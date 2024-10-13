Накинут лет 10: стилисты рассказали, какие цвета вас безбожно старят

Впрочем, если вы не нашли в гардеробе одежды подходящего цвета, выходить в одном исподнем тоже не вариант Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Каждой женщине хочется оставаться молодой, обаятельной и привлекательной как можно дольше. Ради этого в ход идут все средства — макияж, прически, спорт и особенно одежда. Ведь не секрет, что с ее помощью можно как добавить себе лет, так и сбросить. И в этом деле как никогда важно правильно выбрать цвет, который не старит. Вот мы и решили спросить у стилистов, какие цвета стоит оставить без внимания, чтобы не накинуть себе ненароком пару десятков лет.

Выбираем молодильные оттенки

Наверняка каждая из нас хотя бы раз в жизни сталкивалась с такой ситуацией: увидишь новое платье соседки или коллеги и тоже купишь себе. А оно совсем не идет, не красит и вообще старит. Так происходит потому, что при выборе одежды нет универсальных цветов, которые подойдут абсолютно всем. Поэтому каждому необходимо отталкиваться от цветотипа, данного природой, объясняет художник-модельер, основательница премиального ателье «Апартаменты Моды» Анастасия Тененёва.

— Например, блондинка в возрасте 40+ с бледно-голубыми или бледно-зелеными глазами будет плохо смотреться в цвете теплый бордо и баклажан, кстати, сейчас это цвета сезона, — объясняет Анастасия. — А вот зеленоглазым и девушкам с чайными глазами такие цвета очень хорошо подойдут. Такие глубокие насыщенные оттенки подчеркнут вашу красоту.

Контрасты всегда смотрятся выигрышно Источник: предоставлено Анастасией Тененёвой











Запомнить просто — выбирайте себе цвета и оттенки цветов, отталкиваясь от цвета глаз: если глаза холодного оттенка, значит, у вас холодная характеристика внешности, которая дана вам природой.

— Если ваши глаза зеленый или чайные, у вас теплая характеристика во внешности. Можете смело выбирать себе теплые цвета и оттенки, — советует Анастасия Тененёва. — Если ваши глаза карие, то быстро определить получится только контраст вашей внешности, а он у всех людей с карими глазами высокий. Смело носите яркие цвета и яркие цветовые сочетания. Белый с черными — это ярко. Красный с белым. Фиолетовый с розовым. Выбирайте яркие цвета под свою контрастную внешность! Не тушите ее серенькими и бежевыми оттенками. Добавьте больше красок.

Внимание на портретную зону

Мария Федорова, стилист экспертов, объясняет, что оттенки, которые могут нас состарить, всегда находятся в портретной зоне. Для каждой они будут индивидуальными. Но есть и общие рекомендации, которые помогут всегда выглядеть моложе.

— В первую очередь избегайте тех оттенков, которые сливаются с вашей кожей. Они буквально размывают внешность, и возникает тот самый эффект старения, как будто краски лица стали блеклыми и потеряли выразительность. Важно, чтобы бежевые оттенки у лица были светлее или темнее цвета кожи, — призывает стилист.

Чтобы выглядеть моложе, важно обращать внимание на чистоту и насыщенность оттенков в одежде.

— Если в цвете глаз и волос явно заметен прохладный сероватый подтон, то припыленные оттенки будут вас освежать, подчеркивать благородство внешности. Такие оттенки с нотками металла будут возвращать внимание к цвету глаз и волос, то есть подчеркивать самые выразительные краски внешности, — объясняет Мария Федорова. — Если же у вас яркий колорит, оттенки глаз как будто обладают прозрачностью, чистотой, а цвет волос насыщенный и яркий, то оттенки с примесью серого подчеркнут тени в глубине морщин и мешки под глазами.

Здесь видно, как одни цвета добавляют возраст, а другие — скрывают Источник: Stylistexpert / Т.me











Стилист объясняет, что не стоит бояться глубоких оттенков бордо, шоколада, изумрудного, которые часто обвиняют в возрастном эффекте. Одежду этих цветов можно носить в любом возрасте, главное — знать, как подобрать вещи.

