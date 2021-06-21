Крым такого не видел 100 лет: стоит ли ехать отдыхать на курорт, переживший стихийное бедствие

«Всего на территории Ялтинского региона сейчас находится 20 тысяч туристов. Подтоплены 13 средств размещения. Из двух наиболее пострадавших отелей в центре Ялты туристы эвакуированы», — сообщил журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.



Ялтинские музей и дворцы закрыли для посещения до 22 июня , а экскурсоводы вынуждены менять маршруты своих экскурсий так, чтобы не проходить по заваленным илом улицам в центре города. Часть туристов, собиравшихся ехать в Ялту, меняют свои планы и останавливаются в Севастополе или на западном берегу Крыма, не затронутом стихией. Причем, по рассказам попавших в такую ситуацию, ялтинские отельеры не спешат возвращать им деньги за отмену бронирования из-за ЧС.



Официально в Минкурортов пока не зафиксировали массовых отказов от бронирования отдыха в Ялте и Керчи. В пресс-службе ведомства сообщают, что отели и санатории работают в штатном режиме, а отдыхающим ничего не угрожает.



Однако по-человечески мы все понимаем, что ехать в курортную Ялту, заваленную мусором, испытывать сложность с водоснабжением и электричеством и не иметь даже возможности окунуться в море — желающих не так много. Местные жители делают ставки, что муть в море уляжется не раньше, чем через неделю. Но это если будет сухо и солнечно. Однако синоптики снова прогнозируют затяжные дожди до конца июня. Если это сбудется, то горные реки могут принести еще больше грунта и грязи в море.

