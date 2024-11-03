«Мне писали, что я слишком взрослая». Участница «Мисс Россия» — об изнанке конкурса, хейтерах и эскорте

Полина Квитка представляла на конкурсе родной Нижневартовск Источник: «Мисс Россия — 2024»











22-летняя модель из Нижневартовска Полина Квитка попала в топ-50 финалисток конкурса «Мисс Россия — 2024». Она с легкостью оставила позади 85 тысяч эффектных конкуренток. О том, как устроен главный национальный конкурс красоты, кто за всё платит, есть ли среди участниц эскортницы и как красавицы относятся друг к другу, Полина рассказала 86.RU.

Источник: Полина Квитка











С чего началась ваша модельная карьера?

Я была очень активным ребенком, экстравертом. Родители отправляли меня в различные кружки: гимнастика, баскетбол, танцы. Я закончила музыкальную школу, отделение фортепиано, с отличием.

А в 11 лет впервые приняла участие в конкурсе красоты в родном Нижневартовске, где заняла первое место. Мне безумно понравился процесс, подготовка, мои успехи и то, что я нашла новых подружек. Тогда меня потянуло в сферу красоты и моды. Я пошла учиться в модельную школу, где успела поучаствовать в творческих съемках, слетала на неделю моды в Москву.

Источник: __kvitka__ / inst. (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На конкурсе «Мисс Россия» вы рассказывали, что работали на Неделе моды в Милане. Как туда пробились?

Это был 2020 год, перед самым карантином. В Милан позвала подруга. Я прошла кастинг и подала [документы] на визу. Всё получилось быстро, недели за три. Полетели от агентства, с которым работала подруга.

В Милане я поучаствовала в 7-8 показах. В столице моды безумно интересно! Вопреки слухам, нас там не морили голодом и не требовали чрезмерной худобы, все модели были красивыми. На показах с нами работали отзывчивые и классные ребята.

Источник: Полина Квитка / vk.com











Как попали на «Мисс Россия»?

Организаторы конкурса в течение нескольких лет писали мне в соцсетях и приглашали на открытый кастинг. И каждый раз я отказывалась. Был внутренний страх, что что-то не получится. Мне казалось, надо чуть подрасти.

В этом году я решилась пойти на кастинг, и снова за компанию с подругой. Она мне сказала: «Иди! Это твое». Открытый кастинг проходил в торговом центре в Москве. Из 200-250 участниц выбрали только 10, я вошла в эту десятку и попала на финальный отбор. Это настолько неожиданно, приятно и волнительно! Очень благодарна подруге за поддержку.

На финальном кастинге соревновались уже 70-80 девушек, из которых выбрали 50. О том, что я прошла в топ-50 участниц, сообщили через несколько дней. Я визжала и была на седьмом небе от счастья!

Источник: __kvitka__ / inst. (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Как готовились к основному конкурсу? Кто взял на себя все расходы?

В середине сентября нас, 50 участниц, собрали на конференцию. Рассказали, что ждет на конкурсе. И в этот же день нас отправили в крутой комплекс в Подмосковье, где мы три недели занимались с педагогами, готовились к финалу, становились более сплоченным коллективом.

У нас было трехразовое сбалансированное питание, бассейн, спортзал. Мы жили по плотному графику. С утра до вечера все занятия и подготовка были расписаны по минутам, потребовались дисциплина и пунктуальность. Но я была увлечена: этих трех недель даже не хватило, уезжать не хотелось.

В комплекс приезжали разные гости. Например, ведущая Первого канала Мария Васильева. Еще нас поддерживала «Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева. Приезжала и «Мисс Россия — 2002» Светлана Королева — она крутая и очень меня вдохновила.

Расходы за проживание, питание, обучение и другие моменты полностью взял на себя конкурс. Сами мы готовили только национальный костюм. Организаторов хочу похвалить — всё продумали до мелочей.

Одно мероприятие запомнилось особенно. Мой благотворительный проект на конкурсе попал в десятку лучших. И нас, 10 девчонок-победительниц, повезли знакомиться с детками с нарушением иммунитета, которым помогает благотворительный фонд «Подсолнух». Мы с ними готовили карбонару, салат Цезарь, десерты. Классно провели время и перезагрузились.

Девочки сталкивались с разными сложностями. Кто-то, например, сильно скучал по дому и родителям. В любом случае из зоны комфорта вышли все — новая атмосфера, окружение, нужно было уживаться. Нам предстояло стать настоящей командой, ведь только так можно сделать большое и красивое шоу. Никакого негатива, ссор, агрессии, палок в колеса — это недопустимо.

Источник: «Мисс Россия — 2024»











Как сложились отношения между вами? Чувствовалось ли соперничество? Бывали ли конфликты?

Девочки оказались супердружными. Я сама неконфликтная, меня ссоры опустошают. Между другими участницами тоже вражды не видела. А мелкие недопонимания — это нормально, они будут в любом коллективе. Главное — грамотно их разрешить. С девчонками мы продолжаем общаться. Я даже нашла подруг, и это самое ценное.

Источник: Полина Квитка











Девушек с конкурсов красоты часто обвиняют то в эскорте, то в том, что участие им проплачивают богатые ухажеры. Сталкивались с такими моментами, или всё это — слухи?

Я точно ничего подобного не наблюдала и не уверена, что такие случаи действительно есть. Разные сплетни могут пускать лишь из-за того, что кому-то попросту не нравятся сами девочки.

Чувствовали поддержку от родного Нижневартовска?

Достойно представить город было моей главной целью. Когда в новостях стали писать обо мне на «Мисс Россия», я поначалу не думала, что поддержки будет много. Но всё оказалось иначе: меня выкладывали в десятки местных пабликов, писали друзья, знакомые и даже совсем незнакомые люди. Это безумно приятно! Поддержка от земляков — правда, один из лучших моментов за период конкурса.

Источник: __kvitka__ / inst. (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Участницам то и дело пишут комментарии в стиле «в ней ничего особенного» или «таких по улице миллион ходит», и так далее. Сталкивались ли вы с хейтом? Как справлялись?

Хейтерские сообщения тоже были, без них никуда. Лично мне не писали, что я недостойная, некрасивая или эскортница. Мне писали, что я уже слишком взрослая и выгляжу на 30 лет.

На конкурсе нас готовили к этому морально. Я чуткая и эмпатичная, поэтому переживала, что этот хейт меня сломает. Но, честно говоря, во время конкурса у меня вообще не было времени читать комментарии. Только друзья иногда скидывали что-то смешное от хейтеров.

Источник: __kvitka__ / inst. (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Расстроились, что не получили корону? Будете еще участвовать в конкурсах красоты?