«Этой осенью в тренде „голая“ одежда»: советы стилиста и три модных образа на осень

Спортивный стиль и оверсайз уже не в тренде. Что носить этой осенью, чтобы выглядеть модно и современно? Об этом 63.RU рассказал стилист Татьяна Еремеева.
Татьяна Еремеева — имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание. Практическое руководство по созданию грамотного образа».
Говорить о моде сложно — проще показать, поэтому мы взяли нашу красивую сотрудницу Ксению и отправились подбирать для нее трендовые луки в один из ТЦ.
Для начала Татьяна определила цветотип нашей модели. Оказалось, что Ксения — «весна», и оттенки ей подходят теплые.
— Обратите внимание, мы выбрали принт клетка — это тренд. Важно, что в моду входят водолазки. На брюках — чуть заниженная талия, которая начинает возвращаться. Также подиумы диктуют тренд на открытый животик. В почете укороченные жакеты и кофты. Если даже, предположим, надели длинный жакет, можно расстегнуть нижние пуговицы, чтобы было немного видно тело, — отмечает Татьяна Еремеева.
— Для этого топ обязательно должен быть коротким? — уточняем мы.
— Нет, становится модно носить костюмы на голое тело. И расстегнутую рубашку. Конечно, если вы собираетесь на работу, можно надеть под нее топ. Но в то же время рубашку заправить и расстегнуть практически полностью, — советует стилист.
— Уличный стиль, спортивный стиль, чрезмерный оверсайз — уже прошлые тренды. А тренды 2024/25 — это женственность, более классические визуалы, более приталенные вещи, — говорит стилист.
— Зеленый этой осенью неожиданно вошел в тренд. Всевозможные природные оттенки зеленого, в то же время — малахит. Можно подобрать под любой колорит, потому что модных оттенков зеленого очень много, — рассказывает Татьяна.
— То есть, если мы купим на осень зеленое пальто, это не будет странно?
— И к нему подходящего оттенка зеленые сапоги или ботинки — и будете выглядеть супер!
Леопард входит в тренд. Можно носить леопардовые аксессуары, брюки, говорит наш консультант.
— Но леопард сразу добавил возраста, серьезности нашей модели, потому что в образе стали присутствовать темные цвета. Черный не подходит. В идеале мы должны были найти такой же шарфик, но, например, с коричневыми пятнами, — объясняет стилист.
Татьяна подчеркивает, что важно не только следовать модным тенденциям, но и смотреть, что подходит и украшает конкретного человека. Для этого надо знать свои цветовой колорит и стилевой типаж.
— Мало тех, кого украшают чистый черный или кипенно-белый цвета. Хотя они в моде. Но в России в основном преобладает теплый колорит. Людей цветотипа «зима» у нас практически нет, хотя многие пытаются себя туда отнести. Лучше выбирать кремовый, ванильный, всевозможные оттенки белого, но чуть-чуть с желтинкой, — советует стилист.
Тон кожи и цвет глаз — показатели, от которых мы «пляшем» при определении колорита, так как волосы, как правило, у всех окрашены. В данном случае мы поняли, что у Ксюши теплый чистый колорит. Это как раз то, что в народе называют «весна». Поэтому цвета тоже подбирали теплые и чистые.
— Почему в нашем образе визуально соединились зеленые пальто и платье? Потому что оттенок зеленого по чистоте и по температуре одинаковый. Чистый зеленый и в платье, и в пальто. По температуре теплый — и там, и там, поэтому они сочетаются красиво, — объясняет Татьяна.
— В связи с тем, что женственность в тренде, в моду входят и цветочки. Крупные, мелкие — почти любые. Только не размытые, а достаточно четкие, — рассказывает имиджмейкер.
— Серый не уходит с подиумов, может быть и полный тотал лук серый, но лучше всё равно себя украшать яркими цветами, — советует стилист. — Костюмы на голое тело, с минимумом застегнутых пуговиц. Приталенный крой, подчеркнутая женственность или мужественность. Уходит оверсайз — его уже практически нет. Выбирайте костюмы, жакеты, платья из более жестких материалов. И затягивайте их поясом. Вот это будет модно. Мягкие ткани, но с поясом — не совсем то. Если все-таки хочется создать расслабленный образ, то брючные костюмы, но близкие к классическому стилю, станут грамотным решением.
Итак, чтобы быть этой осенью модными, купите:
что-то зеленое;
что-то леопардовое;
что-то красного цвета — томатного или бургунди;
что-то белое, но вашего оттенка;
что-то с цветочками;
юбку на уровне колена;
брюки-баррель;
пальто-бушлат;
что-то из прозрачных тканей.
Меняется и мужская мода, говорит Татьяна: рубашка может быть более расстегнутой, также вошли в моду топы под расстегнутой рубашкой. Можно подчеркивать фигуру, не стесняться мужественных форм.