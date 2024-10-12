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Стиль и красота Модные советы обзор Маникюр на короткие ногти: тренды в дизайне на осень 2024 года

Маникюр на короткие ногти: тренды в дизайне на осень 2024 года

Пора внести ярких красок в сезонную хмарь

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1 комментарий

Прежде чем пойти на ноготочки, обязательно почитайте о последних трендах

Если природа не одарила вас длиннющими ногтями, так в этом же одни только плюсы! Не нужно стыдливо прятать их в рукавах и перчатках — самое время узнать, как сделать их неотразимыми. В этом нам помогла nail-мастер Валерия Виноходова. Она рассказала и показала, какой маникюр на короткие ногти будет в тренде в ближайшее время. Советуем вам по возможности попробовать всё из предложенного.

Основные тренды в маникюре на осень 2024 года

По словам Валерии Виноходовой, главное в трендах маникюра этой осени — разнообразная цветовая палитра. Сочетание простоты и утонченности подчеркнет ваш вкус, подойдет как для повседневных, так и для праздничных образов.

— Осень 2024 года предлагает широкую цветовую палитру для стильного и модного маникюра на короткие ногти, — рассказывает мастер. — Сезон осени начинается с богатых, теплых землистых цветов, таких как темно-красный, бордовый, кофейный, хаки, серый, в то время как в более холодную пору на арену выходят такие цвета, как темно-синий, голубой, ярко-синий, молочный, белый.

Теперь давайте посмотрим все модные варианты на живописных примерах.

Оттенки красного

Этой осенью забудьте о том, что красный — это только на длинные ногти. Кто вам такое сказал, наверняка помнит дисковые телефоны и хлеб за 20 копеек. Осенью 2024 года модницы выбирают огненную палитру на коротких ногтях. И точка.

Просто красно-прекрасно

Насыщенный розовый

Осень не время грустить и переходить в нюд. Тем более когда последние тенденции так и шепчут: ну, сделай вот такой ярко-розовый маникюр.

Яркие цвета — фавориты осени 2024-го

Розовый перламутр

А если всё же хочется чего-то более спокойного, выбирайте перламутровые оттенки розового. И обязательно добавьте блеска. Осень не время впадать в уныние, и модный маникюр тому подтверждение.

Неброско и со вкусом

Темные оттенки под матовым покрытием

Этой осенью популярны глубокие цвета, например винный, темно-коричневый и синий, особенно с матовым финишем. Такой маникюр покажет, что вы, как никто другой, следите за актуальными трендами.

Такой маникюр — самый писк моды осенью 2024-го

Молочные и нюдовые оттенки

Нейтральные цвета в маникюре по-прежнему не теряют своей актуальности. Они продолжают быть фаворитами для сдержанных, но элегантных образов. Чтобы добавить маникюру актуальности, сделайте блестящее, сияющее покрытие гелем-лаком.

Похоже, нюдовые оттенки с нами навсегда и будут лишь трансформироваться

Следите за трендами маникюра?

Да, каждый раз перед походом к мастеру
Выбираю покрытие по настроению
Есть любимые цвет и форма, всегда их делаю
Не слежу за трендами
Не хожу на маникюр и сама не делаю
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Комментарии
1
Угледар ВСЁ!!!🍻
14 минут
Растворитель 646 - и плакал ваш маникюр :)))))))))
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