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Стиль и красота Получила выговор за флаг России. Как многодетная мама стала вице-миссис Вселенной

Получила выговор за флаг России. Как многодетная мама стала вице-миссис Вселенной

Для конкурса жительница Барнаула подготовила больше 10 платьев

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Всего за победу боролись более 100 женщин со всего мира

44-летняя Наталья Чистякова из Барнаула заняла третье место на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная 2024» в Южной Корее. В разговоре с NGS22.RU она рассказала о том, во сколько ей обошлось участие в проекте и с какими сложностями пришлось столкнуться.

На платья ушло состояние

Наталья работает в Барнауле визажистом и стилистам в салоне красоты, который основала вместе с подругами. У женщины трое детей — две дочки-двойняшки, которым по 12 лет и взрослый сын.

Модель смогла попасть на международный конкурс после победы в проекте «Миссис Россия мира», где завоевала титул «Миссис Россия Вселенная». Ранее жительница Барнаула признавалась, что что участие в этом конкурсе мотивировало ее привести себя в форму после тяжелой болезни.

— В свой прошлый день рождения я попала в больницу. У меня был перитонит и сепсис, долго была в реанимации. После этого я ушла в какое-то восстановление, все подряд ела, набрала вес, плюс там еще колют гормоны, можно назвать это депрессией. Не могла уже ничего сделать с собой сделать, начинала тренировки и бросала. Ну и вот загадала желание, чтобы мне Вселенная послала стимул взять себя в руки. Так и получилось. Я оказалась на конкурсе.

Став «Миссис Россия Вселенная», Наталья сразу же начала подготовку к следующему проекту. Совмещать ее с работой было сложно: уроки дефиле, английского, тренировки. Только платья, по словам Натальи, обошлись в целое состояние, однако точную сумму она не называет. Признается лишь, что из-за высокого роста — 184 см — большинство нарядов приходилось шить на заказ.

Дороже всего вышел национальный костюм в стиле снежной королевы — царицы Сибири и зимних гор, на который она потратила около 200 тысяч рублей.

Женщина представляла Сибирь на международном конкурсе

К тому же, обязательными для конкурса были вечернее и коктейльное платья, а также строгий белый костюм для участия в форуме. В целом организаторы не ограничивали участниц в количестве одежды, наоборот, говорили иметь при себе как можно больше нарядов.

При этом сравнивая международный и российский конкурсы, наша героиня отмечает, что на последнем подготовка была даже чуть более серьезной: конкурсанток учили правильно ходить, и держать осанку, приходилось отрабатывать каждый шаг. На международном же было чуть меньше репетиций и судей, но жюри оценивало, как конкурсантки могут себя показать в разных ситуациях, например на выездных и официальных мероприятиях.

— Перед московским конкурсом в июне я нервничала больше. Но и тут, конечно, волнение присутствовало. Это все таки международный уровень, где все говорят на английском языке. При этом у всех разный акцент. Это тоже было стрессом. Но мне очень помогла группа поддержки, которая сформировалась вокруг меня. Это не только семья, но и знакомые.

«Не просто конкурс красоты»

Жительницу Барнаула называли одной из фавориток конкурса

Конкурс проходил в Южной Корее со 2 по 9 октября. Наталья прилетела в страну на пять дней раньше и смогла спокойно погулять по Сеулу.

— Корея мне очень понравилась. В Сеуле очень безопасно, чисто и комфортно. Сам конкурс проводили в Инчхоне, который находится в 30 км от столицы. Там времени куда-то выбираться уже не было.

На самом же конкурсе, как рассказывает жительница Барнаула, каждый день приносил что-то новое.

— Иногда нас куда-то вывозили. Судьи оценивали даже, как мы ведем себя на экскурсии.

Также запомнилась фотосессия в здании правительства.

— Некоторые из девчонок решили выбрать для этой поездки праздничные розовые блестящие наряды. А наша российская делегация подошла к делу деликатно, за что и была отмечена. Я, например, была в черном платье-футляре.

Делового дресс-кода требовал и форум на тему домашнего насилия, который также проводили в рамках конкурса красоты. Для этого мероприятия Наталья подготовила видео о барнаульском кризисном центре, где она занимается кураторством. Сотрудничать с учреждением, который приходит на помощь женщинам и подросткам, она начала после московского конкурса. Наталья собирала деньги и продукты для тех, кто оказался в сложной ситуации, а также записывала видео, чтобы привлечь внимание к центру.

Вице-миссис Вселенная активно помогает кризисному центру и детским домам

— «Миссис Вселенная» — это не просто конкурс красоты, где надела все, что блестит и показала. Нет, там оценивали, как ты можешь себя показать в разных ситуациях.

«Желаю каждой девочке испытать такие эмоции»

Всего в конкурсе участвовали 115 женщин из Европы, США и Азии. Наталья признается, что конфликтных ситуаций между россиянками и конкурсантками из других государств не было. Хотя саму Россию на конкурсе старались не упоминать.

— В первый день мы вместе с другими девушками фотографировались и получили небольшой выговор от руководства, за то, что ходили с российским флагом. Можно сказать, что каждая девушка представляла свой регион: Сибирь, Удмуртию, Мордовию, Поволжье. Разговоров о политике практически не было, — рассказала героиня.

Сама Наталья также отмечает, что достойно выступить на конкурсе, где ее называли одной из фавориток, ей очень помогла поддержка близких.

В планах у Натальи поучаствовать в конкурсе «Миссис Мира»

— Ты в другой стране и сильно нервничаешь. Но чувствуешь поддержку и выходишь на сцену с сияющими глазами. На конкурсе получаешь много эмоций, отчего становишься сильней. Мое мировоззрение просто расширилось до бесконечности. Поэтому желаю каждой девочке испытать такие эмоции, — подчеркнула вице-миссис.

Однако участие в конкурсах такого масштаба, конечно, дела затратное. Все модели делали взнос, в который входят проживание, питание, трансферы, перевозки и экскурсии. Для конкурса «Миссис Вселенная» он составил 5 тысяч долларов.

После участия в конкурсе «Миссис Вселенная» у Натальи остался последний непокоренный рубеж — это конкурс «Миссис Мира», который проходит в США. Возможно, платья, подготовленные для конкурса в Корее, она задействует и там. Если они не пригодятся, то пойдут на продажу. Вырученные средства многодетная мама собирается направить на благотворительность.

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Конкурс красоты Барнаул Миссис Вселенная Красота Многодетная мама Секреты красоты
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