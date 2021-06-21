Крым такого не видел 100 лет: стоит ли ехать отдыхать на курорт, переживший стихийное бедствие

Россиян, а особенно москвичей и петербуржцев, власти пугают нарастающей ковидной волной. Каждый день число заболевших растет небывалыми темпами. Чисто заболевших в России к воскресенью, 20 июня, выросло до
Пока в средней полосе страны и в мегаполисах Сибири люди изнывают от небывалой жары, на юге России весь июнь льют дожди, а море еще толком не прогрелось. Больше всего досталось крымским прибрежным городам — Керчи и Ялте, которых 17 и
Затопленная Керчь
Ночью с 16 на
Обследовать затопленный город приехал глава Крыма Сергей Аксёнов, и кадры, как он передвигается по улице на надувной лодке, а за ним кролем плывут трое спасателей, тут же облетели весь интернет. Позже Аксёнов скажет, что это были сотрудники МЧС, которые таким образом пересекали улицу, потому что это было быстрее, чем идти по грудь в воде, и поручит наградить их от имени правительства: «Молодцы МЧС, двигались уверенно, кроль был хороший».
В чём причина такого катастрофического подтопления в Керчи — сейчас разбирается Следственный комитет. Местные жители же уповают на непрочищенные ливневки, а кое-где и вовсе отсутствующую ливневую канализацию: «В городе главная ливневка — это река, но благодаря преступной халатности и может быть в результате коррупции ее так и не освободили от мешающей стоку воды растительности и крупного мусора», — написал в соцсетях житель Керчи Владимир.
В воскресенье, 20 июня, в городе частично восстановили электроснабжение, коммунальщики продолжают расчищать дороги и откачивать воду из подвалов, официально зарегистрированы 100 пострадавших, из них 24 ребенка, 3 инвалида и 1 беременная женщина. Полностью привести в порядок улицы Керчи власти планируют только к началу июля.
«Планируем за неделю город очистить от последствий стихии. Еще одна неделя у нас будет, где мы будем дорабатывать по общественным зонам», — сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.
Смытая Ялта
На следующую ночь после Керчи досталось главному курортному городу Крыма — Ялте. За ночь в горах и в самой Ялте выпало три месячных нормы осадков, и маловодные обычно речки Учан-Су и Дерекойка, текущие через центр города, за считаные часы вышли из берегов и начали сносить всё на своем пути. По наблюдениям синоптиков, такого не было около
«Выпало
Не обошлось без жертв. На 20 июня число травмированных в результате потопа в Ялте достигло 40 человек, один мужчина погиб, не удержавшись в потоке воды, два человека числятся пропавшими без вести. Объявления с фотографией одного из них — 60-летней женщины — расклеены по всему городу и распространяются в соцсетях. «Пропал человек! 18 июня, примерно в 16:20, около водосборника на улице Кривошты женщину унесло потоком воды», — передают неравнодушные ялтинцы просьбу о помощи.
Автомобили, припаркованные рядом с руслом рек, сносило в сторону моря. Только официально в региональном МЧС зафиксировали 39 искореженных машин, которые пришлось эвакуировать. Сколько еще получили легкие повреждения, не уточняется.
Туристы рассказывали жуткие случаи, когда их буквально могло целыми семьями унести в открытое море, которое выходило из берегов. Как это было страшно.
Как долго будут расчищать завалы в курортной столице — пока неизвестно. Но для работ уже привлекли военнослужащих, моряков Черноморского флота из Севастополя, волонтеров и все коммунальные службы города. Спустя два дня после потопа часть Ялты остается без электричества и воды, а кое-где и без газа — трубы газопровода тоже были частично снесены бурным потоком воды.
Как быть туристам?
Самое грустное для туристов — вся грязь с гор и улиц Ялты ушла в море. Если набережную удалось очистить от ила и мусора довольно быстро, то пляжи пока представляют из себя удручающее зрелище. Потоки воды вымыли гальку в море и разрушили ровную береговую линию, которая обычно усыпана загорающими туристами.
Сама морская вода у берегов так называемой Большой Ялты, куда входят поселки Гурзуф, Ливадия, Ореанда, Кореиз и другие, пока не пригодна для купания. Власти просят отдыхающих потерпеть и не нырять в море хотя бы в ближайшие три дня — вместе с мусором туда могло попасть содержимое канализации. Но мутная коричневая вода у берегов Ялты, ветки и пластиковые бутылки, плавающие на поверхности, и так не манят туристов.
«Всего на территории Ялтинского региона сейчас находится
Ялтинские музей и дворцы закрыли для посещения до
Официально в Минкурортов пока не зафиксировали массовых отказов от бронирования отдыха в Ялте и Керчи. В пресс-службе ведомства сообщают, что отели и санатории работают в штатном режиме, а отдыхающим ничего не угрожает.
Однако по-человечески мы все понимаем, что ехать в курортную Ялту, заваленную мусором, испытывать сложность с водоснабжением и электричеством и не иметь даже возможности окунуться в море — желающих не так много. Местные жители делают ставки, что муть в море уляжется не раньше, чем через неделю. Но это если будет сухо и солнечно. Однако синоптики снова прогнозируют затяжные дожди до конца июня. Если это сбудется, то горные реки могут принести еще больше грунта и грязи в море.