целыми семьями унести в открытое море, которое выходило из берегов.

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