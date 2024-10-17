Самый стильный маникюр: 5 модных тенденций этой осени и зимы-2025

Каждый месяц девушкам приходится выдерживать настоящий экзамен: блестящее или матовое покрытие, овальная или круглая форма, длинные или короткие. Да-да, эти и другие вопросы мы неизменно слышим у мастера маникюра. И в зависимости от ответов на них можно считать, как вы сдали экзамен по стилю. Держите шпаргалку — вот 5 самых модных тенденций в маникюре осенью 2024-го и зимой 2025-го. Ее специально для читательниц Городских порталов приготовила nail-мастер салона красоты ColorExpert Валерия Виноходова.
Минимализм
Тренд минимализма в маникюре осенью 2024 года продолжает набирать популярность благодаря своему изысканному и сдержанному стилю. Такое покрытие делает акцент на чистые, естественные оттенки — бежевые, кремовые, светло-серые тона. Иногда используется нюдовая палитра с небольшими геометрическими узорами.
— В моде простые, чистые линии, нейтральные цвета, отсутствие лишнего декора, — объясняет Валерия Виноходова.
Нюдовые оттенки
Нюдовая палитра, близкая к натуральным цветам, особенно привлекает тех, кто ищет ухоженность без излишней броскости.
— В этом сезоне тренд на естественные, пастельные тона, которые подчеркивают красоту ногтей и рук, — говорит мастер.
Блестящие покрытия
Металлические и глиттерные лаки снова в моде на радость любительницам ярких акцентов. Популярны блестящие покрытия на все 10 ногтей и более сдержанные варианты: с блестками, нанесенными на один-два ногтя или только на их кончики.
— Обратите внимание на металлические оттенки, элементы легкого дизайна, зеркальные эффекты, создающие праздничное настроение, — советует эксперт.
Особенно актуальны оттенки золота, серебра и голографические эффекты. Тренд на блестящие покрытия в маникюре возвращает гламурный и праздничный стиль. Кстати, в новогодние праздники он будет как никогда актуален.
«Негативное» пространство
Это техника, при которой часть ногтя оставляется неокрашенной или покрытой прозрачным лаком. Такой маникюр создает эффектные и стильные узоры за счет контраста между окрашенной и «пустой» частью ногтя.
— Это дизайн, при котором акцент делается не на сам ноготь, а на пространство вокруг него, — рассказала Валерия Виноходова.
Матовые покрытия
Матовый маникюр отличается от глянцевого тем, что придает ногтям бархатистый, неотражающий эффект. Такое покрытие придает вашему образу элегантности и изысканности.
— Матовый эффект добавляет глубину и объём, делая маникюр более интересным, — отмечает Валерия Виноходова.