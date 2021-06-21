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Крым такого не видел 100 лет: стоит ли ехать отдыхать на курорт, переживший стихийное бедствие

Рассказываем, как обстоят дела в Ялте и Керчи после мощных потопов

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Смытая набережная, выброшенные на берег машины

Смытая набережная, выброшенные на берег машины

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Россиян, а особенно москвичей и петербуржцев, власти пугают нарастающей ковидной волной. Каждый день число заболевших растет небывалыми темпами. Чисто заболевших в России к воскресенью, 20 июня, выросло до 17 611 случаев, 8305 из которых приходится на Москву. С другой стороны, те же самые власти обещают всевозможные преференции тем, кто будет отдыхать на отечественных курортах и тут же... обещает открыть границы Турции и других стран. Россияне, уже не пытаясь понять логику всех этих решений, действуют, как всегда, по-своему. Границу закрыли, поехали в Крым и Сочи. Откроют — отправятся в Турцию. Впрочем, в Крыму народу меньше не станет точно. Даже несмотря на последние потопы и наводнения, там на прошлой неделе встречали двухмиллионного туриста. А это только начало лета. И вряд ли погода, даже с сильными потопами, скажется на этих показателях.

Пока в средней полосе страны и в мегаполисах Сибири люди изнывают от небывалой жары, на юге России весь июнь льют дожди, а море еще толком не прогрелось. Больше всего досталось крымским прибрежным городам — Керчи и Ялте, которых 17 и 18 июня буквально затопило ливнями и потоком воды с гор. О том, как сегодня обстоят дела на крымских курортах, рассказывает наш специальный корреспондент.

Затопленная Керчь

Ночью с 16 на 17 июня сильнейшие ливни обрушились на восточную часть Крыма — больше всего пострадала Керчь. К утру были подтоплены сотни частных и многоквартирных домов, некоторые центральные улицы и здание городской больницы — там, по данным местных властей, вода поднялась до уровня второго этажа. Автомобили, которые простояли несколько часов по крышу в воде, восстановить практически нереально. Оценкой ущерба местных жителей и туристов, потерявших авто, сейчас занимается специальная комиссия. Правда, сказали по мелочи не обращаться, если речь идет о подмоченных ковриках.

Обследовать затопленный город приехал глава Крыма Сергей Аксёнов, и кадры, как он передвигается по улице на надувной лодке, а за ним кролем плывут трое спасателей, тут же облетели весь интернет. Позже Аксёнов скажет, что это были сотрудники МЧС, которые таким образом пересекали улицу, потому что это было быстрее, чем идти по грудь в воде, и поручит наградить их от имени правительства: «Молодцы МЧС, двигались уверенно, кроль был хороший».

Затопленная Керчь

Затопленная Керчь

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В чём причина такого катастрофического подтопления в Керчи — сейчас разбирается Следственный комитет. Местные жители же уповают на непрочищенные ливневки, а кое-где и вовсе отсутствующую ливневую канализацию: «В городе главная ливневка — это река, но благодаря преступной халатности и может быть в результате коррупции ее так и не освободили от мешающей стоку воды растительности и крупного мусора», — написал в соцсетях житель Керчи Владимир.

В воскресенье, 20 июня, в городе частично восстановили электроснабжение, коммунальщики продолжают расчищать дороги и откачивать воду из подвалов, официально зарегистрированы 100 пострадавших, из них 24 ребенка, 3 инвалида и 1 беременная женщина. Полностью привести в порядок улицы Керчи власти планируют только к началу июля.

«Планируем за неделю город очистить от последствий стихии. Еще одна неделя у нас будет, где мы будем дорабатывать по общественным зонам», — сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

Смытая Ялта

На следующую ночь после Керчи досталось главному курортному городу Крыма — Ялте. За ночь в горах и в самой Ялте выпало три месячных нормы осадков, и маловодные обычно речки Учан-Су и Дерекойка, текущие через центр города, за считаные часы вышли из берегов и начали сносить всё на своем пути. По наблюдениям синоптиков, такого не было около 100 лет.

