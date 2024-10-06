Этой осенью модницы запаслись вещами с леопардовым принтом. Анималистичный дизайн по-прежнему в тренде, поэтому улицы пестрят пятнистыми тренчами, рубашками и брюками. Многие не ограничиваются «леопардом» в гардеробе и делают пятнистый маникюр. Мастер ногтевого сервиса Елизавета Хвищук рассказала 76.RU о пяти модных анималистичных вариантах на осень 2024 года.
Покажите эти фото своему мастеру: идеи для трендового леопардового маникюра на осень-2024
Рассматриваем дизайны с ноткой анималистичной дерзости
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