— Если у вас темные волосы и смуглая кожа, то вы можете такие оттенки располагать у лица. Во всех остальных случая просто отделите их от портретной зоны оттенками, которые вас освежают, — рекомендует Мария Федорова. — Если у вас приглушенный колорит, пусть у лица будет светло-серый, припыленный голубой, холодный бежевый. Женщины с яркими красками внешности могут расположить в портретной зоне чистый красный или белый цвет, а бордо и шоколад спустить ниже.

Любой цвет может стать невыигрышным

Артемий Гадасюк, креативный директор, считает, что не существует цветов, которые добавляют возраст, и называет это «городской легендой, в которой все-таки есть правда».

— Любой цвет при неправильном применении может вашу внешность показать с невыигрышной точки зрения. Это относится не к классическим цветам, ассоциирующимся с бальзаковским возрастом, например серому, коричневому или темным цветам, а, наоборот, к ярким цветам. Сюда может относиться зеленый, причем в самых разных оттенках — от кислотного до немного бурого, яркий синий электрик, яркий малиновый или розовый.

Стилист объясняет, как на примере Сальмы Хайек можно увидеть, как зеленый в виде акцента придает свежести образу и внешности актрисы Источник: Salmahayek / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Эксперт отмечает, что яркие, насыщенные цвета могут невыгодно подчеркнуть вашу внешность, цвет кожи и выдать усталость. Чтобы этого не произошло, желательно сочетать яркие цвета с классическими и привычными оттенками.

— Попробуйте, если у вас незагорелая кожа, розовый цвет вписать в темную основу, — советует Артемий Гадасюк. — Предположим, что у вас есть серый пиджак, темные брюки, острые туфли на шпильке, классические элегантные, но вы добавляете яркую розовую блузку, созданную из атласа или шелка, а может быть, даже и бархата, и это тем самым освежит ваш образ и сделает его ярче, праздничней и, конечно же, обратит на вас внимание.

В какой одежде не стоит делать селфи

И если в повседневной жизни неподходящие и старящие цвета не так сильно бросаются в глаза, то на фото мы это замечаем незамедлительно. Персональный стилист Эллина Баданина объясняет, что не все цвета и оттенки хороши для использования в портретной зоне. Некоторые могут существенно прибавить возраста и подчеркнуть даже малейшие несовершенства кожи.

В портретной зоне легко добавят вам возраст 4 цвета — запомните их и никогда не надевайте для того, чтобы моложе выглядеть на фото.

Неоновые оттенки

Салатовые, насыщенно-розовые, синий электрик, ярко-желтые в целом мало кому идут, кроме подростков.

— Они очень плохо сочетаются с другими вещами, что делает их неудачной единицей гардероба, — считает стилист. — Если все-таки неоновые оттенки вам нравятся, то используйте их в гардеробе точечно: сумки, обувь, аксессуары. В таком случае яркие акценты смогут разнообразить ваши образы, а не действовать против вас, — поясняет Эллина Баданина.

Хаки, оливковый, болотный

— Такие оттенки зеленого способны визуально окрасить лицо в тон надетой одежде, придав ему зеленовато-желтый болезненный оттенок, — предупреждает стилист.

Винный

— Цвет многих привлекает тем, что смотрится дорого и элегантно. Однако не стоит им злоупотреблять. Чтобы винный цвет «заиграл» в вашем образе, всегда разбавляйте его другими тонами, — рекомендует эксперт.

Черный

— Так сильно любимый нашими женщинами за то, что он выглядит более выигрышно на фигуре, при этом черный — самый коварный цвет. А если этот цвет располагается возле лица, то подчеркнет каждую морщинку, покажет всему миру, сколько вы недоспали, и придаст коже болезненный вид, — объясняет Эллина Баданина. — Черный, безусловно, практичен и красив, просто разбавляйте его светлыми оттенками, они дают визуальный лифтинг-эффект.