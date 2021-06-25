Море под запретом, хлорка из крана, прививки от дизентерии: как Ялту спасают от холеры и последствий потопа

Море под запретом



Первым делом после оценки произошедшего в ночь с 17 на 18 июня (тогда, напомним, в горах над Ялтой и в самом городе выпало три месячных нормы осадков, что привело к подтоплению многих улиц) власти запретили купаться в море. Региональный Роспотребнадзор взял пробы воды, но не нашел там холеры, чего больше всего боялись. Несмотря на это, запрет на купание 24 июня был продлен на неопределенный срок.



«Роспотребнадзор контролирует качество питьевой воды, а также проводит мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона, который на сегодня не выявлен. Запрет на купание в море будет действовать до тех пор, пока не будут нормальные показатели качества воды», — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.



Большое коричневое пятно у берегов Ялты видно с дронов до сих пор, однако отдыхающие продолжают пытаться нарушать запрет. За этим зорко следят спасатели на городских пляжах, не давая туристам даже «помочить ножки» в воде. Однако на диких пляжах за исполнением запрета, естественно, никто не наблюдает, и крымские соцсети заполняются фотографиями отважных российских туристов, готовых ради оплаченного отдыха даже рискнуть здоровьем.