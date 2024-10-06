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Стиль и красота Покажите эти фото своему мастеру: идеи для трендового леопардового маникюра на осень-2024

Покажите эти фото своему мастеру: идеи для трендового леопардового маникюра на осень-2024

Рассматриваем дизайны с ноткой анималистичной дерзости

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6 комментариев

Эти ногти не оставят равнодушными любительниц ярких дизайнов

Этой осенью модницы запаслись вещами с леопардовым принтом. Анималистичный дизайн по-прежнему в тренде, поэтому улицы пестрят пятнистыми тренчами, рубашками и брюками. Многие не ограничиваются «леопардом» в гардеробе и делают пятнистый маникюр. Мастер ногтевого сервиса Елизавета Хвищук рассказала 76.RU о пяти модных анималистичных вариантах на осень 2024 года.

Такой дизайн хорошо смотрится на прямоугольных ногтях

Можно совместить нюдовые и акцентные ногти

Традиционный френч легко сделать леопардовым

Почему бы не добавить своему «леопарду» капельку гламурного блеска?

Вариант для любительниц ярких и цепляющих глаз дизайнов

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Комментарии
6
Директор Завода (Ржака)
27 минут
С такими ногтями удобно козявки выкавыривать из носа. Главное без палево смазать их об кресло.
Директор Завода (Ржака)
42 минуты
На каждом этаже в подъезде на лестничной площадке уже свой "мастер"
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