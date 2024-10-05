Запишитесь на ноготочки: черно-белый френч — главный маникюр этой осени

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ахроматический маникюр вновь набирает популярность и отвоевывет позиции осенью 2024 года. Самым стильным его вариантом стал черно-белый френч. Казалось бы, черный кончик ногтя или другая его часть — это не совсем красиво и выглядит, как грязь. Но тут многое зависит от навыков мастера и умения грамотно комбинировать цвета. Если не переборщить, то такой маникюр будет выглядеть не только стильно, но и аккуратно, изящно и изысканно. А самое главное, что черно-белый френч подходит для любой длины и формы ногтевой пластины.

Черно-белый френч для коротких ногтей

Короткие ногти и черно-белый френч — смелое решение. Малейшая небрежность при исполнении — и вместо вау-эффекта маникюр будет выглядеть очень неаккуратно, получится так называемый «колхоз». Особенно при условии, что обычно для коротких ногтей выбирают квадратную форму.

Источник: nemirova.pro











Главное в таком френче — умеренность. Как ее добиться? Предлагаем несколько вариантов:

глянцевый «квадрат» с черным свободным краем;

матовый «квадрат» с черной «улыбкой»;

сочетание светоотражающего черного с белым глянцевым свободным краем.

Источник: nemirova.pro











Во всех этих дизайнах есть одна общая черта — тонкая «улыбка». Это визуально вытягивает ногтевую пластину и делает ее более изящной.

Дополнить френч можно дизайном. Но без перебора — он должен быть минималистичным.

Черно-белый френч для средних и длинных ногтей

Чем длиннее ноготь, тем больше простора для фантазии. Однако и переборщить тут тоже нельзя. Как всегда и везде, в случае черно-белого френча всего должно быть в меру. Но необходимо отметить, что ограничений по форме ногтя, как при некоторых других вариантах маникюра, нет. Черно-белый френч отлично смотрится как на «квадрате», так и на «миндальке» или любой другой форме. Также, что радует многих модниц, несмотря на всю свою строгость такой маникюр не отрицает, а даже приветствует эксперименты с дизайном.

Источник: nemirova.pro











Узорчатый черно-белый френч

Несмотря на свою строгость, черно-белый френч подразумевает не только четкие линии. Разнообразить и дополнить его можно узорами. Роспись не обязательно делать строгой, чтобы она повторяла саму себя на каждом ногте «тютелька в тютельку». Элементы рисунка могут, и даже должны, быть разными по размеру, чтобы создавать динамичный эффект. Идеальным дополнением черно-белого френча могут стать:

анималистический (животный) принт — полосы зебры и тигриные пятна;

завитки и полосы;

цветочные узоры, сердечки и подобные «мягкие» рисунки.

Источник: nemirova.pro











Также очень хорошо смотрится такой френч в сочетании с эффектом омбре. Это несколько смягчает строгость ахроматического маникюра.

Источник: nemirova.pro











Конечно, на коротких ногтях применить эти идеи фактически невозможно. Здесь требуется как минимум 2–3 мм свободного края, чтобы маникюр не выглядел аляповато.

Геометрия

Геометрические узоры как будто просто созданы для черно-белого френча, подчеркивая его строгость, лаконичность и изящность. И всё благодаря тому, что геометрия на ногтях выглядит максимально эффектно, когда в маникюре использованы контрастные цвета! Варианты есть разные:

так называемый фигурный френч;

деление ногтевой пластины на зоны цветом;

контурный френч;

рисование геометрических фигур и прочие дизайны с прямыми и изогнутыми линиями.

Источник: nemirova.pro











Черно-белый френч с геометрическими узорами не имеет возраста. Он отлично смотрится как на пальчиках юных девушек, так и на руках дам в возрасте.

Мода циклична. И удачные решения регулярно возвращаются. Поэтому нет ничего удивительного, что осенью 2024 года среди трендов маникюра вновь появился черно-белый френч. Ведь он, как никакой другой дизайн, способен подчеркнуть чувство стиля и элегантность выбравшей его девушки или женщины, идеально дополнив ее образ и сделав его строгим, изысканным и выдержанным.

Необязательно в черно-белом френче использовать только эти цвета. Он отлично смотрится в компании с бежевыми, нюдовыми оттенками. Главное помнить, что слишком борщить с количеством дополнительных цветов не стоит — достаточно одного, и не слишком кричащего. Иначе вся эффектность френча с высокой долей вероятности сойдет на нет.