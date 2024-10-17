НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как 0

1 м/c,

южн.

 764мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Эпидемия пневмонии
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Сколько должен стоить проезд
Кто возглавит минздрав НСО
Из пухляша в красавца
Новости в Telegram
Стиль и красота Модные советы обзор Самый стильный маникюр: 5 модных тенденций этой осени и зимы-2025

Самый стильный маникюр: 5 модных тенденций этой осени и зимы-2025

Какой вариант выберете вы?

1 221
4 комментария

Когда за окном непогода, самое время сходить на ноготочки и порадовать себя

Каждый месяц девушкам приходится выдерживать настоящий экзамен: блестящее или матовое покрытие, овальная или круглая форма, длинные или короткие. Да-да, эти и другие вопросы мы неизменно слышим у мастера маникюра. И в зависимости от ответов на них можно считать, как вы сдали экзамен по стилю. Держите шпаргалку — вот 5 самых модных тенденций в маникюре осенью 2024-го и зимой 2025-го. Ее специально для читательниц Городских порталов приготовила nail-мастер салона красоты ColorExpert Валерия Виноходова.

Минимализм

Тренд минимализма в маникюре осенью 2024 года продолжает набирать популярность благодаря своему изысканному и сдержанному стилю. Такое покрытие делает акцент на чистые, естественные оттенки — бежевые, кремовые, светло-серые тона. Иногда используется нюдовая палитра с небольшими геометрическими узорами.

Это просто шикарно, не правда ли?

— В моде простые, чистые линии, нейтральные цвета, отсутствие лишнего декора, — объясняет Валерия Виноходова.

Нюдовые оттенки

Нюдовая палитра, близкая к натуральным цветам, особенно привлекает тех, кто ищет ухоженность без излишней броскости.

Такой нюд выглядит совсем не скучно

— В этом сезоне тренд на естественные, пастельные тона, которые подчеркивают красоту ногтей и рук, — говорит мастер.

Блестящие покрытия

Металлические и глиттерные лаки снова в моде на радость любительницам ярких акцентов. Популярны блестящие покрытия на все 10 ногтей и более сдержанные варианты: с блестками, нанесенными на один-два ногтя или только на их кончики.

У нас по поводу этого маникюра есть всего три слова: шик, блеск, красота

— Обратите внимание на металлические оттенки, элементы легкого дизайна, зеркальные эффекты, создающие праздничное настроение, — советует эксперт.

Особенно актуальны оттенки золота, серебра и голографические эффекты. Тренд на блестящие покрытия в маникюре возвращает гламурный и праздничный стиль. Кстати, в новогодние праздники он будет как никогда актуален.

«Негативное» пространство

Это техника, при которой часть ногтя оставляется неокрашенной или покрытой прозрачным лаком. Такой маникюр создает эффектные и стильные узоры за счет контраста между окрашенной и «пустой» частью ногтя.

Смотрится такой маникюр и правда необычно

— Это дизайн, при котором акцент делается не на сам ноготь, а на пространство вокруг него, — рассказала Валерия Виноходова.

Матовые покрытия

Матовый маникюр отличается от глянцевого тем, что придает ногтям бархатистый, неотражающий эффект. Такое покрытие придает вашему образу элегантности и изысканности.

Синие ноготочки — самое то для зимы

— Матовый эффект добавляет глубину и объём, делая маникюр более интересным, — отмечает Валерия Виноходова.

ПО ТЕМЕ
Маникюр Красота Ногтевой сервис Тренды Стиль Стиль и красота Мода Ногти
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
28131500
54 минуты
Напишите статейку о маникюре у кондукторов в автобусах. Это тема!
Гость
23 минуты
Не сдаю эти экзамены. Просто подстригаю коротко, полирую и живу спокойно. Надоели ожоги от ламп и расслоение от шеллака.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Код-818: чего ждать от Суперлуния в октябре — объясняет нумеролог
Анонимное мнение
Мнение
«Лучшее средство — стать бедными»: обозреватель НГС ответил всем, кого смущают трудовые мигранты
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: путешественник назвал единственную причину не отдыхать в Тбилиси
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Love is,32

Ирина,44

PAVEL,35

Иннесс,49

Andrik,41

Наталья,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление