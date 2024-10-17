Самый стильный маникюр: 5 модных тенденций этой осени и зимы-2025

Когда за окном непогода, самое время сходить на ноготочки и порадовать себя Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Каждый месяц девушкам приходится выдерживать настоящий экзамен: блестящее или матовое покрытие, овальная или круглая форма, длинные или короткие. Да-да, эти и другие вопросы мы неизменно слышим у мастера маникюра. И в зависимости от ответов на них можно считать, как вы сдали экзамен по стилю. Держите шпаргалку — вот 5 самых модных тенденций в маникюре осенью 2024-го и зимой 2025-го. Ее специально для читательниц Городских порталов приготовила nail-мастер салона красоты ColorExpert Валерия Виноходова.

Минимализм

Тренд минимализма в маникюре осенью 2024 года продолжает набирать популярность благодаря своему изысканному и сдержанному стилю. Такое покрытие делает акцент на чистые, естественные оттенки — бежевые, кремовые, светло-серые тона. Иногда используется нюдовая палитра с небольшими геометрическими узорами.

Это просто шикарно, не правда ли? Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— В моде простые, чистые линии, нейтральные цвета, отсутствие лишнего декора, — объясняет Валерия Виноходова.

Нюдовые оттенки

Нюдовая палитра, близкая к натуральным цветам, особенно привлекает тех, кто ищет ухоженность без излишней броскости.

Такой нюд выглядит совсем не скучно Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— В этом сезоне тренд на естественные, пастельные тона, которые подчеркивают красоту ногтей и рук, — говорит мастер.

Блестящие покрытия

Металлические и глиттерные лаки снова в моде на радость любительницам ярких акцентов. Популярны блестящие покрытия на все 10 ногтей и более сдержанные варианты: с блестками, нанесенными на один-два ногтя или только на их кончики.

У нас по поводу этого маникюра есть всего три слова: шик, блеск, красота Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Обратите внимание на металлические оттенки, элементы легкого дизайна, зеркальные эффекты, создающие праздничное настроение, — советует эксперт.

Особенно актуальны оттенки золота, серебра и голографические эффекты. Тренд на блестящие покрытия в маникюре возвращает гламурный и праздничный стиль. Кстати, в новогодние праздники он будет как никогда актуален.

«Негативное» пространство

Это техника, при которой часть ногтя оставляется неокрашенной или покрытой прозрачным лаком. Такой маникюр создает эффектные и стильные узоры за счет контраста между окрашенной и «пустой» частью ногтя.

Смотрится такой маникюр и правда необычно Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Это дизайн, при котором акцент делается не на сам ноготь, а на пространство вокруг него, — рассказала Валерия Виноходова.

Матовые покрытия

Матовый маникюр отличается от глянцевого тем, что придает ногтям бархатистый, неотражающий эффект. Такое покрытие придает вашему образу элегантности и изысканности.

Синие ноготочки — самое то для зимы Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