«Выпало 135 мм осадков. В последний раз такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков», — заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Не обошлось без жертв. На 20 июня число травмированных в результате потопа в Ялте достигло 40 человек, один мужчина погиб, не удержавшись в потоке воды, два человека числятся пропавшими без вести. Объявления с фотографией одного из них — 60-летней женщины — расклеены по всему городу и распространяются в соцсетях. «Пропал человек! 18 июня, примерно в 16:20, около водосборника на улице Кривошты женщину унесло потоком воды», — передают неравнодушные ялтинцы просьбу о помощи.

Размытая набережная Ялты

Размытая набережная Ялты

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Автомобили, припаркованные рядом с руслом рек, сносило в сторону моря. Только официально в региональном МЧС зафиксировали 39 искореженных машин, которые пришлось эвакуировать. Сколько еще получили легкие повреждения, не уточняется.

Туристы рассказывали жуткие случаи, когда их буквально могло целыми семьями унести в открытое море, которое выходило из берегов. Как это было страшно.

Как долго будут расчищать завалы в курортной столице — пока неизвестно. Но для работ уже привлекли военнослужащих, моряков Черноморского флота из Севастополя, волонтеров и все коммунальные службы города. Спустя два дня после потопа часть Ялты остается без электричества и воды, а кое-где и без газа — трубы газопровода тоже были частично снесены бурным потоком воды.

Как быть туристам?

Самое грустное для туристов — вся грязь с гор и улиц Ялты ушла в море. Если набережную удалось очистить от ила и мусора довольно быстро, то пляжи пока представляют из себя удручающее зрелище. Потоки воды вымыли гальку в море и разрушили ровную береговую линию, которая обычно усыпана загорающими туристами.

Сама морская вода у берегов так называемой Большой Ялты, куда входят поселки Гурзуф, Ливадия, Ореанда, Кореиз и другие, пока не пригодна для купания. Власти просят отдыхающих потерпеть и не нырять в море хотя бы в ближайшие три дня — вместе с мусором туда могло попасть содержимое канализации. Но мутная коричневая вода у берегов Ялты, ветки и пластиковые бутылки, плавающие на поверхности, и так не манят туристов.

Улицы Ялты после потопа

Улицы Ялты после потопа

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«Всего на территории Ялтинского региона сейчас находится 20 тысяч туристов. Подтоплены 13 средств размещения. Из двух наиболее пострадавших отелей в центре Ялты туристы эвакуированы», — сообщил журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Ялтинские музей и дворцы закрыли для посещения до 22 июня, а экскурсоводы вынуждены менять маршруты своих экскурсий так, чтобы не проходить по заваленным илом улицам в центре города. Часть туристов, собиравшихся ехать в Ялту, меняют свои планы и останавливаются в Севастополе или на западном берегу Крыма, не затронутом стихией. Причем, по рассказам попавших в такую ситуацию, ялтинские отельеры не спешат возвращать им деньги за отмену бронирования из-за ЧС.

Официально в Минкурортов пока не зафиксировали массовых отказов от бронирования отдыха в Ялте и Керчи. В пресс-службе ведомства сообщают, что отели и санатории работают в штатном режиме, а отдыхающим ничего не угрожает.

Однако по-человечески мы все понимаем, что ехать в курортную Ялту, заваленную мусором, испытывать сложность с водоснабжением и электричеством и не иметь даже возможности окунуться в море — желающих не так много. Местные жители делают ставки, что муть в море уляжется не раньше, чем через неделю. Но это если будет сухо и солнечно. Однако синоптики снова прогнозируют затяжные дожди до конца июня. Если это сбудется, то горные реки могут принести еще больше грунта и грязи в море.

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КерчьКрымЯлтапотоп в Крыму
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